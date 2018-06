Russisch-europäische Klassiker: Die zwölf besten Filme für Ihren Filmabend

Luna Park (1992)

Der Protagonist dieses russisch-französischen Dramas, Andrej Leonow, ist der Anführer einer nationalistischen und antisemitischen Organisation im postsowjetischen Moskau. Sein Leben wird jedoch auf den Kopf gestellt, als er herausfindet, dass er selbst jüdische Wurzeln hat.

Fenster nach Paris (1993)

Bewohner einer Gemeinschaftswohnung in Sankt Petersburg finden ein geheimes Fenster, das direkt nach Paris führt. Die Bewohner, die den Großteil ihres Lebens hinter dem Eisernen Vorhang verbracht haben, bekommen eine Chance, neu anzufangen. Später stellen sie jedoch fest, dass das Leben im Westen auch nicht perfekt ist. Dieses russisch-französische Drama wird von vielen Russen geliebt.

Die Sonne, die uns täuscht (1994)

Dieser Film erzählt die Geschichte von Sergej Kotow, einem fiktiven Offizier der Roten Armee. Während er in seinem Landhaus Zeit mit seiner Familie verbringt, ahnt er nicht, dass er eines der ersten Opfer der Großen Säuberung der Sowjetunion sein wird. „Die Sonne, die uns täuscht“ erhielt 1994 bei den Filmfestspielen von Cannes den „Großen Preis der Jury“ und gewann 1995 einen Oscar für den besten fremdsprachigen Film.

Der Dieb (1997)

Dieses russisch-französische Drama, welches für einen Oscar nominiert wurde, erzählt die Geschichte von Katja und ihrem Sohn Sanja, die 1946 den sowjetischen Offizier Toljan treffen. Katja verliebt sich in ihn, und Sanja fängt an, ihn als Vaterfigur zu sehen, ohne zu wissen, dass Toljan eigentlich ein Dieb ist.

Der Barbier von Sibirien (1998)

„Der Barbier von Sibirien“ war der erste Film in der Geschichte des modernen russischen Kinos, der ein enormes Budget von etwa 30 Millionen Euro hatte. Bei dem Film handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Russland, Frankreich, Italien und der Tschechischen Republik. Der Film mit Julia Ormond und Richard Harris erzählt die tragische Liebesgeschichte zwischen einem Offiziersanwärter und einer Amerikanerin im Russischen Reich. Während der Dreharbeiten wurden die ikonischen Sterne des Kremls für eine realistische Wirkung im Film zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ausgeschaltet. Das erste Mal passierte dies während des Deutsch-Sowjetischen Krieges.

Luna Papa (1999)

Zahlreiche Länder nahmen an der Produktion dieses Films teil, darunter Russland, Deutschland, Tadschikistan, Österreich, Usbekistan, die Schweiz, Frankreich und Japan. Mamlakat, ein junges, hübsches Mädchen aus einem kleinen Dorf in Zentralasien, träumt davon, Schauspielerin zu werden. Eines Tages wird sie von einem reisenden Schauspieler verführt, der behauptet, ein Freund von Tom Cruise zu sein. Mamlukats Vater und ihr Bruder begeben sich auf eine unterhaltsame Reise, um den Verführer zu finden.

Moloch (1999)

Dieses biografische Drama von Alexander Sokurow zeigt einen Tag im Leben von Adolf Hitler und stellt seine Beziehungen zu Eva Braun und den führenden Naziführern Bormann und Goebbels dar. Der Film ist der erste Teil der Tetralogie des Regisseurs – „Moloch“, „Taurus“, „Die Sonne“ und „Faust“ – und wurde gemeinsam von Russland, Deutschland, Japan, Italien und Frankreich produziert.

Est-Ouest – Eine Liebe in Russland (1999)

Der Film spielt im Jahr 1946, und russische Auswanderer werden von Stalin eingeladen, wieder in der Sowjetunion zu leben. Als sie in der Sowjetunion ankommen, finden sie nicht die Realität vor, die sie erwartet haben. Stattdessen müssen sie alle Schrecken des kommunistischen Regimes durchleben. Das russisch-französisch-bulgarisch-ukrainische Drama wurde im Jahr 2000 für einen Oscar nominiert.

Ein neuer Russe (2002)

Das russisch-französisch-deutsche Drama erzählt die Geschichte von Platon Makowski, der in den 1990er Jahren in Sowjetrussland reich werden will. Dadurch gerät er in eine Welt brutaler Kriminalität und niederträchtiger Politik.

Die Sonne (2005)

Ein weiterer Teil von Alexander Sokurows Tetralogie zeigt den japanischen Kaiser Shōwa (Hirohito) während den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Die Tragödie wird durch die Augen eines Mannes und der gesamten Nation dargestellt, die eine vernichtende Niederlage erleidet. Der Film ist eine gemeinsame Produktion von Russland, Italien, der Schweiz und Frankreich.

Der Mongole (2007)

Dieses historische Epos zeigt die frühen Jahre von Temudgin, der später als Dschingis Khan bekannt wurde. Im Film werden die Kindheit und die ersten Schlachten des großen Eroberers dargestellt, die den Beginn einer Legende markieren. Bei dem Film handelt es sich um eine gemeinsame Produktion von Russland, der Mongolei, Kasachstan und Deutschland.

Sommer (2018)

Das jüngste Gemeinschaftsprojekt von Russland und Frankreich widmet sich dem Leben der Ikone Wiktor Zoi, einem sowjetischen Rocker während der 1980er Jahre. Regisseur des Films ist Kirill Serebrennikow. Der Film enthält Rockmusik aus der entsprechenden Zeit und wurde in Cannes für die beste Filmmusik ausgezeichnet.

