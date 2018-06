Jenseits von IMAX: Fünf einzigartige Kinos in Moskau und Sankt Petersburg

Lust auf eine Abwechslung von Ihrem durchschnittlichen Kinobesuch? Russland ist Ihnen da weit voraus – die folgenden einzigartigen Kinos in Moskau und Sankt Petersburg zeigen, wie das Land die Art, Filme zu schauen, neu definiert.

1 Lumière Hall (zu Deutsch „Lichthalle“), Moskau

Die „Lumière Hall“ befindet sich in der äußerst eleganten Design Factory „Flacon“ im Norden Moskaus und ist stolz darauf, das Kinoerlebnis auf eine neue Ebene der Kreativität zu bringen. Die hier gezeigten Filme werden auf eine gekrümmte 360-Grad-Panorama-Leinwand, bestehend aus einem 20-teiligen Bildschirm-Prisma mit sechs Millionen Pixeln projiziert. Die Besucher, die in einem Sitzsack Platz nehmen, werden somit Zeuge eines noch nie dagewesenen Kunstwerks, in das sie komplett eintauchen können.

„Lumière Hall“ ist zwar nicht der Ort, wo Sie neue Filme schauen, aber es veranstaltet großartige Film-Marathons an Freitagen und Samstagen, die die ganze Nacht gehen – Woody Allen, Leonardo DiCaprio und Vincent Cassel sind beispielsweise alle Gegenstand der mitternächtlichen Filme, die normalerweise in ihrer Originalsprache, jedoch mit russischen Untertiteln, gezeigt werden. Ausgewählte Filme aus einem bestimmten Land werden hier auch oft gezeigt. Für einen Mindestticketpreis von 550 Rubel (etwa 7,50 Euro), können Sie alle drei Filme während der Nacht sehen – wenn Sie bis zum Morgen durchhalten.

Wo: Bolschaija Nowodmitrowskaja St. 36/24 (Metro-Station: Dmitrowskaja)

Webseite: www.lumierehall.ru/msk

2 Illusion, Moskau

Ein Schritt in die prestigeträchtige Einrichtung „Illusion“ gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Sie befindet sich im Wohnhaus an der Kotelnitscheskaja-Uferstraße, dem historischen Stalin-Wolkenkratzer, der die Moskauer Skyline dominiert. Das Kino, welches 1966 eröffnet wurde, hat seinen historischen Charme über die Jahre bewahrt und besitzt ein Foyer aus Marmor mit beeindruckenden Kronleuchtern und eine klassische Ausstattung der Kinosäle. Es serviert traditionelle sowjetische Snacks für seine Kundschaft – hier finden Sie kein Popcorn.

Die antike Atmosphäre von „Illusion“ erstreckt sich auch auf seine Filme, mit zeitlosen Klassikern des 20. Jahrhunderts aus allen Ländern, die regelmäßig in ihrer Originalfassung (mit russischen Untertiteln) gezeigt werden. Auch wenn Sie hier und da einen neuen Kunstfilm zu sehen bekommen können, ist sein Programm meist alten Klassikern gewidmet – das ist also nicht der richtige Ort für Superhelden-Filme. Tickets können online für nur 250 Rubel (etwa 3,40 Euro) gekauft werden.

Wo: Kotelnitscheskaja-Uferstraße 1/15 (Metro-Station: Taganskaja)

Webseite: www.illuzion-cinema.ru/

3 Kinovorstellungen auf Häuserdächern, Sankt Petersburg

Im „Venedig des Nordens“ spielt sich viel auf Hausdächern ab, sodass es nur logisch ist, dass in Sankt Petersburg viele Kinovorführungen weit oben stattfinden. Seit 2011 werden jeden Sommer auf acht verschiedenen Aussichtsplattformen in der ganzen Stadt Filme in englischer und russischer Sprache gezeigt. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit, den Film oder auch einfach nur die Skyline von Sankt Petersburg zu sehen. Das Gefühl einer Hausparty wird durch Pizza, Liegestühle und kuschelige Decken, die den Zuschauern zur Verfügung stehen, vervollständigt.

Was das Repertoire anbelangt, bietet dieses ungewöhnliche Kinoformat eine vielseitige Mischung aus Filmen der Nullerjahre bis hin zu sowjetischen und westlichen Klassikern. Der einzige Nachteil ist der Preis, der mit 1 000 Rubel (etwa 13,50 Euro) pro Ticket zu den teuersten Kinovorstellungen der Stadt gehört.

Wo: Diverse Orte

Webseite: www.roofcinema.com/

4 Cinema for Two Pandora (zu Deutsch „Kino für Zwei Pandora“), Sankt Petersburg

Dieses sonderbare Etablissement ähnelt vielmehr einer Reihe von gut ausgestatteten und luxuriösen Wohnzimmern als typischen Kinosälen. Das beinhaltet gemütliche, gepolsterte und baumhausähnliche Innenräume, Tische im römischen Stil und Gartenzimmer, die thematisch zu „Ein Sommernachtstraum“ eingerichtet wurden – es bietet jede Umgebung, in der Sie es sich vorstellen können, einen Film zu schauen. Außerdem sind die Zimmer in dieser Einrichtung alle privat buchbar, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die Kinder hinter Ihnen gegen Ihren Sitz treten.

Obwohl einige Säle größere Gruppen beherbergen können, ist das Prinzip hinter „Pandora“ Romantik, sodass es sich vielmehr an Paare richtet. Bei einer Zimmerbuchung wählen Sie außerdem auch selbst den Film aus. Wenn Sie also etwas in einer anderen Sprache als Russisch sehen möchten, können Sie das Kino im Voraus darum bitten. Seien wir ehrlich, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort für eine Verabredung.

Die Preise für eine zweistündige Vorstellung beginnen bei 990 Rubel (etwa 13,40 Euro), exklusive der Kosten für die dort bestellten Knabbereien oder Getränke.

Wo: Konnaja St. 12 (Metro-Station: Ploschtschad Wosstanija)

Webseite: www.pandoracinema.ru/

5 Swesda (zu Deutsch „Stern“), Moskau

Dieser hohe, schmale und im Erdgeschoss gelegene Teil eines alten Regierungsgebäudes aus der Stalin-Ära war eigentlich nicht dafür gemacht, ein Kino zu sein – doch mit stilvollen Tischen und bequemen Sesseln haben die Besitzer diese Halle in ein Kino-Café verwandelt. In diesem einzigartigen Lokal können die Zuschauer Kuchen und Kaffee genießen, während sich am anderen Ende des langgestreckten Korridors die Leinwand befindet. Dies schafft eine entspannte und gesellige Atmosphäre, die die Art, wie man Filme schaut, neu definiert.

„Swesda“ ist vielleicht der beste Ort auf dieser Liste, um neue Filme zu sehen, egal ob generelle Trend- oder Kunstfilme. Außerdem werden die meisten dieser Filme in ihren Originalfassungen gezeigt. Abhängig von der Zeit der Vorstellung können Sie ein Ticket für nur 100 Rubel (etwa 1,40 Euro) ergattern. Gehen Sie jedoch früh genug hin – angesichts der Länge des Saales könnte es sein, dass Sie sonst weit hinten sitzen müssen und die Leinwand somit nur erahnen können.

Wo: Semljanoj Wal 18/22 (Metro-Station: Kurskaja)

Webseite: www.mos-kino.ru/cinema

