Heldentaten und Tragödien: Die zehn besten russischen Kriegsfilme

1. „Alexander Newski“ (1938)

Der Film „Alexander Newski“ von Sergej Eisenstein ist ein wahres Meisterwerk der sowjetischen Filmgeschichte und erinnert an den historischen Sieg des russischen Fürsten Alexander Newski über die Ritter des Deutschen Ordens in der Schlacht auf dem Peipussee im Jahr 1242.

Der im Jahr 1938 gedrehte Film stellt die wichtigsten historischen Ereignisse des 13. Jahrhunderts dar.

Alexander Newsky Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=vm6Cu0C76us)

2. „Krieg und Frieden“ (1967)

Diese grandiose vierteilige Verfilmung von Leo Tolstois Roman handelt von Konflikten der Napoleonischen Kriege wie den Schlachten von Austerlitz und Borodino.

Die Dreharbeiten zum Film dauerten sechs Jahre und involvierten zehntausende Soldaten der sowjetischen Armee sowie das speziell dafür geschaffene kinematographische Kavallerieregiment.

Der Film erwies sich weltweit als Erfolg und gewann im Jahr 1969 einen Oscar.

Krieg und Frieden Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=1aPdCevcl0c)

3. Offiziere (1971)

In diesem bekannten Sowjetfilm geht es um das Leben zweier Freunde, die in einem Zeitraum von 40 Jahren verschiedene Konflikte hautnah miterleben müssen. Dazu gehören der Russische und der Spanische Bürgerkriege, der Zweite Weltkrieg sowie der Zweite Chinesisch-Japanische Krieg.

Angeblich soll dieser Film auch zahllose junge sowjetische Männer dazu inspiriert haben, ihr Leben der Armee zu widmen.

Offiziere - Winterschlacht (rus) (https://www.youtube.com/watch?v=azqPVAApRFE)

4. „Im Morgengrauen ist es noch still“ (1972)

Im Jahr 1942 befinden sich in Karelien hinter der Front zwei Flugabwehrzüge im Einsatz, als eine riesige Einheit deutscher Fallschirmjäger im Wald erscheint und nur von Flakfeuerschützen aufgehalten werden kann. Der Clou: Die Einheit besteht ausschließlich aus Frauen.

Im Morgengrauen ist es noch still Trailer (rus) (https://www.youtube.com/watch?v=knPPLVTtK-c)

5. „Erfahrene Hasen des Geschwaders“ (1973)

Der Film spielt in der Ostukraine im Spätsommer des Jahres 1943, als die sowjetischen Truppen die Überquerung des Flusses Dnjepr planen und sich die sowjetische der deutschen Luftwaffe stellen muss. Da täglich immer wieder junge Piloten dabei ums Leben kommen, werden diejenigen, die es schaffen, eine weitere Woche zu überleben, als „alte Männer“ bezeichnet.

Erfahrene Hasen des Geschwaders Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=9MAQmsZZYEs)

6. „Sie kämpften für die Heimat“ (1975)

Dieser Kriegsfilm erzählt von der härtesten Periode des Zweiten Weltkrieges und zeigt das Leben der erschöpften sowjetischen Soldaten des Infanterieregiments, das sich im Sommer des Jahres 1942 gezwungen sah, den Rückzug nach Stalingrad anzutreten.

Sie kämpften für die Heimat Trailer (rus) (https://www.youtube.com/watch?v=qMw629pnIL4)

7. „Absprung in der Todeszone“ (1977)

Der im Jahr 1977 erschiene Film „Absprung in der Todeszone“ handelt von groß angelegten Militärübungen zweier Kontrahenten der sowjetischen Armee, die als „nördliche“ und „südliche“ Armeegruppe bezeichnet werden. Der Kommandant der „südlichen“ Armeeeinheit bestimmt dabei drei Aufklärungsgruppen, die ins nördliche Feindesland vordringen sollen – doch es kommt zum Chaos. Im Jahr 1981 erscheint schließlich die Fortsetzung des Films, „Der Gegenschlag“, in der Fallschirmjäger in Begleitung sowjetischer Marinesoldaten zu sehen sind.

Absprung in der Todeszone (https://www.youtube.com/watch?v=7tXso-iNOVI)

8. „Türkisches Gambit“ (2005)

„Türkisches Gambit“ spielt in den Jahren 1877 und 1878 des Russisch-Türkischen Krieges, als der Privatdetektiv Erast Fandorin beauftragt wird, einen osmanischen Spion in der russischen Armee zu entlarven. Damit ruht der Ausgang eines ganzen Krieges auf Fandorins Schultern.

Türkisches Gambit Trailer (rus) (https://www.youtube.com/watch?v=NGu-_7PnBgA)

9. „Die Neunte Kompanie“ (2005)

„Die Neunte Kompanie“ gilt als einer der besten Kriegsfilme des postsowjetischen Kinos und ist dem Krieg in Afghanistan gewidmet. Trotz der Abweichung von der Realität gibt er sehr gut das tägliche Leben der sowjetischen Soldaten in Afghanistan wieder, kurz bevor die Sowjetunion das Land verließ.

Die neunte Kompanie Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=TFEICwGHHNw)

10. „Sturm auf Festung Brest“ (2010)

Der russisch-weißrussische Film erzählt die Geschichte der ersten sowjetischen Hochburg in Brest, die als Antwort auf die deutsche Invasion entstand. „Sturm auf Festung Brest“ porträtiert die Tragödien und die Heldentaten der Roten Armee, die mit allen Mitteln versuchte, die Festung zu verteidigen und das Vorrücken der Nazis zu verhindern.

Sturm auf Festung Brest Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=7Zni7BMieuo)

