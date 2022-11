Wie das einzige in der UdSSR veröffentlichte US-Magazin seine sowjetischen Leser in seinen Bann zog

Ganz am Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich die US-Botschaft in Moskau für die Herausgabe eines Magazins ein, das die sowjetischen Leser über das Leben in den USA informieren sollte. Nachdem die Amerikaner 1945 die Genehmigung der sowjetischen Diplomaten erhalten hatten, dauerte es nicht lange, bis die erste Ausgabe des Magazins erschien.

America, 1965-01 / Archive photo America, 1965-01 / Archive photo

Das redaktionelle Vorwort der ersten Ausgabe der Zeitschrift America umriss den Zweck und die redaktionelle Politik der Zeitschrift:

„In diesem Magazin geht es [...] um das amerikanische Volk – wie die Amerikaner leben, arbeiten und Spaß haben. Ihre Stimmungen und Wünsche, ihre Sorgen und Sehnsüchte und ihre Momente der Ruhe und Freizeit – all das werden wir versuchen, auf den Seiten des Magazins einzufangen [...]

Wir werden versuchen zu zeigen, was Amerikaner denken und tun, was sie lesen und worüber sie sprechen. In dieser und den folgenden Ausgaben von America wird der Leser viele Artikel finden, die aus den gängigsten Zeitschriften nachgedruckt wurden, die von Millionen von Amerikanern gelesen werden.“

America, 1965-01 / Archive photo America, 1965-01 / Archive photo

Ohne die Existenz zum Internet und den Zugang zu Hollywood oder anderen Merkmalen der amerikanischen Populärkultur war das Magazin die einzige Möglichkeit, einen Blick auf das Leben jenseits des Eisernen Vorhangs zu werfen – natürlich nur für diejenigen Sowjetbürger, die ein seltenes Exemplar ergattern konnten.

America, 1983-07 / Archive photo America, 1983-07 / Archive photo

Die sowjetische Regierung stand der amerikanischen Initiative jedoch von Anfang an skeptisch gegenüber und bestand darauf, dass der einzige Zweck des Magazins darin bestehen solle, die Rolle und Bedeutung der Vereinigten Staaten im Zweiten Weltkrieg sowie die amerikanischen Traditionen und Institutionen zu fördern.

America, 1983-09 / Archive photo America, 1983-09 / Archive photo

In der Tat war das Bild des Lebens in den USA, wie es die Zeitschrift zeichnete, schockierend gut im Vergleich zu dem, was die sowjetische Bevölkerung in der UdSSR erlebte.

America, 1983-07 / Archive photo America, 1983-07 / Archive photo

Die Zeitschrift warb meisterhaft für die Fülle an Waren und Möglichkeiten in der kapitalistischen Welt. Ein zentrales Thema einer Ausgabe des Magazins war zum Beispiel die Beschäftigung von Jugendlichen in den USA.

America, 1983-07 / Archive photo America, 1983-07 / Archive photo

„Es ist ein Vergnügen, im Stadion zu arbeiten. Man kann alle Spiele umsonst sehen“, zitierte das Magazin den 17-jährigen Michael Burman, der nach Angaben der Redaktion 3,35 US-Dollar pro Stunde verdiente. Colby Reynolds, ein anderer Teenager, über den in der Ausgabe berichtet wurde, arbeitete auf einer Ranch und schaffte es, genug Geld zu sparen, um sich ein Motorrad zu kaufen – der Traum jedes Teenagers in der UdSSR.

America, 1983-07 / Archive photo America, 1983-07 / Archive photo

Manchmal wurden in der Zeitschrift America Artikel abgedruckt, die in anderen amerikanischen Magazinen erschienen waren. So muss zum Beispiel eine Reportage aus Better Homes and Gardens, die in America abgedruckt wurde, die sowjetischen Haushalte schockiert haben, da sie verschwenderische Inneneinrichtungen zeigte, die es in der Sowjetunion nicht gab.

America, 1983-08 / Archive photo America, 1983-08 / Archive photo

Die Zeitschrift America war auch für ihre Fotoreportagen berühmt. Sie zeigten alle Aspekte des Lebens in den USA in Fotos und vermittelten den Sowjetbürgern einen seltenen Eindruck davon, wie amerikanische Städte aussahen.

America, 1983-07 / Archive photo America, 1983-07 / Archive photo

Insgesamt enthielt das Magazin vor allem Geschichten über Menschen. Jedes Thema wurde durch das Prisma gewöhnlicher Amerikaner, Jugendlicher, Studenten, Arbeiter, Landwirte, Politiker und Bewohner von Groß- und Kleinstädten dargestellt.

America, 1983-09 / Archive photo America, 1983-09 / Archive photo

Die Redaktion legte großen Wert auf die Illustrationen. Es wurden außergewöhnliche Fotostorys veröffentlicht, die einen großen Einfluss auf die sowjetische Bevölkerung hatten, die das Magazin las.

Mit der Zeit stieg die Auflage des Magazins von 10.000 auf 50.000 Exemplare pro Ausgabe. Der Status als verbündete Nation half den Amerikanern, den einzigen Zugang zur sowjetischen Leserschaft inmitten der eisernen sowjetischen Zensur zu bewahren und auszubauen.

America, 1984-02 / Archive photo America, 1984-02 / Archive photo

Zu Beginn des Kalten Krieges erwog die sowjetische Regierung, die Verbreitung des Magazins entweder ganz zu verbieten oder 80 Prozent der Auflage jeder Ausgabe zu beschlagnahmen und die Verluste des sowjetischen Verlags aus dem Staatshaushalt auszugleichen.

America, 1984-02 / Archive photo America, 1984-02 / Archive photo

1952 stellten die USA die Veröffentlichung des Magazins in der UdSSR ein, als Zeichen des Protests gegen den Druck, dem das Magazin in der Sowjetunion ausgesetzt war.

Die USA nahmen jedoch 1965 den Vertrieb der Zeitschrift in der UdSSR wieder auf, da die sowjetische und die amerikanische Regierung vereinbarten, sich gegenseitig die Herausgabe einer Zeitschrift in den beiden Ländern mit einer begrenzten Auflage von 30.000 Exemplaren pro Ausgabe zu gestatten.

America, 1983-07 / Archive photo America, 1983-07 / Archive photo

Dennoch versuchten die sowjetischen Behörden, den Einfluss der Zeitschrift zu neutralisieren, indem sie Gegenpropaganda betrieben und dafür sorgten, dass die in der „amerikanischen“ Zeitschrift enthaltenen Zahlen und Fakten widerlegt und der American Way of Life angeprangert wurden.

Als Michail Gorbatschow in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Politik der Perestroika einleitete, wurden alle Beschränkungen für die Verbreitung des Magazins America in der UdSSR aufgehoben, und die Exemplare wurden frei an Kiosken verkauft.

America, 1965-01 / Archive photo America, 1965-01 / Archive photo

Die Zeitschrift erschien bis 1994 – drei Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – als sie aufgrund finanzieller Schwierigkeiten eingestellt werden musste.

Heute kann man in Russland immer noch eine begrenzte Anzahl von Exemplaren der Zeitschrift America für rund 300 Dollar kaufen.

