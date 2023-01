Wie die sowjetische Spionageabwehr eine Bande auffliegen ließ, die den Nazis helfen wollte

Im Oktober 1941 führten die Nazis einen Luftangriff auf das belagerte Leningrad durch. Drei verurteilte Verbrecher nutzten das durch die Bombardierung verursachte Chaos und brachen aus. In den folgenden Monaten bildeten die Flüchtigen eine Bande, die für den deutschen militärischen Geheimdienst arbeitete und die Verteidigungsfähigkeit Leningrads untergraben sollte.

Ausbrecher auf der Flucht

Witalij Koscharnyj wurde noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs verurteilt. Er war wegen Urkundenfälschung angeklagt worden – er war ein Meister auf seinem Gebiet. Es gelang ihm sogar, Entlassungspapiere für sich und seine beiden Komplizen zu fälschen.

Witalij Koscharnyj. Archive photo Archive photo

Während eines der Luftangriffe der Nazis auf Leningrad entkamen Koscharnyj und zwei andere Flüchtige aus dem Gefängnis. Sie hielten ein Auto an, das in die Stadt fahren wollte, und töteten den Fahrer. So begann die Geschichte der Zig-Zag-Bande – einer kurzlebigen, aber verheerenden kriminellen Organisation, die den deutschen Militärgeheimdienst unterstützte.

Public domain Public domain

Die Zig-Zag-Bande

Als von den sowjetischen Behörden verurteilter Verbrecher muss Koscharnyj geglaubt haben, dass Nazi-Deutschland ihm eine Zukunft bot, die er in der UdSSR nicht hatte. In Leningrad angekommen, übernachteten Koscharnyj und seine Komplizen bei einer Freundin. Sie arbeitete als Bardame in der Stadt. Schon bald gründete Koscharnyj eine kleine, aber zerstörerische kriminelle Organisation, die er Die Verteidiger deutscher Interessen – Adolf Hitlers Banner nannte, deren kyrillische Anfangsbuchstaben das Akronym Zig-Zag bildeten, unter dem die Gruppe bekannt wurde.

Menschen auf dem Newski-Prospekt während der Blockade. Boris Kudojarow/Sputnik Boris Kudojarow/Sputnik

Die Bande wuchs schnell auf zwölf Mitglieder an. Ihr Anführer, Witalij Koscharnyj, beschloss, dass es an der Zeit war zu handeln, wenn er seinen Plan, für die Nazis zu arbeiten, verwirklichen wollte.

Hinter den feindlichen Linien

Koscharnyj wählte einen seiner Männer, Kirillow, aus und beauftragte ihn, die Frontlinie zu überqueren und Kontakt mit den Deutschen aufzunehmen. Im November 1941 überquerte dieser die Frontlinie, wurde leicht verwundet und von den Nazis gefangen genommen, womit der erste Teil seiner gewagten, aber unehrenhaften Mission erfolgreich abgeschlossen war.

Die Einwohner des belagerten Leningrads stehen Schlange, um etwas zu essen zu bekommen. W. Fedosejew W. Fedosejew

Als Kriegsgefangener teilte Kirillow seinen Entführern mit, dass er nicht nur bereit war, ihnen bei der Eroberung des belagerten Leningrads zu helfen, sondern dass er auch eine Gruppe von elf Saboteuren in der Stadt hatte, die auf Anweisungen warteten.

Die Nazis töteten Kirillow nicht. Der deutsche militärische Nachrichtendienst, die so genannte Abwehr, setzte große Hoffnungen darauf, verurteilte Kriminelle, die von der sowjetischen Regierung enttäuscht waren, für ihre eigenen Zwecke einzusetzen.

Einwohner von Leningrad schöpfen Wasser aus einer gebrochenen Wasserleitung auf einer vereisten Straße. Wsewolod Tarasevitsch/Sputnik Wsewolod Tarasevitsch/Sputnik

In dem Glauben, dass die Zig-Zag-Bande die Moral und den Kampfgeist der Verteidiger Leningrads untergraben könnte, nahm die Abwehr Kirillows Angebot ernst. Sie schickten den Mann in ein Lager in der Nähe von Leningrad, wo sie ihm die Grundlagen der Sabotage und des Geheimdienstes beibrachten. Nachdem er die notwendigen Fähigkeiten erworben hatte, wurde Kirillow mit einer Fälscherausrüstung und einem Funkgerät ausgestattet und zurück nach Leningrad geschickt.

Sabotage

Zu den Sabotageaktionen der Zig-Zag-Bande gehörte die Herstellung und Verbreitung von demoralisierenden Flugblättern, in denen die Bevölkerung zur Kapitulation der Stadt aufgefordert wurde. Außerdem nutzte Koscharnyj, der ein erfahrener Fälscher war, die ihm von den Deutschen zur Verfügung gestellte Ausrüstung, um massenhaft Lebensmittelmarken herzustellen, was für die gepeinigte Stadt, in der die Menschen am Verhungern waren, ein tödlicher Schlag hätte sein können.

Brotkarte. Archive photo Archive photo

Scheitern im Unterschlupf

Eines Tages erhielt Koscharnyj die Nachricht, dass ein deutscher Geheimdienstoffizier in Leningrad eingetroffen war. Seine Vorgesetzten wiesen den Führer der Zig-Zag-Bande an, sich mit ihm in einem Unterschlupf irgendwo in der Stadt zu treffen. Das Treffen ging jedoch schief.

Aufmerksame Mieter des Gebäudes, in dem das Treffen stattfinden sollte, alarmierten die Miliz über eine verdächtige Gruppe von Männern, die dort herumlungerten. Ein Gesetzeshüter traf sofort ein, wurde aber von den Nazi-Kollaborateuren getötet. Sie konnten sich jedoch nicht allzu lange über diesen Erfolg freuen.

Die Zig-Zag-Bande war dem Untergang geweiht. Der deutsche Agent, der den Kontakt zu der Gruppe herstellen sollte, war verhaftet worden und verriet die Identität der Kriminellen, die für die Abwehr arbeiteten.

Das belagerte Leningrad. Dokumentenprüfung. Sergej Strunnikow Sergej Strunnikow

Jedes einzelne Mitglied der Gruppe wurde bald darauf vom NKWD verhaftet. Alle Verbrecher wurden vor ein Militärgericht gestellt. Trotz der Bitten einiger Mitglieder der Bande, sie als Soldaten im Kampf gegen die Nazis einzusetzen, war das Gericht gnadenlos.

Lebensmittel und Wertsachen wurden bei der Bande beschlagnahmt. Archive photo Archive photo

Es befand alle Bandenmitglieder der Gründung einer antisowjetischen Organisation, der Unterstützung der Deutschen, des groß angelegten Betrugs und des Mordes für schuldig und verurteilte sie ausnahmslos zum Tode.

Am 30. Juni 1942 wurden alle Mitglieder der Zig-Zag-Bande durch ein Exekutionskommando hingerichtet.

Public domain Public domain

