Wie arbeitete der KGB?

Von seiner Gründung an und bis zum Ende der Sowjetunion war der KGB eine herausragende Kraft in der sowjetischen Politik und Gesellschaft. Seine meisterhaften verdeckten Geheimdienstoperationen und Sabotageakte auf fremdem Boden festigten den Status der Sowjetunion als Supermacht, aber sein rücksichtsloser Kreuzzug gegen sowjetische Dissidenten schadete seinem Ruf innerhalb der UdSSR erheblich.

„Schwert und der Schild“ der KPdSU

Nikita Chruschtschow im Jahr 1952, ein Jahr vor Stalins Tod. Sputnik Sputnik

Die Geschichte des KGB begann 1954, als Nikita Chruschtschow versuchte, das NKWD - das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, das unter Josef Stalin tätig war und dem Diktator in den späten 1930er Jahren die Konsolidierung der Macht und die Durchführung von Säuberungen in der UdSSR ermöglichte - durch eine neue Institution zu ersetzen.

Der neu gegründete KGB - Komitet Gosudarstwennoj Bezopasnosti (Komitee für Staatssicherheit) - sollte der politischen Führung der Sowjetunion gegenüber rechenschaftspflichtig sein, obwohl er formal dem Ministerrat unterstellt war, der de jure die Regierung der UdSSR bildete, de facto aber weniger mächtig war als das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei (KPdSU).

Der erklärte offizielle Zweck des KGB bestand darin, „den sozialistischen Staat vor dem Eindringen äußerer und innerer Feinde zu schützen und die Staatsgrenze der UdSSR zu sichern“.

In der Praxis wurde er zum „Schwert und Schild“ der KPdSU, der faktischen politischen Führung des Landes. Die Aufgabe war deren Schutz, die Gewährleistung der Stabilität des politischen Systems der UdSSR, die Unterdrückung von Oppositionellen und Dissidenten, die Sammlung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse, die Überwachung der Spionageabwehr in der UdSSR, die Durchführung geheimer Operationen im Ausland und der Schutz der sowjetischen Grenzen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Direktionen und Abteilungen

Strukturell gliederte sich der KGB in zehn Hauptdirektionen, fünf Sonderabteilungen und einige Verwaltungsabteilungen, die die Arbeit des KGB erleichtern sollten.

Jede der Hauptdirektionen hatte ihre eigene enge Spezialisierung. Verschiedene Direktionen verwalteten scheinbar nicht zusammenhängende Sicherheitsangelegenheiten, die zusammengenommen einen umfassenden Ansatz für die Sicherheit innerhalb und außerhalb der UdSSR bildeten.

Ein Denkmal für Dzerzhinsky vor dem KGB-Gebäude in Moskau, UdSSR. Wladimir Wjatkin/Sputnik Wladimir Wjatkin/Sputnik

Die siebte Hauptabteilung war zum Beispiel mit der Überwachung beauftragt. Agenten dieser Direktion verfolgten ausländische Diplomaten, gewöhnliche Besucher und hochrangige ausländische Beamte, wo immer sie sich in der Sowjetunion aufhielten. Kurz gesagt, war die siebte Hauptabteilung Augen und Ohren des KGB innerhalb der UdSSR.

Der KGB war für seine äußerst kreativen Methoden zum Abhören des Personals der US-Botschaft in Moskau bekannt. Einmal modifizierten sowjetische Agenten Schreibmaschinen, die vom Botschaftspersonal benutzt wurden.

Die US-Botschaft in Moskau (oben). Unten ist eines von mehr als 40 geheimen Mikrofonen, die in der amerikanischen Botschaft in Moskau gefunden wurden. AP AP

„Im Inneren der Schreibmaschine befand sich ein strukturelles Stück Aluminium, das von einer Seite der Schreibmaschine zur anderen ging. Die Sowjets hatten die Schreibmaschinen über einen Transportkanal [...] auseinandergenommen und diese Stange durch eine Stange ersetzt, die genau so aussah. In diese Aluminiumstange, die oberflächlich betrachtet solide zu sein schien, aber in Wirklichkeit ausgehöhlt war, war diskrete Elektronik eingebaut worden. Die Elektronik speicherte jede einzelne Taste, die auf der Schreibmaschine getippt wurde, in einem ziemlich kleinen Puffer innerhalb dieser Stange, und wenn der Puffer voll war, wurde der Inhalt des Puffers durch ein RF-Signal an einen nahegelegenen sowjetischen Abhörposten übertragen", sagte Jim Gosler, ein ehemaliger Direktor des Büros für geheime Informationstechnologie bei der CIA (im Ruhestand), in einem Kommentar für eine Netflix-Dokumentation.

Für die US-Diplomaten waren die verwanzten Schreibmaschinen nur die Spitze des Eisbergs. Das ganze Gebäude war voll von versteckten Abhörgeräten. Als die Russen in den späten 1970er Jahren eine neue US-Botschaft in Moskau bauten, versah der KGB sie schon bei den Maurerarbeiten mit Wanzen.

Andere Direktionen waren für die Spionageabwehr (zweite Hauptdirektion), die Ver- und Entschlüsselung (achte Hauptdirektion), die Sicherheit der Parteiführung (neunte Hauptdirektion) und die politische Stabilität des Sowjetstaates (vierte Hauptdirektion) zuständig.

An der Spitze des Kampfes der UdSSR gegen den Westen im Kalten Krieg stand jedoch die erste Hauptdirektion, die für ihre berüchtigten Spionageringe und geheimen, hochriskanten Operationen im Ausland bekannt war.

An vorderster Front

KGB-Agenten sorgten im Ausland für einigen Wirbel und beeinflussten den Verlauf des Kalten Krieges in vielerlei Hinsicht. Der KGB-Agent Bohdan Staschinski wurde bekannt, weil er zwei antisowjetische ukrainische Nationalisten, die sich in Westdeutschland versteckt hielten, mit einer ausgeklügelten Giftnebelpistole tötete, die bei den Opfern keine Spuren eines gewaltsamen Todes hinterließ.

Eine Nachbildung des Regenschirms, mit dem der bulgarische Dissident und Radiosender Georgi Markov getötet wurde, wird im Internationalen Spionagemuseum in Washington, DC ausgestellt. Mark Wilson/Getty Images Mark Wilson/Getty Images

Es wurde spekuliert, dass der KGB der bulgarischen Geheimpolizei bei der Ermordung des regimekritischen Schriftstellers Georgi Markow mit einer als Regenschirm getarnten Giftwaffe geholfen haben könnte, der 1978 von dem Verbündeten der UdSSR übergelaufen war.

Der KGB war auch an groß angelegten Operationen im Ausland beteiligt, darunter eine verdeckte Operation zur Durchführung eines Angriffs auf den gut geschützten Tajbeg-Palast in Kabul und zur Tötung des afghanischen Führers Hafizullah Amin, um 1979 einen Regimewechsel in dem Land herbeizuführen. Zuvor hatte der Geheimdienst eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der ungarischen Revolution von 1956 gespielt, indem er einige ihrer Führer verhaftete.

Identifikationsdokumente, die vom Spion John Anthony Walker verwendet werden, einschließlich eines Führerscheins, eines US-Passes und eines Militärausweises. FBI FBI

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges unterhielt der KGB Spionageringe und Netzwerke von Informanten in allen Teilen der Welt. Er arbeitete aktiv auf amerikanischem Boden und rekrutierte US-Militäroffiziere und Geheimdienstagenten wie den US-Marineoffizier John Anthony Walker Jr. und den CIA-Offizier Aldrich Ames, um US-Militärgeheimnisse an die UdSSR abzuschöpfen. Obwohl es unmöglich ist, eine genaue Zahl zu ermitteln, gehen einige Forscher davon aus, dass die Zahl der Informanten, die während des Kalten Krieges für den KGB arbeiteten, in die Millionen geht.

Die Statue des KGB-Gründers Felix Dzerzhinsky wird im August 1991 vor dem KGB-Hauptquartier in Moskau, Russland, von ihrem Sockel gestürzt. Alexander Zemlianitschenko/AP Alexander Zemlianitschenko/AP

Die Ära des KGB endete mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges im Jahr 1991. Die berüchtigte Sicherheitsbehörde, die 37 Jahre lang die Interessen der Kommunistischen Partei in der UdSSR und im Ausland bewacht hatte, wurde aufgelöst und durch den modernen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) ersetzt, der viele der Funktionen des KGB im modernen Russland übernommen hat.

