Kanada vs. Sowjetunion: Warum aßen zwei Reporter ihre Zeitungsartikel wegen eines Eishockeyspiels?

Aleksander Malzew (Nr. 10) aus der Sowjetunion und Red Berenson (Nr. 15) aus Kanada kämpfen während der Summit Series 1972 im Luschniki-Eispalast in Moskau, Russland, um den Puck.

Die berühmte „Summit Series“, die als eine der größten Rivalitäten in die Geschichte des Eishockeys einging, führte zu lustigen Zwischenfällen mit Reportern, die über diese intensiven Spiele berichteten.

Auf diesem berühmten Foto vom September 1972 isst der kanadische Reporter Dick Beddoes Borschtsch mit zerfetzten Stücken seiner Kolumne, die er vor dem ersten Spiel zwischen Kanada und der UdSSR geschrieben hatte.

Überraschenderweise war Beddoes nicht der einzige Reporter, der eine falsche Vorhersage machte und sein Versprechen einlösen musste, indem er seinen eigenen Zeitungsartikel aß.

Dick Beddoes. Michael Stuparyk/Toronto Star via Getty Images Michael Stuparyk/Toronto Star via Getty Images

Freie Welt vs. Kommunismus

Obwohl die Veranstaltung mit der Absicht organisiert wurde, die Besten gegen die Besten im Eishockeysport antreten zu lassen, stand viel mehr auf dem Spiel als bei einem normalen Sportwettbewerb.

Für Millionen von Zuschauern rund um den Globus waren die Spiele eine Rivalität von weitaus größerem Ausmaß. Für viele war es eine Frage der ideologischen Rivalität, der Kampf der freien Welt gegen den Kommunismus. Auch die Reporter waren nicht davor gefeit, sich für eine Seite zu entscheiden. Im September 1972 wurde Objektivität mit Verrat gleichgesetzt.

Einige der 3.000 kanadischen Fans jubeln und schwenken die kanadische Flagge während des Spiels zwischen Kanada und der Sowjetunion in Spiel 6 der 1972er Summit Series am 24. September 1972 im Luzhniki-Eispalast in Moskau, Russland. Melchior DiGiacomo/Getty Images Melchior DiGiacomo/Getty Images

In Moskau wurde Trent Frayne vom Toronto Star nach fünf Spielen von Alan Eagleson, dem Organisator des Turniers, zurechtgewiesen. Die beiden Männer unterhielten sich nach dem fünften Spiel der Serie kurz vor einem Aufzug im Intourist Hotel in Moskau.

„Was haben Sie sich gedacht?“ fragte Eagleson.

Frayne antwortete, er sei von der Puckkontrolle und dem Passspiel der sowjetischen Spieler beeindruckt gewesen.

„Sie müssen ein verdammter Kommunist sein“, rief Eagleson aus.

„Es war das erste Mal, dass ich die Medien bei einer gemeinsamen Sache so geeint gesehen habe“, sagte Ralph Mellanby, Leiter von Hockey Night in Canada. „Sie waren alle gegen die Russen. Es war erstaunlich. Die Medienvertreter waren in erster Linie Kanadier und nur in zweiter Linie Journalisten.“

Vorhersagen der Medien

Vor dem Gipfeltreffen 1972 in Toronto waren sich die kanadischen und amerikanischen Sportmedien einig, dass das Team Kanadas die Sowjets unbedingt besiegen würde.

Die kanadische Mannschaft stellt sich bei der Vorstellung der Spieler vor Spiel 5 der Summit Series 1972 am 22. September 1972 im Luzhniki-Eispalast in Moskau, Russland, auf.

„Die NHL-Mannschaft wird sie in acht Spielen in Folge abschlachten“, schrieb Gerald Eskenazi von der New York Times.

„Acht zu null für Kanada – und das nur ist das Ergebnis des ersten Spiels“, schrieb Fran Rosa vom Boston’s Globe.

Auch Dick Beddoes, Kolumnist bei TheGlobe and Mail, schloss eine Wette ab: „Sagen wir, Kanada gewinnt acht Spiele zu null. Wenn die Russen ein Spiel gewinnen, werde ich diese Kolumne in Fetzen reißen und mittags in einer Schüssel Borschtsch auf den Stufen der russischen Botschaft essen.“

Eine Wette gegen die Wahrscheinlichkeit

Der andere kanadische Journalist, der eine Vorhersage machte und sie mit dem Versprechen untermauerte, seinen Artikel zu essen, war John Robertson.

Robertson, der für den Montreal Star schrieb, vertrat einen Standpunkt, der in krassem Widerspruch zum allgemeinen Konsens in den kanadischen Medien stand. Er sagte voraus, dass die sowjetische Mannschaft gegen die kanadischen Spieler gewinnen würde. Um seine Vorhersage zu untermauern, die damals für buchstäblich jeden in Kanada extrem unrealistisch erschien, versprach Robertson, seine Kolumne zu verspeisen, falls sich seine Prognose als falsch erweisen sollte.

Unter seinen Kollegen und Lesern hatte sich John Robertson den Ruf eines Provokateurs erworben.

John Robertson. Ron Bull/Toronto Star via Getty Images Ron Bull/Toronto Star via Getty Images

„Robertson, der selten subtil war, sagte oft, dass er sich Sorgen machte, wenn der Anteil der negativen Leserzuschriften unter 80 Prozent fiel“, erinnerte sich William Houston, der 2002 für TheGlobe and Mail schrieb.

In diesem speziellen Fall verärgerte Robertson buchstäblich jeden – die Turnierveranstalter, die kanadischen Spieler und die Leser von The Globe and Mail.

Robertson selbst behauptete, dass seine Vorhersage berechtigt war und auf seinen persönlichen Beobachtungen der sowjetischen Mannschaft beim Spiel und auch auf der unzureichenden Darstellung der Sowjets in den kanadischen Massenmedien beruhte.

Der kanadische Profi-Eishockeyspieler Jean Ratelle vom Team Kanada kontrolliert den Puck während eines Spiels der 1972er Summit Series gegen die Sowjetunion, September 1972. Melchior DiGiacomo/Getty Images Melchior DiGiacomo/Getty Images

„Ich erinnere mich, dass ich vor Beginn der Serie mit einigen kanadischen Spielern auf der Tribüne saß. Ich mochte diese Jungs, aber sie saßen da und machten sich über die Ausrüstung der Russen lustig und lachten über sie. Niemand wollte ihnen eine Chance einräumen. Die Kolumne war halb Ernst und halb Spaß. Aber ich war schon in Russland gewesen und hatte über ihr Eishockeyprogramm berichtet. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie ein besseres Team waren, als alle dachten“, schrieb Robertson später.

Begleichen der Rechnungen

Das erste Spiel der Serie war ein großer Einschnitt in der Geschichte des kanadischen Eishockeys. Am 2. September 1974 überraschten die Sowjets die 18 000 kanadischen Zuschauer, die sich im Montreal Forum versammelt hatten, mit einem 7:3-Sieg über ihre Rivalen.

Die Mannschaft der Sowjetunion feiert nach dem Sieg in Spiel 5 der Gipfelturniere 1972 am 22. September 1972 im Luschniki-Eispalast in Moskau, Russland. Melchior DiGiacomo/Getty Images Melchior DiGiacomo/Getty Images

Unmittelbar nach dem sowjetischen Sieg entstand das berühmte Foto von Dick Beddoes, der auf den Stufen der sowjetischen Botschaft in Kanada Borschtsch mit den Papierschnitzeln seiner Kolumne isst. Der Journalist akzeptierte die Tatsache, dass seine Vorhersage falsch war, und scheute sich nicht, sein Versprechen einzulösen.

J.P. Parise (Nr. 22) aus Kanada und Waleri Wassiliew (Nr. 6) aus der Sowjetunion stoßen während der Summit Series 1972 im Luschniki-Eispalast in Moskau, Russland, zusammen. Melchior DiGiacomo/Getty Images Melchior DiGiacomo/Getty Images

Im zweiten Spiel der Serie gewannen die Kanadier mit 4:1. Insgesamt gewann das kanadische Team vier von sieben Spielen und setzte sich gegen die Sowjets durch, die die restlichen drei Spiele gewannen. Die kanadisch-sowjetische Rivalität auf dem Eis ging als die vielleicht intensivste und kämpferischste aller Zeiten in die Geschichte ein. Die Spieler beider Mannschaften verdienten sich den Respekt ihrer Rivalen und des Publikums auf beiden Seiten des Globus.

Die sowjetischen Spieler lieferten einen Kampf, mit dem niemand in der kanadischen Presse gerechnet hatte. Aber auch die Kanadier waren auf den Druck vorbereitet und bewiesen einmal mehr ihre führende Stellung in der Welt des Eishockeys.

Super Series der Eishockeyspiele zwischen den Nationalmannschaften der UdSSR und Kanadas im Jahr 1972. Palast des Sports im Luschniki. Dmitrij Donskoi/Sputnik Dmitrij Donskoi/Sputnik

Wie sich herausstellte, lag John Robertsons Vorhersage – der Sieg der sowjetischen Mannschaft – viel näher am Ergebnis als die überwältigend optimistischen Prognosen der kanadischen Presse. Wie nahe Robertson dem richtigen Ergebnis auch war, er lag mit seiner Prognose doch daneben, denn die Kanadier verloren nicht gegen die Sowjets, wie er vorausgesagt hatte.

Die Geschichte besagt, dass Robertsons Kollegen ihm nach seiner Rückkehr aus Moskau ein Gericht servierten, das mit seiner in Stücke geschnittenen Kolumne „gewürzt“ war. Eine Wette ist eine Wette – der Journalist zuckte nicht mit der Wimper und aß die gesamte Portion auf.

