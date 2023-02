Im Jahr 1944 wurden das sowjetische Stalingrad und das britische Coventry zu den ersten Partnerstädten der Welt. Sie waren durch ein schreckliches Schicksal miteinander verbunden – sie wurden im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört.



Coventry war die erste Stadt, die darunter zu leiden hatte. Dieses wichtige Industriezentrum beherbergte Unternehmen der Luftfahrtindustrie, die es zu einem der Hauptziele der Luftwaffe machten.

Die Ruinen der Earl Street in Coventry. Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1940 bombardierten 437 deutsche Flugzeuge Coventry und zerstörten drei Viertel der Stadt: über 4.000 Häuser, die meisten Industrieanlagen und die berühmte St. Michael's Cathedral. Die Stadt verlor 554 Menschen und weitere 865 wurden verwundet.

Stalingrad übernahm im August 1942 den schrecklichen „Staffelstab“. Damals endeten die regelmäßigen deutschen Angriffe auf Coventry, während sie in der Stadt an der Wolga gerade erst begannen.

Hertford Street in Coventry nach deutschen Bombenangriffen. Fox Photos/Getty Images Fox Photos/Getty Images

Am 23. August machten vierhundert Flugzeuge der Luftflotte 4 den Stalingradern am Boden die Hölle heiß. Schwere hochexplosive Bomben fielen auf die Stadt und machten die Häuser dem Erdboden gleich, gefolgt von Brandmunition. Der daraus resultierende Feuerwirbel brannte das Zentrum der Stadt bis auf den Grund nieder.

„Wir haben im vergangenen Krieg viel ertragen müssen, aber was wir am 23. August in Stalingrad sahen, kam uns wie ein schlimmer Alptraum vor“, erinnerte sich Marschall Andrej Jeremenko: „Ständig stiegen hier und da große Feuerwolken und Rauch von Bombenexplosionen auf. Riesige Flammensäulen stiegen aus dem Bereich der Öllager in den Himmel und regneten ein Meer aus Feuer und heißem, beißendem Rauch herab.

Ströme von brennendem Öl und Benzin ergossen sich auf die Wolga zu, die Flussoberfläche stand in Flammen, die Dampfer auf der Stalingrader Reede brannten, der Asphalt der Straßen und Bürgersteige stank, Telegrafenmasten flammten sofort wie Streichhölzer auf... <...>. In dem Chaos der Geräusche waren das Stöhnen und die Flüche der Sterbenden, die Schreie und Hilferufe der Kinder und das Schluchzen der Frauen deutlich zu hören.“



Menschen, die durch die Ruinen der Kathedrale von Coventry spazieren. Keystone/Getty Images Keystone/Getty Images

Mehr als 40.000 Menschen starben an diesem Tag in Stalingrad. Was die Luftwaffe nicht zerstören konnte, wurde in den heftigen Kämpfen, die im Herbst auf den Straßen der Stadt folgten, vernichtet.

Brüder im Unglück

Die Frauen von Coventry unterstützten Stalingrad von Beginn der großen Schlacht an. So hieß es in ihrer Botschaft an die Frauen der Stadt an der Wolga: „Aus dieser Stadt, die vom Erzfeind der Zivilisation entstellt und verwüstet wurde, kommen unsere Herzen zu euch, die ihr jetzt mit einem noch schrecklicheren Gemetzel und Leiden konfrontiert seid.“

Stalingrad nach deutschem Bombenangriff. Emmanuil Jewserichin/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Die Tragödie vom August schockierte die Menschen in Coventry, die einst einen ähnlichen Alptraum durchleben mussten. 1943 stickten Bürgermeisterin Emily Smith und achthundert andere Einwohner ihre Namen auf eine große Tischdecke und schickten sie als Geschenk nach Stalingrad. Auf demselben Tischtuch waren auch die folgenden Worte zu lesen: Kleine Hilfe ist besser als großes Mitleid.

Als Reaktion darauf wurde ein speziell gestaltetes und von 36.000 Einwohnern der Stadt unterzeichnetes Album aus der UdSSR nach Großbritannien geschickt. Im folgenden Jahr besiegelten die beiden Städte offiziell die Bande der Freundschaft und wurden die ersten Partnerstädte der Geschichte.

Sowjetische Truppen im Zentrum von Stalingrad nach der Befreiung. Georgij Selma/Sputnik Georgij Selma/Sputnik

In den folgenden Jahrzehnten bauten Coventry und Wolgograd (Stalingrad wurde 1961 umbenannt) eine bilaterale Zusammenarbeit auf, organisierten wechselseitige Besuche offizieller Vertreter und führten Kulturprogramme durch. Selbst in den schwierigsten Zeiten des Kalten Krieges wurde diese Freundschaft nicht unterbrochen.

Im März 2022, nach dem Beginn der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine, setzte Coventry seine Partnerschaft mit Wolgograd aus.

