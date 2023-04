Fakt des Tages: Seit die „Mona Lisa“ in der UdSSR war, hat sie den Louvre nicht mehr verlassen

Die legendäre „La Gioconda“ von Leonardo da Vinci hat Frankreich nur zweimal in der Geschichte verlassen. Und das letzte Land, in das sie reiste, war die Sowjetunion.

Es geschah im Jahr 1974, als der japanische Premierminister Kakuei Tanaka Frankreich

300 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellte, um die Japanologie in seinem Land zu

fördern. Teil dieses großzügigen Deals soll das Versprechen des französischen Präsidenten

Georges Pompidou gewesen sein, die wertvolle „Mona Lisa“ für eine Ausstellung in Japan

freizugeben.

Irina Antonowa, die Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums, erfuhr, dass das Gemälde

nach Frankreich über Moskau fliegen würde. Sie wandte sich daraufhin an Jekaterina

Furzewa, die sowjetische Kulturministerin, mit der Bitte, bei der Organisation einer

Ausstellung zu helfen. So kam das Meisterwerk in die UdSSR und blieb dort 45 Tage lang.

In dieser Zeit wurde die „Mona Lisa“ von 300 Tausend Menschen gesehen, von denen viele

7-8 Stunden anstanden, um in das Museum zu gelangen.

Es wurden die strengsten Bedingungen für die Erhaltung des Gemäldes eingehalten:

Temperatur, Luftfeuchtigkeit und vor allem die Sicherheit. Die Ausstellung verlief ohne

Zwischenfälle, mit Ausnahme einer Episode. Aus Mitgefühl warf einer der Besucher dem

Gemälde einen Blumenstrauß zu, was einen Alarm auslöste. Sofort stürmten bewaffnete

Wachen herbei, aber sobald sich die Situation geklärt hatte, wurde die

Ausstellungsbesucherin wieder freigelassen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.