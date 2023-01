Spandau: Wie das Gefängnis für Nazis von der UdSSR und den Westalliierten gemeinsam betrieben wurde

Volker Pawlowski/ullstein bild via Getty Images

Vierzig Jahre lang verwalteten die Siegerländer des Zweiten Weltkriegs gemeinsam das Berliner Gefängnis Spandau für NS-Verbrecher. Selbst als die Welt am Rande eines nuklearen Konflikts stand, waren die Beziehungen zwischen den ehemaligen Verbündeten hier stets warm und herzlich.

Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty Images Patrick PIEL/Gamma-Rapho via Getty Images

Das düstere, vierstöckige, kreuzförmige Gebäude aus rotem Backstein war von einer sechs Meter hohen Steinmauer und zwei Stacheldrahtzäunen umgeben. So sah das Gefängnis Spandau im Westteil Berlins aus, das in den 1930er Jahren bis zu achthundert Häftlinge aufnehmen konnte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts saßen hier nur sieben Personen ein.

Die glorreichen Sieben

Diese Männer wurden 1945 von der halben Welt gehasst. Immerhin handelte es sich um hochrangige Führer des Dritten Reiches, die von einem internationalen Militärgericht verurteilt und wegen zahlreicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit verurteilt worden waren.

Angeklagte im Nürnberger Justizpalast. Von links nach rechts: Hermann Göring, Admiral Karl Doenitz, Admiral Erick Raeder, Rudolf Hess, Baldur von Schirach und Joachim von Ribbentrop. Charles Alexander/Office of the United States Chief of Counsel, Harry S. Truman Library & Museum Charles Alexander/Office of the United States Chief of Counsel, Harry S. Truman Library & Museum

Alle sieben Häftlinge, die der Todesstrafe entgangen waren, trafen am 18. Juni 1947 direkt aus Nürnberg in Spandau ein: Baldur von Schirach, ehemaliger Führer der Hitlerjugend und Gauleiter von Wien, Constantin von Neurath, ehemaliger deutscher Außenminister und Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Albert Speer, Minister für Rüstung und Kriegsindustrie, Walther Funk, Wirtschaftsminister, Rudolf Hess, ehemaliger Stellvertreter Hitlers in der Parteileitung, sowie Admiral Karl Dönitz und Erich Raeder.

Das Berliner Gefängnis Spandau. Bauamt Süd, Einofski - Herr Einofski (CC BY-SA 3.0) Bauamt Süd, Einofski - Herr Einofski (CC BY-SA 3.0)

Einige von ihnen verbrachten hier zehn Jahre, andere sogar ihr ganzes Leben. Die gesamte Zeit über sollten sie unter dem wachsamen Auge der vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs stehen: der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs.

Ein einzigartiges Gefängnis

Spandau erhielt den Status eines interalliierten Gefängnisses, obwohl es sich in der britischen Besatzungszone befand. Das Direktorium des Gefängnisses bestand aus je einem Vertreter pro Land. Sie waren ständig in der Einrichtung tätig und übernahmen der Reihe nach jeden Monat den Vorsitz. Alle Entscheidungen mussten jedoch einstimmig getroffen werden.

Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Dem zivilen Gefängnispersonal (mit Ausnahme des medizinischen Personals) war der Kontakt zu den Gefangenen untersagt. Neben Franzosen, Russen, Amerikanern und Briten wurden auch Bürger aus anderen Ländern für die Arbeit dort angeworben. Nur Deutschen war der Zugang untersagt, obwohl Deutsch die offizielle Sprache der Verwaltung war.

Wachablösung im Psandau-Gefängnis. ALDOR46 (CC BY-SA 3.0) ALDOR46 (CC BY-SA 3.0)

Die externen Wachleute des Gefängnisses wechselten monatlich. Die Überführung eines bewachten Objekts von einem Land in ein anderes war ein Ritual, das mit feierlichen Aufmärschen von Soldaten und Berichten der Leiter der Wachmannschaften einherging. „Wir durften auf keinen Fall unser Gesicht verlieren, und wir mussten zeigen, was die Soldaten eines siegreichen Landes zu leisten imstande sind“, erinnerte sich Nikolaj Sysojew, Angehöriger des 133. Unabhängigen motorisierten Schützenbataillons: „Wir traten mit tadellosen Marschbewegungen und besonderem Eifer in die Gefängnistore ein, wobei wir mit den stahlbeschlagenen Stiefelsohlen auf das Pflaster stampften und unter dem Torbogen ein polterndes Geräusch erzeugten.“

Hartes tägliches Leben

Das Leben der Häftlinge in Spandau war kein Zuckerschlecken. Sie waren in Einzelhaft untergebracht und durften selbst bei Spaziergängen, Kirchenbesuchen und Arbeiten (Briefumschläge kleben) nicht miteinander kommunizieren. „Einmal im Monat durften wir einen kurzen Brief schreiben, der zensiert wurde; wir durften auch einen kurzen Brief empfangen – und auch der wurde zensiert“, erinnerte sich Erich Raeder. „Oft wurden uns eingehende Briefe gar nicht oder zensiert übergeben – große Teile wurden herausgeschnitten... Einmal alle zwei Monate durfte uns ein Familienmitglied besuchen, aber dieser Besuch dauerte nicht länger als fünfzehn Minuten.“

Bauamt Süd, Einofski - Herr Einofski (CC BY-SA 3.0) Bauamt Süd, Einofski - Herr Einofski (CC BY-SA 3.0)

Die sowjetische Verwaltung behandelte die Häftlinge von Spandau wesentlich härter als ihre westlichen Kollegen. So schlugen beispielsweise die nachts auf den Wachtürmen diensthabenden Wachposten die Lukendeckel absichtlich mit einem scheppernden Geräusch zu. Die Briten und Amerikaner schalteten das Licht in den Zellen mehrmals in der Nacht ein, um Selbstmorde zu verhindern, während das sowjetische Personal alle 15 Minuten eine Kontrolle durchführen konnte.

Baldur von Schirach. Bundesarchiv Bundesarchiv

1962 lehnte die UdSSR die Initiative der westlichen Verbündeten, von Schirach und Speer wegen „guter Führung“ freizulassen, entschieden ab. „Eine Lockerung der Haftbedingungen für die deutschen Hauptkriegsverbrecher, die wegen schwerster Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt wurden, könnte jetzt Militaristen und Revanchisten nur ermutigen, wieder aggressive Pläne gegen friedliebende Nationen zu schmieden“, erklärte der sowjetische Botschafter in der DDR, Michail Perwuchin, damals.

Albert Speer bei den Nürnberger Prozessen, 1946 Public domain Public domain

Der letzte Gefangene

Dennoch wurden die Spandauer Häftlinge nach und nach entlassen, entweder nach Ablauf ihrer Strafe oder aus gesundheitlichen Gründen. Im Jahr 1966 war nur noch ein einziger Häftling übrig: Rudolf Hess.

Ein Angehöriger des 133. Bataillons, Pjotr Lipejko, erinnerte sich an seine erste Begegnung mit Hitlers Stellvertreter im Jahr 1985: „Er ging auf dem schmalen Weg im Gefängnispark auf mich zu, und einer von uns beiden musste ausweichen. Ich wurde sogar ein wenig wütend: Warum sollte ich, ein Offizier in der Armee eines der Siegerländer, so etwas tun? Wir hielten an, und ich sah unter den krausen Augenbrauen einen für sein hohes Alter sehr aufmerksamen und befehlenden Blick. Hess musterte mich, den Neuankömmling, einige Augenblicke lang, dann trat er langsam zur Seite. Interessanterweise salutierte er nach diesem ,Duellʻ vor mir, obwohl der alte Nazi sonst nie Russen begrüßte.“

Rudolf Hess. Legion Media Legion Media

Gemäß den Vereinbarungen zwischen den Alliierten wurde das Gefängnis Spandau nach dem Tod des letzten Häftlings im Jahr 1987 (Hess gelang es, Selbstmord zu begehen) vollständig abgerissen. An seiner Stelle wurde ein großes Einkaufszentrum mit Parkhaus gebaut.

