AIDS als Erfindung des Pentagons

Eine Labortechnikerin untersucht Blutproben auf HIV und/oder AIDS, New York, 11. Dezember 1986. Allan Tannenbaum/Getty Images Allan Tannenbaum/Getty Images

Am 30. März 1987 erreichte Millionen von Amerikanern eine schockierende Nachricht: „Das Virus, das AIDS verursacht, ist aus einem Labor der US-Armee ausgetreten, das Experimente zur biologischen Kriegsführung durchführt“, erklärte ein Fernsehmoderator des CBS.

Noch bevor die Nachricht das US-Publikum erreichte, hatte sie bereits das ideologische Machtgefüge der USA auf der ganzen Welt untergraben. Wie sich später herausstellte, steckte der KGB hinter dieser gut durchdachten Desinformationskampagne.

Während des gesamten Kalten Krieges arbeitete die sowjetische Geheimdienstbehörde daran, dem Erzfeind der UdSSR, den USA, zu schaden und in der Zwischenzeit so viele Länder der Dritten Welt wie möglich für sich zu gewinnen.

Die Abteilung „A“ innerhalb der Zweiten Hauptdirektion des KGB - im Allgemeinen für die Spionageabwehr zuständig - hatte die Aufgabe, die Wahrnehmung von Einzelpersonen und Gruppen, die den sowjetischen Interessen feindlich gegenüberstanden, mit Hilfe verdeckter Initiativen und Kampagnen zur Beeinflussung ausländischer Regierungen und der öffentlichen Meinung im Ausland zu prägen.

Die AIDS-Geschichte war eine erfolgreiche Desinformationskampagne der Abteilung „A“ mit dem Codenamen „Operation INFEKTION“.

Zunächst platzierte der KGB eine Geschichte in einer Lokalzeitung in Neu-Delhi, Indien, und von da an nahm die Sache ihren Lauf. Sie wurde von verschiedenen Zeitungen in der ganzen Welt aufgegriffen und erreichte schließlich das amerikanische Fernsehen. Die Geschichte wurde mehrfach neu aufgelegt, aber der Kern blieb derselbe: AIDS war von Menschen gemacht, das US-Militär hatte es erfunden und die Krankheit betraf vor allem Randgruppen in den USA und im Ausland.

Viktor Schdanow Lev Porter/TASS Lev Porter/TASS

Obwohl der bekannte sowjetische Virologe Viktor Schdanow die Anschuldigungen öffentlich zurückwies, waren die amerikanischen Interessen bereits beschädigt. Die erfundene Geschichte untergrub die Aussichten auf eine Verlängerung der Pachtverträge für Militärstützpunkte und brachte den USA weitere Probleme in Ländern wie Südkorea, Nicaragua, Panama, der Türkei, Kenia, Zaire und anderen.

„Sobald sich die AIDS-Verschwörungstheorie im globalen Unterbewusstsein festgesetzt hatte, wurde sie zu einer eigenständigen Pandemie. Wie jede gute Geschichte verbreitete sie sich vor allem durch Mundpropaganda, insbesondere in den am stärksten betroffenen Schichten der Gesellschaft. Nachdem der sowjetische Geheimdienst die Dynamik von Gerüchten und Verschwörungstheorien effektiv genutzt hatte, schuf er ein Monster, das seine Schöpfer überleben sollte", schrieb der Historiker Thomas Boghardt über die geheime sowjetische Operation.

Mord an John F. Kennedy im Auftrag der CIA

Präsident Kennedy und seine Frau begrüßen die Menschenmenge am 22. November 1963 in Dallas, Texas. Wenige Minuten später wurde Kennedy ermordet. Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Zwei Jahre nachdem die Warren-Kommission, die von Lyndon B. Johnson zur Untersuchung des Attentats auf John F. Kennedy eingesetzt worden war, zu dem Schluss kam, dass der tödliche Schuss auf JFK von Lee Harvey Oswald abgefeuert worden war, kam es zu einer unerwarteten Wendung.

Der „District Attorney“ (Bezirksstaatsanwalt) von New Orlean, Jim Harrison, leitete seine eigenen Ermittlungen zur Ermordung des Präsidenten ein. Zum Entsetzen aller ließ der Staatsanwalt den amerikanischen Geschäftsmann Clay Show verhaften und beschuldigte ihn, der Drahtzieher eines Komplotts zu sein, das im Tod von Präsident Kennedy endete.

Clay Shaw The U.S. National Archives and Records Administration The U.S. National Archives and Records Administration

Diese neue Wendung im Verbrechen des Jahrhunderts versprach, in den USA Chaos anzurichten. Erschwerend kam hinzu, dass im Laufe der Ermittlungen die Verbindungen von Clay Show zur CIA aufgedeckt wurden. Offenbar war Show in der CIA-Datenbank als Quelle für den „Domestic Contact Service“ der Agentur aufgeführt, einer Einheit, die für die Suche nach Kontakten zu amerikanischen Bürgern zuständig ist, die ins Ausland reisen und in der Lage sind, routinemäßig wichtige ausländische Informationen zu erhalten. Die Ermittlungen von Jim Harrison deuteten auf die Möglichkeit einer inländischen Verschwörung zur Ermordung Kennedys hin. Zum Zeitpunkt der Verhaftung veröffentlichte die linksgerichtete italienische Zeitung Paese Sera einen Artikel über die Verbindung zwischen der CIA und Show. Darin wurde behauptet, dass Clay Show kein gewöhnlicher internationaler Geschäftsmann war. Vielmehr sei seine geschäftliche Tätigkeit eine Tarnung für seine wahre Identität: die eines CIA-Spions. Die Presse beschuldigte Show, über das „Centro Mondiale Commerciale“, eine Handelsförderungsgruppe, die angeblich eine CIA-Einrichtung für verdeckte Operationen und politische Spionageaktivitäten in Italien war, in pseudo-kommerzielle Aktivitäten verwickelt zu sein.

Die Anschuldigungen wurden in anderen linken Publikationen, einschließlich der sowjetischen Prawda, nachgedruckt und lösten schließlich in den USA einen Medienwirbel aus.

Laut dem Tagebuch des Chefredakteurs des Magazins LIFE Richard Billings, der in der Anfangsphase der Ermittlungen eng mit dem Bezirksstaatsanwalt Jim Harrison zusammenarbeitete, bestärkten der Artikel in der Paese Sera und seine Nachdrucke Harrison darin, dass seine Theorie richtig war, und veranlassten ihn, trotz des Widerstands seiner engsten Mitarbeiter weiter nach einer Verbindung zwischen Shaw und der CIA zu suchen.

In der Folge finanzierte der KGBdie Veröffentlichung von Büchern, in denen angedeutet wurde, dass JFK einer rechten Verschwörung zum Opfer gefallen war. Obwohl Clay Show von einem Geschworenengericht freigesprochen wurde, setzte sich die Verbindung des Mannes zur CIA im Unterbewusstsein vieler Amerikaner fest und schürte eine der populärsten Verschwörungstheorien des 20. Jahrhunderts.

Martin Luther King Jr. als Agent der amerikanischen Regierung

Der Bürgerrechtsführer Martin Luther King Jr. hält am 17. Mai 1967 eine Rede vor etwa 7.000 Menschen in Berkeley, Kalifornien. Michael Ochs Archives/Getty Images Michael Ochs Archives/Getty Images

Als das Phänomen Martin Luther King Jr. aufkam, planten die Sowjets zunächst, es zu ihrem Vorteil zu nutzen. Der Plan war einfach: Es galt, Rassenungerechtigkeit in den USA aufzudecken und die Länder der Dritten Welt in Afrika und anderen Teilen der Welt für sich zu gewinnen - zu einer Zeit, als beide Supermächte nach Verbündeten und Klientelstaaten suchten, die sich auf ihre Seite des Kalten Krieges schlagen sollten. In dieser Hinsicht war der Aufstieg von Martin Luther King eine positive Entwicklung für den KGB, da er seine Kampagne als gut abgestimmt mit seinen eigenen Zielen ansah, die schlimmsten Züge des amerikanischen Imperialismus und der Rassenungerechtigkeit im Herzen des kapitalistischen Blocks aufzudecken.

Der KGB war jedoch bald enttäuscht von Kings wiederholter Betonung des amerikanischen Traums und unzufrieden mit von seiner auf Gewaltlosigkeit und zivilem Ungehorsam basierenden Strategie.

Buyenlarge/Getty Images Buyenlarge/Getty Images

Während die Spitzen des FBI versuchten, King als Instrument des sowjetischen Einflusses und als Bedrohung für die amerikanische Sicherheit darzustellen, beauftragte der KGB ironischerweise seine eigenen Agenten damit, eine Verleumdungskampagne gegen den Führer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zu führen. Der KGB-Agent Juri Modin sorgte dafür, dass eine Reihe von Artikeln in Zeitungen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent erschienen, in denen King als Agent des amerikanischen Imperialismus dargestellt wurde, der heimlich von der US-Regierung finanziert wurde, um die wahren Bürgerrechtler in den USA zu zähmen und in den Schatten zu stellen.

Darüber hinaus beauftragte der KGB Agenten in den USA, „die brutalen terroristischen Methoden der Regierung zur Unterdrückung der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen“ aufzudecken. Vielleicht war es das Ziel der Desinformationskampagne, einen gewaltsamen Rassenkampf im Hinterhof des ideologischen Feindes der UdSSR zu entfachen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.