Pelze

Als englische Kaufleute im 16. Jahrhundert Kontakte mit dem Moskauer Zarenreich knüpften, wurden Pelze bald zum wichtigsten, teuersten und vornehmsten Gegenstand, den sie aus den russischen Ländern einführten.

Nicht nur, dass die Engländer nicht in den sibirischen Wäldern auf Zobel, Eichhörnchen, Silberfüchse und Wiesel jagen konnten – selbst die Russen konnten das nicht richtig. Die Tiere mussten sorgfältig gejagt werden, damit ihre Felle unbeschädigt blieben, und nur die sibirischen Ureinwohner wussten, wie man das macht. Die örtlichen russischen Behörden bekamen die Felle der Tiere als Tribut von den indigenen Völkern und verkauften sie dann an die englischen Händler.

In Großbritannien wurden die teuren (und angenehm wärmenden!) Moskauer Pelze als russisches Gold bezeichnet. „Die feinen Pelze, deren Verwendung durch die Sumptuary Laws [Luxusgesetze] eingeschränkt war und die zu einem großen Teil ein Zeichen von Amt oder Rang waren, kamen größtenteils aus dem Baltikum oder aus Russland“, schrieb der britische Historiker Edwin Rich.

Glimmer

Ein weiteres Luxusgut war der russische Glimmer, der so sehr mit dem Moskauer Zarenreich assoziiert wurde, dass er als Moskauer Glas oder Muskovit bekannt wurde. Glimmer ist ein Mineral, das aus Kristallen besteht, die sich in dünne, elastische Bahnen auseinanderziehen lassen. So wurde Glimmer als Ersatz für Glas verwendet, das im 16. Jahrhundert in England sehr beliebt war und größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, aus Russland stammte.

Die Briten verwendeten Muskovit zum Verglasen von Hausfenstern, Kutschenfenstern und Straßenlaternen, weil das Material Temperaturgefälle gut verträgt und sich nicht verformt. Der Dichter George Turberville, der Russland 1568 besuchte, räumte ein, dass „nicht einmal Glas ein besseres Licht [als Muskovit] geben kann“.

Kaviar

Der Beluga-Stör, der als Lieferant des besten schwarzen Kaviar gilt, ist im Kaspischen Meer reichlich vorhanden, wo iranische und russische Fischer schon lange vor dem Bekanntwerden des Kaviars in Europa auf Beluga-Jagd gegangen sind. Im Mittelalter verbreitete er sich in ganz Europa und auch in England – bereits 1254 erklärte König Edward II. den Stör zum königlichen Fisch, was bedeutete, dass jeder Stör, der in der Nähe von Großbritannien oder im Land selbst gefangen wurde, an die Tafel des Königs geliefert werden musste.

Aber nicht nur der englische Königshof war von Kaviar angetan, er wurde auch aus Russland in die Niederlande, nach Spanien, Frankreich und in andere Länder exportiert. Allein in den Jahren 1651-1653 wurden im Hafen von Archangelsk über 320 Tonnen Kaviar verkauft, wie der schwedische Kaufmann Johan de Rodes schrieb.

Seeminen

Der Krimkrieg (1853-1856) war für Russland sowohl militärisch als auch diplomatisch verheerend. Doch eine Episode erwies sich für die russischen Heerestechniker als wahrhaft ruhmreich. Moritz Hermann von Jacobi, ein preußischer Ingenieur in russischen Diensten, ist die Erfindung galvanischer Minen zu verdanken. Sie wurden auf dem Meeresgrund verankert und mit einem Kabel mit der Küste verbunden. Ihre Explosionskraft betrug etwa 14 kg Schwarzpulver.

1854 wurden 60 Jacobi-Minen in der Nähe der Festungen Pawel und Alexander (Kronstadt) verlegt, um die britische Baltische Flotte von einem Angriff auf diese Festungen abzuhalten. Als sich die englische Ostseeflotte im Juli 1855 Kronstadt näherte, wurden vier Schiffe durch die Minen beschädigt. Daraufhin befahl Vizeadmiral Charles John Napier seiner Flotte den Rückzug und weigerte sich, Wyborg und Sveaborg anzugreifen. Die kaiserliche russische Marine war die erste Flotte in der militärischen Weltgeschichte, die Seeminen nicht nur sporadisch, sondern als Teil einer geplanten Seestrategie einsetzte. Die russischen Seeminen blieben bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts die besten der Welt. Im Ersten Weltkrieg bauten die U.S. Navy und die Royal British Navy erfolgreich das Nordsee-Minensperrwerk, das die britischen Inseln vor deutschen Booten und U-Booten schützen sollte.

Butter (und Buttercreme)

Bei ihren Besuchen in Russland, wo sie mit Pelzen, Glimmer oder Hanf handelten, lernten englische Kaufleute eine ungewöhnliche Art der Butterzubereitung kennen. Butterschmalz, bei der das Milchfett durch Schmelzen des Milchrahms von den Milchbestandteilen und dem Wasser getrennt wird, war eine russische Art der Butterzubereitung, die beim englischen Adel sehr beliebt war.

Bis heute gibt es in England russische Butter – aber das ist die russische Buttercreme, die aus nur zwei Zutaten hergestellt wird – Butter und gesüßter Kondensmilch, die an sich ein russisches Phänomen ist.

