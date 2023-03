Russland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu diesen Ländern. Warum?

UN-Mitglieder, zu denen Russland keine diplomatischen Beziehungen unterhält

Russland unterhält keine Beziehungen zu fünf UN-Mitgliedsstaaten. Diese Länder werden von der internationalen Gemeinschaft als souveräne Staaten anerkannt, haben jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen oder hatten nie welche.

Bhutan hat nie diplomatische Beziehungen zu Russland aufgenommen. Bhutan ist ein kleines buddhistisches Binnenland im Himalaya mit etwa 700.000 Einwohnern, die überwiegend auf dem Lande leben. Für Russen ist dieses Land kein beliebtes Reiseziel.

Thimphu, Bhutan. Innenhof des Tashichhoedzong Regierungsbüros. Legion Media Legion Media

Russland unterhielt auch nie Beziehungen zu den Salomonen, einem Inselstaat, der aus sechs größeren und Hunderten von kleineren Inseln in Ozeanien besteht.

Georgien brach am 2. September 2008 die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab, nachdem Russland Südossetien und Abchasien als souveräne Staaten anerkannt hatte. Derzeit vertritt die Schweiz die russischen Interessen in Georgien und die Interessen Georgiens in Russland.

Die Ukraine, ein Land im postsowjetischen Raum, und Mikronesien, eine Föderation von vier Inselstaaten im westlichen Pazifik, brachen im Februar 2022 die diplomatischen Beziehungen zu Russland ab.

Nicht-UN-Mitgliedstaaten, mit denen Russland diplomatische Beziehungen unterhält

Russland unterhält diplomatische Beziehungen zu einer Reihe von Ländern, die nicht Mitglied der UNO sind. Einigen dieser Länder fehlt die Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft.

Russland hat zusammen mit vier anderen UN-Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens im August 2008 anerkannt.

Russland ist einer der UN-Mitgliedstaaten, die Palästina als souveränen Staat anerkennen. Die bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gehen auf den Besuch des palästinensischen Politikers Jassir Arafat in Moskau im Jahr 1974 zurück. Im Jahr 2011 unterstützte Russland die Resolution der UN-Generalversammlung, mit der Palästina der Status eines Nichtmitgliedstaates mit Beobachterstatus zuerkannt wurde.

Der palästinensische Politiker Jassir Arafat 1974 in Moskau. Walentin Mastjukow/TASS Walentin Mastjukow/TASS

Ein weiterer Nicht-UN-Mitgliedstaat, mit dem Russland diplomatische Beziehungen unterhält, ist der Vatikan, ein Stadtstaat, der von Rom umgeben ist und in dem sich der Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche befindet. Die erste russische Mission im Vatikan wurde 1817 eingerichtet. Als jedoch die Bolschewiki an die Macht kamen, unterhielt die Sowjetunion bis März 1990 keine diplomatischen Beziehungen zum Vatikan. Im Jahr 1991 brach die Sowjetunion zusammen. Die Russische Föderation, die Nachfolgerin der UdSSR, nahm erst 2009 wieder diplomatische Beziehungen mit dem Stadtstaat auf.

Diplomatische Beziehungen zu nicht anerkannten Staaten und Regierungen

Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten hat Russland sein diplomatisches Personal nicht aus Kabul evakuiert, nachdem die Taliban 2021 die Macht im Land übernommen hatten. Obwohl die Taliban in Russland seit 2003 als terroristische Organisation geächtet sind, pflegte Moskau nach dem Abzug der US-Truppen und dem Sturz der Regierung von Ashraf Ghani im Jahr 2021 dennoch diplomatische Beziehungen zur Taliban-Führung in Afghanistan.

Ab heute funktioniert die russische Botschaft in Kabul wie gewohnt. Im März 2022 stellte das russische Außenministerium eine offizielle Akkreditierung aus, mit der der erste von der Taliban-Führung ernannte afghanische Diplomat anerkannt wurde.

Das Gebäude des russischen Außenministeriums in Moskau. Ewgenij Odinokow/Sputnik Ewgenij Odinokow/Sputnik

Im Jahr 2012 eröffnete Russland ein Konsulat in Transnistrien, einer abtrünnigen Republik, die international als Teil der Republik Moldau anerkannt ist. Obwohl Russland Transnistrien nicht offiziell als unabhängigen Staat anerkennt, unterhält das Land Beziehungen zu Transnistrien in den Bereichen Politik, Militär, Kultur und Wirtschaft.

Zu einigen Ländern, die von der internationalen Gemeinschaft nur teilweise oder überhaupt nicht anerkannt werden, unterhält Russland keine diplomatischen Beziehungen. So erkennt Russland beispielsweise das Kosovo, Taiwan, Somaliland, Berg-Karabach sowie umstrittene Gebiete wie Asad Kaschmir, Nordzypern, Westsahara und Südkamerun nicht an und unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu ihnen.



Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.