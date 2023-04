Wie ein russischer Fürst die CIA und die US-Army Special Forces mitgestaltete

Im Schutze der Nacht, am 13. September 1943, sprang ein Team von vier US-Kommandanten mit dem Fallschirm hinter den feindlichen Linien auf Sardinien ab, um die gegnerischen Truppen auf der Insel zur Kapitulation gegenüber den Alliierten zu bewegen.



Der Mann, der das Team anführte, war ein 53-jähriger russischer Aristokrat, der sich freiwillig als Soldat für die US-Armee gemeldet hatte. Dies war sein erster Kampfsprung.

Der Fürst

Bevor der Aristokrat Sergej Obolenskij durch eine Reihe von Schicksalsschlägen dazu gedrängt wurde, die geheime US-Mission auf Sardinien zu leiten, nutzte der in Russland geborene Fürst - ein Nachfahre von Rurik, dem Begründer der alten Rus - seinen gehobenen Status und führte ein bemerkenswertes Leben in seinem Heimatland.

Porträt von Sergej Obolenskij - Russische Schule - 19. Jahrhundert. Legion Media Legion Media

In seiner Jugend studierte der Fürst in Oxford und verkehrte dort mit der englischen Aristokratie, darunter auch mit dem späteren König Edward VIII. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kehrte Obolenskij nach Russland zurück und trat als Offizier in das Kavallerie-Garde-Regiment ein.

Im Jahr 1916 heiratete der Kriegsheld eine russische Fürstin, eine Tochter des russischen Zaren Alexander II. Dann veränderte die Russische Revolution sein Leben für immer.

Auf der Flucht vor den Bolschewiki ließ sich das Paar vorübergehend in London nieder, wo Obolenskij auf 200.000 Dollar auf seinen Schweizer Bankkonten zugreifen konnte. Das war zwar nur ein kleiner Teil des Familienvermögens, aber weit mehr, als viele andere Aristokraten aus Russland herausschaffen konnten.

Dennoch ging die Ehe in die Brüche. Der russische Fürst fand eine Stelle als Verkäufer in London, und eine neue Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten.

Auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung lernte Obolenskij Alice Muriel Astor kennen, die Tochter und Erbin von John Jacob Astor IV, einem der reichsten Menschen der Vereinigten Staaten, der 1912 zu den Passagieren der Titanic gehörte.

Die beiden heirateten und zogen in die USA, wo der russische Fürst zu einem Vertrauten von Vincent Astor, dem Leiter des Familienunternehmens, wurde.

„Vincent schlug vor, dass ich mir die Dinge ansehe und meine Vorschläge mache, da ich einen Großteil meines Lebens in den besten Hotels Europas verbracht hatte. Er machte mich zu einer Art allgemeinem Berater, Werbefachmann und Problemlöser... So begann ich im Hotelgeschäft", erinnerte sich Obolenskij.

Fürst Sergej Obolenskij und Elsa Maxwell, Gastgeberin der New Yorker Gesellschaft, auf einer russischen Big Apple Party, die am 4. Dezember 1937 in New York zu Gunsten der Russischen Flüchtlingskinder-Wohlfahrtsgesellschaft veranstaltet wurde. AP AP

Unter Obolenskijs Aufsicht gestaltete das St. Regis Hotel in New York seine Innenräume von altmodischen Lobbys in moderne offene Bereiche, richtete einen Nachtclub mit russischem Ambiente ein und engagierte einen Chefkoch, der einst für den Zaren gekocht hatte.

„Ich empfand es als fesselnd und als Herausforderung“, sagte Obolenskij, der schnell zu einem erfolgreichen Geschäftsmann wurde und viele wohlhabende und privilegierte Menschen für ausschweifende Feste und gesellschaftliche Veranstaltungen in sein Hotel lockte.

Sergej Obolenskij Antrag auf Einbürgerung von 1925. Legion Media Legion Media

Im Jahr 1931 wurde Sergej als amerikanischer Staatsbürger eingebürgert. Ein Jahrzehnt später brach der nächste Weltkrieg aus, und der alte Krieger fühlte sich erneut zum Dienst verpflichtet.

Das U.S.-Kommando

Obolenskij meldete sich freiwillig bei der US-Armee, wurde aber abgelehnt, weil er fast 50 Jahre alt war und seine militärischen Erfahrungen in der Kavallerie gesammelt hatte, einer zur Zeit der modernen Kriegsführung veralteten Waffengattung.

Doch der Russe ließ sich nicht beirren. Während er weiterhin im Hotel arbeitete, schloss er sich als Soldat der Staatsgarde, einer staatlichen Militärreserve, an und trainierte in seiner Freizeit, um die Prüfungen zum Offizier zu bestehen.

Mitglieder des 504th Parachute Infantry Regiment. Public domain Public domain

Die Wahrscheinlichkeit, als Mitglied dieser Staatsgarde militärisch eingesetzt zu werden, war sehr gering, und so begann Obolenskij, andere Möglichkeiten auszuloten. Dabei nutzte er seine zahlreichen persönlichen Beziehungen. Als er einen Freund beim Militär fragte, wie er in eine Kampfeinheit versetzt werden könnte, erhielt er eine überraschend einfache Antwort:

„Warum sprichst du nicht mit Bill Donovan? Er wohnt in deinem Hotel.“

Bill Donovan war gerade zum Leiter des neu gegründeten Office of Strategic Services (OSS) befördert worden, einer Vorgängerbehörde der CIA und der U.S. Army Special Forces. Obolenskij trat an Donovan heran und wurde dank seiner Überzeugungskraft sofort zum US-Kommandanten berufen.

Nach seinen eigenen Worten brachte ihn die Ausbildung fast um. Im Alter von 53 Jahren war Obolenskij offiziell der älteste amerikanische Staatsbürger in der Geschichte, der den ersten Fallschirmsprung absolvierte.

Sergej Obolenskij in der U.S. Army. Archive photo Archive photo

Einem Bericht des OSS-Ausbilders, Leutnant Jerry Sage, zufolge bestand Obolenskij darauf, trotz seines Alters alle fünf qualifizierenden Fallschirmsprünge an einem Tag zu absolvieren und so der Tradition der Behörde gerecht zu werden.

„Sky“ [Obolenskijs Codename im OSS], der große Gentleman... damals etwa vierundfünfzig Jahre alt... war ein echter Kerl - zäh, widerstandsfähig und stets gut gelaunt. Er trainierte hart und trotz seines hohen Alters hielt er mit den jüngeren Kameraden mit und machte alles, was wir taten“, so Sage.

Vor dem fünften Sprung begannen Obolenskijs Beine so sehr zu schmerzen, dass er sich kaum noch bewegen konnte, und der Begleiter versuchte, ihm den Weg zu versperren. Daraufhin soll der Russe geschrien haben: „Schmeißt mich aus dem Flugzeug, verdammt noch mal!“ Noch am selben Tag erhielt er sein Fallschirmjägerabzeichen.

Gleichzeitig war Obolenskij auch an der Entwicklung des Kommandotrainings der Dienststelle beteiligt und übersetzte ein Handbuch für sowjetische Partisanen ins Englische, führte die Taktiken in das Trainingsprogramm ein und arbeitete so an den Grundlagen für die Ausbildung von US-Sabotagegruppen.

Staatsstreich im Alleingang

Im September 1943 beschlossen die Alliierten, in Italien einzumarschieren, um die von den Nazis angeführte Koalition der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg zu schwächen. Eine Garnison von 20.000 deutschen und über 270.000 italienischen Truppen auf der Insel Sardinien stellte ein Problem dar. Da die Alliierten mit den Kämpfen auf dem Festland beschäftigt waren, planten sie, die Insel einzunehmen, ohne eine weitere umfassende Offensive durchführen zu müssen.

Mit einem Brief von Eisenhower und seinem Charme bewaffnet sprang Obolensky im Schutze der Nacht mit drei anderen Kommandosoldaten über dem feindlichen Gebiet ab, um General Basso, der die italienischen Streitkräfte auf der Insel befehligte, zur Kapitulation zu bewegen.

Die vier Männer vergruben ihre Fallschirme, legten die Kommunikationsgeräte an und begaben sich in die nächstgelegene Stadt, um einen Aufklärungsauftrag zu erfüllen.

Als sie sich einer Polizeistation in der Stadt Cagliari näherten, tat Obolenskij so, als ob in der Nähe ein Bataillon Fallschirmjäger unter seinem Kommando warten würde.

„Ich habe eine sehr wichtige Nachricht vom Kronprinz von Italien und General Badoglio an General Basso. Bringen Sie mich zu ihm!“, soll er dem Polizeichef gesagt haben.

Obolenskij überzeugte General Basso, dem Befehl des italienischen Kronprinzen und Generals Eisenhower zu folgen, und übergab die ihm unterstellten Truppen auf der Insel. Bald darauf funkte Obolenskij an das OSS-Hauptquartier:

"...abgesehen von den Deutschen, die den Norden der Insel besetzen, gehört Sardinien [uns]."

Die Mission zur Befreiung Sardiniens, bei der kein einziger Amerikaner ums Leben kam, wurde als großer Erfolg des OSS und des jungen amerikanischen Geheimdienstes gewertet. Und der Russe, der das geschafft hatte, lebte nach seiner Rückkehr in den USA.

Oberst Sergej Obolenskij und die Schauspielerin Joan Fontaine bei ihrer Ankunft im Southampton Beach Club in Southampton, L.I., ca. 1950. Legion Media Legion Media

Später arbeitete Obolenskij für die Hilton-Hotelkette und gründete in New York seine eigene PR-Firma mit dem Namen „Serge Obolensky Associates, Inc.“. Bis in die letzten Tage seines Lebens verkehrte er mit Politikern und Prominenten von höchstem Rang. Der russische Fürst und US-Kommandant starb 1978 im Alter von 88 Jahren.

In einem Gespräch über Obolenskij gewährte seine Sekretärin einen kurzen Einblick in die Fähigkeit jenes Mannes, der es auf beiden Kontinenten zum Erfolg gebracht hatte:

„Seinem Charme konnte niemand widerstehen“.

Jill St. John & Prinz Sergej Obolenskij, Southampton, Ca 1960. Legion Media Legion Media

