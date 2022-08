Warum ging Napoleon nach Moskau und nicht nach St. Petersburg?

Russia Beyond (Photo: Bildagentur-online, Universal History Archive/Getty Images)

Am 22. Juli 1812 empfing die russische Hauptstadt St. Petersburg den Zaren Alexander I., der von der Front zurückgekehrt war. Nicht jeder in der Hauptstadt wusste, dass die Schlacht, die St. Petersburg rettete, am 20. Juli stattfand – die Schlacht von Kljastizy, in der die Russen unter dem Kommando von General Peter Wittgenstein die überlegenen Streitkräfte von Marschall Oudinot besiegten und den französischen Vormarsch auf St. Petersburg stoppten.

Porträt von Alexander I. von George Dawe. Hermitage Museum Hermitage Museum

Die Barclay-de-Tolly-Falle

Vom Krieg wurde Alexander I. am 12. Juni 1812 in Vilnius überrascht. Er begab sich sofort an die Front, doch seine Ankunft sorgte dort für Verwirrung. Alexander erklärte Barclay de Tolly nicht zum Oberbefehlshaber und übernahm somit selbst das Kommando als höchster Beamter des Reiches. Man kann jedoch nicht sagen, dass der Zar ein hervorragender Befehlshaber war. Er stimmte nur den Verteidigungsplänen zu; ansonsten behinderte die Anwesenheit des Imperators und seines Gefolges die militärische Führung nur. Schließlich gelang es, den Monarchen zu überreden, die Stadt zu verlassen.

Michail Barclay de Tolly von George Dawe. Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

Alexander verließ die Armee am 7. Juli, während in der Zwischenzeit das 2. Korps der Großen Armee unter Marschall Nicolas Oudinot bereits durch das heutige Belarus in Richtung Sankt Petersburg vorrückte. Zu dieser Zeit suchte Napoleon mit seiner üblichen Taktik der Blitzoffensive eine Generalschlacht mit der russischen Armee. Der erfahrene General erkannte, dass seine Chancen auf einen Sieg immer geringer wurden, je weiter er nach Russland vordrang.

Nicolas Charles Oudinot von Robert Lefèvre. Palace of Versailles Palace of Versailles

Barclay verstand jedoch Napoleons Wunsch, die Russen so früh wie möglich zu besiegen, und lockte den Franzosen absichtlich tief nach Russland. Bereits 1810 legte Barclay Alexander eine Notiz „Über den Schutz der westlichen Grenzen Russlands“ vor, in der er vorschlug, einer Entscheidungsschlacht auszuweichen, sich zurückzuziehen und den Feind durch den Einsatz leichter Truppen zu schwächen. Dieser Plan wurde bei der Invasion Napoleons umgesetzt. Die Bewegung durch die russischen Gebiete unterschied sich grundlegend von den europäischen Feldzügen. Hier kam es zu einem erbitterten Partisanenkrieg: Die Bauern zerstörten umherirrende französische Militäreinheiten und griffen Lebensmittelwagen an. Doch Bonaparte hoffte immer noch, dass er bei der Belagerung von Smolensk, der damals uneinnehmbarsten Festung Europas, die Generalschlacht gewinnen würde.

Vergessener Held

Während der Hauptteil der Großen Armee eine Generalschlacht suchte, wurden die Zufahrten zu St. Petersburg nur vom 1. Infanteriekorps unter dem Kommando von General Peter Wittgenstein verteidigt. Sie hatte nur 18.000 Soldaten und 84 Geschütze. St. Petersburg war nicht nur durch das 2. Korps von Oudinot (etwa 30.000 Mann), sondern auch durch das 10. Korps von Marschall MacDonald (ebenfalls etwa 30.000 Mann) bedroht, das in Richtung Riga vorrückte.

Peter Wittgenstein von George Dawe. Hermitage Museum Hermitage Museum

General Wittgenstein hatte bereits mehr als einmal gegen Napoleons Truppen gekämpft. Er verstand, dass sein Korps nicht standhalten konnte, wenn Oudinot und MacDonald ihre Kräfte vereinigten, und beschloss, als erster die Truppen von Marschall Oudinot anzugreifen, die das Dorf Kljastizy nördlich der Stadt Polotsk besetzten.

Wittgenstein verfügte nicht nur über Infanterietruppen, sondern auch über Husaren- und Kosakenregimenter. Unter den ersten erbitterten Angriffen der Russen auf die Stellung des Korps von Oudinot in Kljastizy zogen sich die Franzosen hinter den Fluss Nischa zurück und setzten die einzige Brücke, die den Fluss überquerte, in Brand. Das Pawlowski-Grenadierregiment zögerte jedoch nicht, den Fluss auf der brennenden Brücke zu überqueren, und startete einen Bajonettangriff, dem andere Infanterieeinheiten folgten, während die russische Kavallerie den Fluss durchquerte. Die Franzosen wurden durch diesen Angriff hinweggefegt und zogen sich schließlich über die westliche Dwina nach Süden zurück.

Schlacht bei Dorf Kljastizy von Nikolaj Samokisch. Public domain Public domain

Die Schlacht in der Nähe des Dorfes Kljastizy war der erste große Sieg der russischen Armee im Krieg von 1812. Sie verlor zwar mehr als 4.000 Mann, demoralisierte aber den zahlenmäßig überlegenen Feind völlig. Zar Alexander bezeichnete General Wittgenstein als „Retter von St. Petersburg“ und verlieh ihm den St.-Georgs-Orden zweiter Klasse.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.