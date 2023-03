Die 5 größten diplomatischen Skandale der sowjetischen Geschichte (TEIL 2)

Wir setzen die Geschichte der großen internationalen Skandale in den sowjetischen diplomatischen Vertretungen von Israel bis zu den Vereinigten Staaten fort. Den ersten Teil des Textes können Sie hier lesen.

4. Der Fall Wetrow (1982-1983).

KGB-Oberstleutnant Wladimir Wetrow ermordete seine Geliebte Olga Ostschenko, ebenfalls eine KGB-Offizierin, während eines Spaziergangs. Nachdem er Olga mit einer Flasche und einem Schraubenzieher getötet hatte, brachte er auch einen Passanten, der herbeigelaufen war und flüchtete anschließend.

Wladimir Wetrow.

Wetrow wurde degradiert und zu 15 Jahren strengem Regime verurteilt. Doch während der Ermittlungen schickte er einen Brief an seine Frau, in dem er sie bat, den französischen Geheimdienst zu informieren. Nachdem der KGB den Brief abgefangen hatte, erfuhr er, dass sich sein Mitarbeiter nicht nur als Mörder, sondern auch als Doppelagent erwies.

In den 1960er Jahren hatte Wetrow in Frankreich gearbeitet, traditionell unter dem Deckmantel eines „Handelsvertreters“, und hatte die „richtigen“ Bekanntschaften gemacht. Nach seiner Rückkehr nach Moskau begann er, geheime Informationen über die sowjetische wissenschaftliche und technische Intelligenz und Industriespionage-Ergebnisse an Europa weiterzugeben. Nach den Berichten des Agenten Farewell (diesen Tarnnamen erhielt Wetrow in Frankreich) wurden Hunderte von sowjetischen Agenten in der ganzen Welt aufgedeckt und abgeschoben.

Wladimir Wetrow.

1983 wurde Wetrow, nachdem er seine Strafe wegen Doppelmordes in einer Strafkolonie verbüßt hatte, nach Moskau zurückgebracht, des Verrats angeklagt und erschossen.

5. Das Moskauer Signal (1950er-1980er Jahre)

Während des Kalten Krieges war die US-Botschaft in der UdSSR Mikrowellenstrahlung ausgesetzt. Die Sendeantenne wurde auf einem der Balkone des 10-stöckigen „Stalin-Gebäudes“ am Nowinskij Boulevard 18c1 installiert – die Strahlung war somit direkt auf die Fassade der gegenüberliegenden US-Botschaft gerichtet.

Ein Blick auf die Tschaikowskistraße. Seit 1994 - Nowinskij Boulevard.

Die Botschaft entdeckte die Strahlung in den 1950er Jahren, verheimlichte sie aber lange vor dem normalen Personal. Wie Jack Matlock, stellvertretender Leiter der diplomatischen Mission, es ausdrückte, wollten die Amerikaner zunächst „den Zweck der Strahlung verstehen“.

Als Walter Stoessel 1974 Botschafter in der UdSSR wurde, ordnete er die Offenlegung der Bestrahlung gegenüber der Belegschaft an, woraufhin diese in Panik geriet. Der Botschafter selbst entwickelte bald ernste Gesundheitsprobleme, darunter Augenbluten. Die USA machten die Enthüllung jedoch nicht international bekannt, da zur gleichen Zeit Abrüstungsverhandlungen zwischen den Mächten stattfanden. Dennoch teilte Außenminister Henry Kissinger dem sowjetischen Botschafter in den USA mit, dass er von der Geheimaktion wusste.

Das Gebäude der US-Botschaft am Nowinskij Boulevard.

Im Jahr 1982 wurde Walter Stoessel zum Unterstaatssekretär ernannt. Aber er war bereits unheilbar an Leukämie erkrankt, die, wie seine Tochter vermutete, durch die von den USA als Moskauer Signal bezeichnete Strahlung verursacht worden war. Stoessel starb 1986, ohne die Einzelheiten des Skandals enthüllt zu haben. Seine Tochter schrieb: „Er hat sich wie ein Soldat verhalten und keines Aufhebens gemacht.“

