Wie Prokudin-Gorskij das Russische Reich in Farbfotos festhielt

Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) revolutionierte die Fotografie: Er war der erste Fotograf in Russland, der Farbaufnahmen anfertigte und erfand neue Methoden, um seine Fotos so lebendig wie möglich zu gestalten.

Chemiker und Fotograf

Prokudin-Gorskij stammte aus einer alten Adelsfamilie. Er lebte vor der Revolution von 1917 in St. Petersburg, studierte sehr intensiv Chemie und Malerei und widmete sich mit Begeisterung dieser Beschäftigung. Ende des 19. Jahrhunderts, als die Fotografie in Russland einen wahren Boom erlebte, begann er mit seinen fotografischen Experimenten. Er studierte eine Zeit lang in Deutschland bei Adolph Miethe, einem der Pioniere der Farbfotografie, entwickelte dann aber eine eigene Kamera für die Farbfotografie.

Selbstporträt. Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Er wandte auch sein Wissen über Chemie an: So entwickelte und patentierte er lichtempfindlichere Platten, die eine Fotografie mit kürzeren Verschlusszeiten ermöglichten. Prokudin-Gorskij hatte für jedes Foto drei Negative, die für die Wiedergabe nacheinander durch drei Filter – Blau, Grün und Rot – geschickt wurden (daher sind auf den Fotos oft farbige Ränder sichtbar).

Fotografische Chronik eines ganzen Reiches

Er hinterließ eines der größten fotografischen Vermächtnisse des russischen Reiches. Und dieses ist nicht nur durch die Farbfotos so wertvoll, sondern auch durch die breite Geographie der Aufnahmen und die große thematische Bandbreite. Von 1903 bis 1916 reiste der Fotograf unermüdlich durch das ganze Zarenreich. Er fotografierte den Kaukasus und Turkestan, St. Petersburg und den Ural, den russischen Norden und die Wolga-Region. Er fotografierte alte Kirchen, neueste Industrieobjekte, Porträts von Berühmtheiten, Szenen aus dem Alltag der einfachen Leute und vieles mehr.

Er besaß auch eine Sammlung von Fotografien der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des russischen Reiches. Zar Nikolaus II. wurde auf seine Arbeit aufmerksam und beauftragte ihn, das Leben des Reiches in all seinen Erscheinungsformen umfassend darzustellen. Durch ein Zaren-Dekret wurde ihm ein speziell ausgestatteter Eisenbahnwagen zur Verfügung gestellt, in dem er durch Russland reiste, Fotos entwickelte und Alben anfertigte.

Auf den Flüssen wurden ihm Dampf- und Motorboote zur Verfügung gestellt, an anderen Stellen sogar damals noch seltene Autos.

Man schätzt, dass er insgesamt rund 3.500 Fotografien besaß, von denen jedoch nur 1902 erhalten geblieben sind. Ein Teil der Sammlung ging nach der Revolution verloren, ein Teil wurde von Prokudin-Gorskij ins Exil nach Frankreich gebracht, aber die Bolschewiki verboten die Ausfuhr von etwa tausend Fotos, die von strategischer Bedeutung waren. Weitere rund 400 Negative sind inzwischen in Frankreich verloren gegangen. Im Jahr 1948 verkauften die Erben des Fotografen die Sammlung an die Vereinigten Staaten, wo sie heute in der Library of Congress aufbewahrt wird. Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts wurde die Sammlung digitalisiert und im Internet zugänglich gemacht.

Hier sind nur einige seiner illustren Aufnahmen.

Menschen und Völker des Russischen Reiches

Leo Tolstoi in Jasnaja Poljana, 1908

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Bauernmädchen in einem Dorf in Wologda

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Mädchen mit den Erdbeeren

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Besatzung des Dampfschiffs Scheksna (auf dem Fluss Wytegra)

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Holzsäger am Fluss Swir bei St. Petersburg

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Bauernkinder in Bjelosersk

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Bauern auf dem Stoppelfeld

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Mittagessen auf dem Mähfeld (Fluss Scheksna)

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Aufseher am Staroladoschskij-Kanal bei St. Petersburg

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Eisenbahnbauarbeiter

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Unterwegs mit einer Dresine in der Nähe von Petrosawodsk

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

„Ich mit zweien“. Prokudin-Gorskij und kaukasische Wachleute von der Eisenbahn

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Waisenkinder

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Der Emir von Buchara

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Ein Lepjoschka-Verkäufer in Samarkand

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Lesgin in Dagestan

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Awarische Frauen aus Dagestan

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Baumwollkarawane in Turkestan

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Georgische Frauen in Festtagskleidung

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Kirchen

Die Auferstehungskirche in St. Petersburg

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Nilow-Kloster am Seligersee

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Detail der Dmitrijewskij-Kathedrale in Wladimir

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Eingang zur Kirche Johannes’ des Täufers in Jaroslawl

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Dreifaltigkeitskathedrale in Ostaschkow

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Solowezkij-Kloster

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Eine Ikonostase in der Borodino-Kirche im Gebiet Moskau

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Eingang zur Auferstehungskirche in Kostroma

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Die Einfriedung der St.-Georgs-Kirche (in der alten Ladoga-Festung bei St. Petersburg)

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Städte und Landschaften

Ehemaliger Palast der Großfürsten, jetzt Bischofshaus in Rjasan

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Ansicht von Moschaisk

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Hütte im Ural

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Schachi-Sinda-Nekropole in Samarkand

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Compound-Dampflokomotive mit Schmidt-Überhitzer, Perm

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Gesamtansicht von Perm

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Wachhunde im Ural

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Schleusentore am Bjeloserskij-Kanal

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Saplotnyj-Fels am Fluss Tschusowaja (Ural)

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Nachtlager auf einem Felsen am Fluss Tschusowaja

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Auf dem Saimaakanal (zwischen Russland und Finnland)

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Liegehafen am Fluss Swir

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Schleuse am Staroladoschskij-Kanal bei St. Petersburg

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Eisenbahnbrücke über den Fluss Kama in Perm

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

An der Mündung des Flusses Kemi, Karelien

Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.