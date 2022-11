Das einzige sowjetische Touristen-U-Boot (FOTOS)

Die „Neptun“ wurde im kalten Arktischen Ozean getestet, um Touristen in der warmen Karibik zu unterhalten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sowjetunion zum anerkannten Weltmarktführer bei der Entwicklung und Herstellung militärischer U-Boote, aber erst Ende der 1980er Jahre, am Vorabend des Zusammenbruchs des Landes, dachte man über die Entwicklung von U-Booten für den Tourismus nach.

Das erste sowjetische Ausflugstauchboot, die Neptun, wurde am 18. September 1990 in Sewerodwinsk zu Wasser gelassen und im Sommer des folgenden Jahres im Weißen Meer getestet.

Die Länge der Neptun betrug 28 Meter und die Breite 4 Meter. Das U-Boot konnte bis zu einer Tiefe von 40 Metern (maximal 60 Meter) tauchen und erreichte eine Geschwindigkeit von bis zu 2 Knoten (3,7 km/h). Sie wurde jedoch nie bei einem Seegang mit einer Stärke von über 2, d.h. bei nur kleinen Wellen, ins Meer gelassen.

Die Besatzung des Schiffes bestand aus drei Personen: dem Kapitän (der gleichzeitig Steuermann war), einem Mechaniker und einem Steward, der als Reiseführer diente. Die Neptun konnte bis zu 40 Passagiere aufnehmen, die durch 22 Bullaugen das Meer betrachten konnten. Die Dauer des Unterwasserausflugs betrug eine Stunde.

Das in kalten nördlichen Gewässern getestete Touristen-U-Boot sollte auch in der warmen Karibik eingesetzt werden. Zu diesem Zweck unterzeichneten das Konstruktionsbüro Rubin und der Sewerodwinsker Maschinenbaubetrieb (Sewmasch) 1992 einen Vertrag mit dem italienischen Unternehmen Cortina, das ein Touristenressort auf einer der Karibikinseln besaß.

Nach mehreren Jahren Arbeit in der exotischen Region kehrte die Neptun für Reparatur- und Modernisierungsarbeiten in ihre Heimat im Norden zurück. Die Eigentümer beschlossen jedoch, dass der Gewinn aus dem Projekt die Kosten nicht mehr decken würde, und gaben das Projekt schließlich auf.

Das erste (und letzte) sowjetische Touristen-U-Boot lag viele Jahre lang in Sewerodwinsk ungenutzt. In den letzten Jahren gab es jedoch die Idee, es nach Moskau zu verlegen und in ein Café-Museum zu verwandeln.

