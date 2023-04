Wie die Rote Armee den Nazis 1944 einen Blitzkrieg nach sowjetischer Manier vorführte (FOTO)

Mit dem Sieg in der Schlacht von Kursk im Sommer 1943 übernahm die Rote Armee endgültig die strategische Initiative im Krieg. Bis Ende des Jahres gelang es ihr, fast die gesamte linksufrige Ukraine zu befreien und in Weißrussland einzudringen. Die 17. deutsche Armee war auf der Krim völlig abgeschnitten von den wichtigsten Landstreitkräften.

Sowjetische Truppen bei der Verfolgung von Nazis auf ukrainischem Gebiet nach der Befreiung von Kiew. Oleg Knorring/Sputnik Oleg Knorring/Sputnik

Am schlimmsten war die Lage im Nordwesten des Landes. Obwohl die Blockade von Leningrad bereits am 18. Januar 1943 durchbrochen wurde, war es noch nicht gelungen, die Truppen der Heeresgruppe „Nord“ zurückzuschlagen und zu besiegen.

Die Schlacht um die rechtsufrige Ukraine begann Ende Dezember und dauerte bis zum Frühjahr 1944. Fünf sowjetische Fronten und zwei deutsche Heeresgruppen mit insgesamt etwa 4 Millionen Menschen waren an diesem Kriegsgeschehen beteiligt.

Offensive der Einheiten der 3. ukrainischen Front bei Cherson. Wladimir Iwanow/Sputnik Wladimir Iwanow/Sputnik

Infolge der sowjetischen Offensive erlitten die Truppen der Heeresgruppen Süd und Mitte eine schwere Niederlage, und ihre Befehlshaber, Generalfeldmarschall Erich von Manstein und Ewald von Kleist, wurden von Hitler entlassen. Am 26. März erreichte die Rote Armee die sowjetische Staatsgrenze zu Rumänien. Die Kämpfer des 24. Grenzregiments der NKWD-Truppen, die hier schon einmal im Juni 1941 in einer hart umkämpften Verteidigungsschlacht standen, erreichten symbolträchtig als erste den Grenzfluss Prut.

Zerstörtes deutsches Fahrzeug bei Leningrad. Rafail Maselew/Staatliches Historisches Museum des Südurals/russiainphoto.ru

In der Region Leningrad wurden nach mehreren Jahren des Scheiterns endlich ernsthafte Fortschritte erzielt. Während der Leningrad-Nowgoroder Operation, die am 14. Januar begann, drängten die sowjetischen Truppen die Deutschen um 200-280 km von der zweitwichtigsten Stadt des Landes zurück und zwangen sie, sich auf die Verteidigungslinie „Panther“ an der estnischen Grenze zurückzuziehen. Die Versuche der Roten Armee, diese Linie im Frühjahr zu durchbrechen, blieben jedoch erfolglos.

Nach dem raschen Durchbruch der Roten Armee zum rechten Ufer der Ukraine brachen die Hoffnungen der deutschen Führung, eine Landverbindung zur Krim wiederherzustellen, endgültig zusammen. Die sowjetischen Streitkräfte brauchten etwas mehr als einen Monat, um die Halbinsel vollständig zu befreien und die Schwarzmeerflotte wieder an ihren Hauptstützpunkt Sewastopol anzuschließen. Anfang Mai zerschlugen sie die nicht vollständig auf dem Seeweg evakuierte 17. Armee der Wehrmacht.

Befreit Sewastopol. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

Im Sommer 1944 demonstrierte die Rote Armee der Wehrmacht, dass sie ihre Lektionen aus dem Jahr 1941 gelernt hatte und nun in der Lage war, die Strategie des Blitzkriegs selbst effektiv anzuwenden. Am 23. Juni, fast drei Jahre nach dem Beginn des deutschen Überfalls auf die UdSSR, begann die weißrussische Offensivoperation, bekannt auch als „Operation Bagration“.

Schwere Angriffe der sowjetischen Truppen brachen fast sofort die Verteidigungslinien des Feindes, der mit der Hauptoffensive der Roten Armee in der Ukraine gerechnet hatten. Große Panzerverbände und Formationen stießen sofort in die Lücken und bauten damit ihren Erfolg aus. Das Tempo der sowjetischen Offensive erreichte bis zu 25 km pro Tag.

Sowjetische Truppen bei der Überquerung eines Flusses. Maks Alpert/Sputnik Maks Alpert/Sputnik

Die Kampfflugzeuge flogen ununterbrochen massive Angriffe auf die Übergänge und Kolonnen der sich zurückziehenden deutschen Truppen und ließen ihnen weder Zeit noch Gelegenheit, die neuen Verteidigungslinien neu zu formieren und zu festigen. Gleichzeitig wurden die Partisanenverbände im Rücken des Feindes mobilisiert.

„In der belarussischen Operation erreichte die von der sowjetischen Führung auf allen Ebenen entwickelte Fähigkeit, große Gruppen der feindlichen Truppen schnell einzukesseln und zu vernichten, Perfektion. Diese Führungsstärke, die Geschicklichkeit und der Mut der Truppen führten zum Zusammenbruch der stärksten deutschen Verbände an der strategischen Linie von Berlin“, schreibt Marschall Georgi Schukow in seinen „Erinnerungen und Gedanken“ (Wospominanija i rasmyschlenija). Mehr als zehn deutsche Divisionen wurden in den „Kesselschlachten“ von Bobruisk und Witebsk zerschlagen. Bei Minsk wurde die 100.000 Mann starke 4. Armee der Wehrmacht eingekesselt und fast vollständig vernichtet.

Sowjetische Il-2-Erdkampfflugzeuge während der "Operation Bagration". Boris Jaroslawzew/Sputnik Boris Jaroslawzew/Sputnik

Während der „Operation Bagration“ schlug die Rote Armee 17 deutsche Divisionen und drei Brigaden, 50 Divisionen verloren mehr als die Hälfte ihres Personals und damit praktisch ihre gesamte Kampfkraft. Die deutschen Verluste beliefen sich insgesamt auf etwa eine halbe Million Soldaten. Die sowjetischen Truppen verloren mehr als 178 Tausend Soldaten, weitere 587 Tausend wurden verwundet.

Während der zweimonatigen Kämpfe rückte die Rote Armee im Westen auf 550-600 km vor. Nachdem sie das ganze Territorium Weißrusslands und einen beträchtlichen Teil Ostpolens befreit hatten, näherten sich die sowjetischen Truppen im August Warschau und den Grenzen Ostpreußens.

Marsch der deutschen Kriegsgefangenen in Moskau, 17. Juli 1944. Michail Trachman/Sputnik Michail Trachman/Sputnik

Noch vor dem Ende der Operation, am 17. Juli, wurden 57.000 deutsche Soldaten und Offiziere, die während der Operation Bagration gefangen genommen worden waren, durch die Straßen Moskaus geführt. Leonid Leonow war Augenzeuge dieses „Marsches der Besiegten“: „In den Straßen Moskaus herrschte eine beklemmende Stille, erfüllt vom Schlurfen... tausender Füße. Nur vereinzelte ruhige, gleichmäßige Stimmen, die sich von hinten Gehör verschafften: „Schaut, ihr Hunde, was ihr denkt: die Russen zu übernehmen …!“ Natürlich wurden auch viele „schmeichelhafte“ Worte über Hitler und den Faschismus im Allgemeinen gesagt. Nun, es gab auch einige „Grüße“ an die Teilnehmer der „Parade“: „Bastarde, verrecken solltet ihr!“, „Warum wurdet ihr nicht an der Front getötet?“

Gleichzeitig beschloss die Führung der Roten Armee, gegen Finnland vorzugehen, das immer noch einen Teil des sowjetischen Kareliens besetzt hielt. Dieser Abschnitt der Ostfront war lange Zeit einer der ruhigsten.

In mehreren Sommeroffensiven drängte die Rote Armee die Finnen auf ihre Vorkriegsstellungen zurück. Am 19. September wurde der Moskauer Waffenstillstand unterzeichnet, mit dem sich Finnland aus dem Konflikt zurückzog und sich verpflichtete, alle deutschen Truppen aus seinem Gebiet zu vertreiben, was schließlich zum Ausbruch des so genannten Lapplandkrieges führte.

Finnische Soldaten in einem Schutzraum während eines Alarms. Public Domain Public Domain

Das Dritte Reich verlor zwei weitere seiner Verbündeten in Südeuropa. Am 20. August begann die Rote Armee die Operation Jassy-Kischinew, bei der sie die Truppen der Heeresgruppe Südukraine besiegte und die Befreiung Moldawiens einleitete. Am 23. August, während die sowjetischen Streitkräfte nach Rumänien vordrangen, putschten Staatsminister Mihai I. und politische Kräfte, die gegen die Nazis kämpften, und verhafteten Marschall (das Äquivalent zum Führer oder Duce), Ion Antonescu, und Mitglieder seiner Regierung. Die rumänische Armee erhielt den Befehl, die Kampfhandlungen gegen die Rote Armee einzustellen.

Die Einwohner Sofias begrüßen die sowjetischen Soldaten. Jewgenij Chaldei/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Am 31. August 1944 nahm die Rote Armee Bukarest ohne Kampfhandlungen ein. Rumänien schloss sich der Anti-Hitler-Koalition an, und seine Armeen unter sowjetischem Kommando lieferten sich heftige Kämpfe mit ihren ehemaligen Verbündeten.

Am 8. September drangen die Truppen der 3. ukrainischen Front unter General (seit dem 12. September Marschall) Fjodor Tolbuchin ohne Widerstand in das Gebiet Bulgariens ein. Das Land erklärte der UdSSR nicht den Krieg, sondern stellte den Deutschen Flugplätze, Eisenbahnlinien und Seehäfen für militärische Zwecke zur Verfügung. Eine direkte militärische Konfrontation konnten beide Seiten vermeiden. Die Regierung der Heimatfront, die am 9. September an die Macht kam, erklärte Deutschland den Krieg, und bald schloss sich die bulgarische Armee den sowjetischen Streitkräften in der militärischen Kampagne zur Befreiung Jugoslawiens an.

Landeoperation in Pechenga. Robert Diament/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Im Oktober stieß die Rote Armee erfolgreich bis zur Arktis vor, wo es der Wehrmacht während des gesamten Krieges nicht gelungen war, tief in die Sowjetunion einzudringen. Nachdem die sowjetischen Truppen den Feind aus Murmansk zurückgeschlagen hatten, vertrieben sie die Deutschen aus dem Gebiet von Petsamo, das Finnland im Rahmen des Moskauer Waffenstillstands an die UdSSR abgetreten hatte, und begannen mit der Befreiung Nordnorwegens.

Während des gesamten Herbstes wurden Estland, fast ganz Lettland und das unter der Kontrolle des Feindes gebliebene Litauen in schweren Kämpfen befreit (aus Vilnius und Kaunas war der Feind bereits im Sommer während der „Operation Bagration“ vertrieben worden). Am 10. Oktober 1944 erreichten die Einheiten der sowjetischen 51. Armee die Ostseeküste bei Memel (Klaipeda) und schnitten 400.000 Soldaten der Heeresgruppe Nord in Westlettland (Kurland) ab.

Salut anlässlich des Durchbruchs zur Ostsee, Oktober 1944. Jewgenij Kopyt/Sputnik Jewgenij Kopyt/Sputnik

Die Führung von Nazideutschland beschloss, den Brückenkopf zu halten, ihn zu einer uneinnehmbaren Festung auszubauen und die dort blockierten Truppen auf dem Seeweg zu versorgen. Bis zum Frühjahr wurden erfolglose Versuche unternommen, die deutschen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen.

Während die Rote Armee in Polen und Ostpreußen keine Offensiven startete und Kräfte für den Winterfeldzug sammelte, setzte sie ihre Kampfhandlungen in der Tschechoslowakei und auf dem Balkan fort. Neben den neuen Verbündeten Rumänien und Bulgarien wurden die sowjetischen Truppen stark von den Einheiten der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee unterstützt.

In der Zwischenzeit hatte Nazi-Deutschland nur noch einen Verbündeten - Ungarn, das Hitler um jeden Preis halten wollte. Am 26. Dezember gelang es den sowjetischen Truppen, die 188.000 Mann starke feindliche Gruppierung in Budapest einzukesseln, die das Ultimatum zur Kapitulation ablehnte. Die Soldaten der Roten Armee, die auf eine Atempause gehofft hatten, konnten in der ungarischen Hauptstadt nicht in Ruhe das neue Jahr feiern. Bereits Anfang Januar nahmen sie nicht nur an heftigen Straßenkämpfen teil, um die eingekesselte Garnison zu zerstören, sondern mussten auch die heftigen Angriffe der deutschen Truppen abwehren, die im Rahmen der „Operation Konrad“ versuchten, die eingekesselten Einheiten herauszuholen.

Sowjetische Truppen in Budapest. Public Domain Public Domain

