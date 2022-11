Wie eine sowjetische Frau die Kriminalität in einem der gefährlichsten Viertel Leningrads besiegte

Die Leningrader Gangster, das Ende der 1920er Jahre die Stadt terrorisierten, konnten sich nicht vorstellen, dass eine obdachlose Frau, die in der Ecke eines Nachtasyls kauerte, ihren Taten bald ein Ende setzen würde. Die legendäre Polizeichefin Paulina Onuschonok schleuste sich als Lumpensammlerin verkleidet als verdeckte Ermittlerin in Bordelle ein. Sie war es, die der langjährigen Kriminalitätsgeschichte von Ligowka, des gefährlichsten Bezirks der ehemaligen Hauptstadt, ein Ende bereitete.

Die Kriminellen, die in den 1920er Jahren in Leningrad operierten, zögerten nicht, Bürger zu ermorden und schreckten sogar vor der Tötung von Gesetzeshütern nicht zurück. So erregte zum Beispiel der brutale Mord an dem Kriminalbeamten Alexander Skalberg durch die Bande von Iwan Below (mit Spitznamen Wanka Belka) großes Aufsehen. Einer von Belows Handlangern ließ Skalberg sich scheinbar rekrutieren, lockte ihn aber in einen Hinterhalt. Vier Schläger Belows folterten den Ordnungshüter und ermordeten ihn schließlich brutal.

Nach dieser Episode brach ein Krieg zwischen der Polizei und der Band aus: Im Herbst 1920 und Anfang 1921 wurden fünf Polizisten und vier Banditen bei Schießereien getötet, und bis zum Frühjahr 1921 hatte Belows Bande 27 Morde, 18 Verletzte und über 200 Raubüberfälle auf ihrem Konto, wie der Journalist Andrej Konstantinow in seinem Buch Die Gangster St. Petersburgs schrieb.

Leningrad in den 1920er Jahren. Public domain Public domain

Der Einfallsreichtum der Untergrundweltkönige hatte den Ruf der Strafverfolgungsbehörden stark beschädigt. Die Bürger glaubten einfach nicht an die Liquidierung von Ljonka Pantelejew, einem ehemaligen Polizeibeamten, der über ein Jahr lang Einwohner Petrograds ausgeraubt und ermordet hatte, und deshalb mussten die Behörden seinen Leichnam öffentlich zur Schau stellen. Pantelejew wurde nicht nur für seine Raubüberfälle „berühmt“, sondern auch für den Mord am Leiter des 3. Milizreviers und seine waghalsige Flucht aus dem Gefängnis mithilfe eines Kumpanen, der die Behörden infiltriert hatte.

Ljonka Pantelejew. Public domain Public domain

Verbrecher dieses Kalibers verfügten über zahlreiche Verstecke in der ganzen Stadt; sie kontrollierten ein ausgedehntes Untergrundnetz, dessen Enden alle in der Regel in Ligowka zusammenliefen. Sowohl Polizisten als auch Banditen wurden dort regelmäßig bei der Erstürmung von Verstecken der Gangster getötet.

Dieses Gebiet fiel in den Zuständigkeitsbereich des 11. Bezirks der Leningrader Miliz, zu dessen Leiterin Paulina Onuschonok ernannt wurde. Wie konnte eine Frau damals in eine so hohe Position gelangen?

Von der Bäuerin zur Revolutionärin

Paulina Seglina wurde 1892 im Ort Bilsen in der Provinz Livland (heutiges Lettland) geboren, in der Familie des armen lettischen Bauern Jan Seglin, der für einen deutschen Baron arbeitete. Im Jahr 1905, zu Beginn der Ersten Russischen Revolution, führten Paulinas Brüder Anton und Karl einen Aufstand an, plünderten Höfe, brannten sie nieder und verteilten die Beute an die Bauern. Ihre 13-jährige Schwester half ihnen und übermittelte Nachrichten. Der Aufstand wurde bald niedergeschlagen, die Brüder getötet und der Vater aus seinem eigenen Land verbannt. Im Jahr 1906 zogen die überlebenden Familienmitglieder nach Riga. Dort arbeitete Paulina zunächst in einer Konservenfabrik und nahm dann eine Stelle in einer Druckerei an. Bald schloss sie sich einem marxistischen Kreis an, dessen Anführer, der Untergrundrevolutionär Dmitrij Onuschonok, ihr Ehemann wurde.

Paulina und ihr Ehemann Dmitri Onuschonok, ca. 1928. Archive photo Archive photo

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914-1918) zog die Familie Onuschonok nach Petrograd. Im Januar 1917 trat Paulina der bolschewistischen Partei bei und nahm im Oktober an der Erstürmung des Winterpalastes teil, in dem die Provisorische Regierung tagte. Ab 1918 arbeitete sie in der Allrussischen Außerordentlichen Kommission für Konterrevolution und Sabotage (WTschK) und diente als Aufklärerin in Riga, schreibt Alexej Skiljagin in seinem Buch Fälle und Personen der Leningrader Polizei: Skizzen der Geschichte.

Heim für Straßenkinder

Kingisepp Jungpionier-Abteilung. Paulina Onushonok in der Mitte abgebildet. Historisches und Heimatmuseum Kingisepp Historisches und Heimatmuseum Kingisepp

1922 wurde Dmitrij Onuschonok zur Bewachung der nordwestlichen Grenze Sowjetrusslands in die Stadt Kingisepp geschickt und seine Frau wurde Betreuerin in einer der ersten Pioniergruppen des Landes. Sie gründete Clubs, unterrichtete die Kinder und brachte ihnen die Arbeit der Grenzschutzbeamten näher.

Innerhalb von zwei Jahren wurde die Pioniergruppe Kingisepp dank der erfolgreichen Arbeit des Miliz-Ausbilders in einen Stützpunkt umgewandelt, in den Straßenkinder und jugendliche Straftäter aus der ganzen Provinz Leningrad zur Umerziehung geschickt wurden.

Onushonok als Leiter der Polizei des Leningrader Bezirks Kingisepp, 1928. Archive photo Archive photo

1928 wurde Onuschonok zur Leiterin der Polizeibehörde des Bezirks Kingisepp ernannt – das erste Mal, dass eine Frau in eine solch hohe Position berufen wurde. Ein Jahr später wurde ihre Abteilung zur besten in der Provinz Leningrad ernannt, obwohl es sich um ein Grenzgebiet handelte, in dem Schmuggler und Saboteure ihr Unwesen trieben. Für ihre Verdienste wurde Paulina Onuschonok erneut befördert – zur Leiterin des 11. Leningrader Milizreviers.

Die Säuberung von Ligowka

Ligowka war in den 1920er Jahren einer der gefährlichsten Stadtteile Leningrads. Archive photo Archive photo

Im Zuständigkeitsbereich von Onuschonok gab es einen Bahnhof, einen Flohmarkt, auf dem gestohlene Waren verkauft wurden, und zahlreiche Obdachlosenheime, in denen die schlimmsten Verbrecher herumlungerten. Um sie zu bekämpfen, entschied sich die Chefin des Reviers für die damals übliche, aber sehr gefährliche Taktik, verdeckt zu arbeiten. Nachts verkleidete sie sich als Obdachlose, schleuste sich in Bordelle ein und sammelte Informationen über Kriminelle. Im Laufe des Tages plante Onuschonok, wo und wie diese dann aufgegriffen werden sollten. Gleichzeitig patrouillierten ihre Beamten nachts und abends intensiv in der Gegend.

Eine aus Arbeiterinnen gebildete Polizeieinheit in Petrograd. МАММ/МDF/russiainphoto.ru/

Gleichzeitig initiierte sie die Einrichtung von Wohnheimen für Obdachlose und Straßenkinder und sorgte für deren Beschäftigung, um die Ursachen der notgedrungenen Kriminalität zu beseitigen. Ebenfalls auf Betreiben von Onuschonok, die Erfahrung in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen hatte, wurden im 11. Milizrevier die ersten Kinderräume eingerichtet. Hier hielten sich Straßenkinder unter Kontrolle auf und wurden umerzogen, damit sie nicht zu Kriminellen heranwuchsen.

Obdachlose Kinder mit Begleitern auf der Straße. K. Kusnezow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru/

Ihre Einheit übernahm bald eine führende Rolle bei der Herstellung der Ordnung in Leningrad. „In kürzester Zeit wurde die unruhige Ligowka in einen wohlgeordneten Arbeiterboulevard verwandelt, was Ihr Verdienst ist“, schrieben die dankbaren Arbeiterinnen der Spinnerei und Weberei in Ligowka. Und 1933 wurde Paulina Onuschonok als eine der ersten Frauen des Landes der prestigeträchtige Orden des Roten Banners der Arbeit verliehen.

Paulina Onuschonok im Jahre 1937. Archive photo Archive photo

Paulina und Dmitrij Onuschonok hatten keine eigenen Nachkommen, zogen aber sechs adoptierte Kinder auf.

