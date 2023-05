Wie Kliment Woroschilow der erste sowjetische Marschall wurde

Sputnik Sputnik

„Und der erste Marschall wird uns in die Schlacht führen!“ – so heißt es in einem populären sowjetischen Lied über Kliment Woroschilow. Formal war er nicht der erste Marschall der Sowjetunion, denn zeitgleich mit ihm, am 20. November 1935, wurde der hohe militärische Titel an vier andere militärische Führer verliehen.

Dennoch war es Woroschilow, der im Bewusstsein der Bevölkerung einen besonderen Platz einnahm, der um Größenordnungen höher lag als der seiner Kollegen.

Ivan Shagin/Sputnik

In der Tat hatte Woroschilow viel mehr Einfluss als andere militärische Befehlshaber. Ab 1925 leitete er das Militärressort des Landes, zunächst als Volkskommissar (Narkom) für Militär- und Marineangelegenheiten der UdSSR, ab 1934 als Volkskommissar für Verteidigung.

Darüber hinaus war Woroschilow ein enger Freund und Mitarbeiter des „großen Führers und Lehrers“ Josef Stalin, mit dem er während des Bürgerkriegs zusammengekommen war. Der sowjetische Führer lobte die Leistungen und die persönliche Loyalität von Kliment Jefremowitsch.

Stalin und Woroschilow in ethnischen Trachten, die ihnen von Delegierten einer Konferenz der Kolchosbauern aus Turkmenistan und Tadschikistan überreicht wurden.

Stalins Schirmherrschaft half Woroschilow in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, als dieser einen Konflikt mit seinem Stellvertreter, dem äußerst ehrgeizigen und strebsamen Marschall Michail Tuchatschewskij, hatte. Die Militärbefehlshaber hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu verbessern sei, und da jeder seine eigenen Anhänger hatte, kam es zu einer deutlichen Spaltung der militärisch-politischen Führung der UdSSR.

Letztendlich stellte sich Stalin hinter seinen langjährigen Freund. 1937 wurden der „Rote Napoleon“ Tuchatschewskij und mehrere Militärkommandeure, die seine Ansichten teilten, verhaftet, der Vorbereitung eines Staatsstreichs beschuldigt und bald darauf erschossen.

Woroschilow bei militärischen Übungen.

Aus Dankbarkeit beteiligte sich Woroschilow aktiv an den groß angelegten Repressalien gegen die Befehlshaber der Roten Armee, die bald im Lande einsetzten. Entschlossen schickte er den NKWD-Gremien Listen von Kommandeuren, die verhaftet werden sollten, mit dem Beschluss, „alle Schurken“ sofort zu beseitigen. Als sein verhafteter Freund, der Kommandeur des 1. Ranges Ion Jakir, ihm einen Brief schickte, in dem er den Kommissar seiner Unschuld versicherte, sagte dieser: „Ich zweifle an der Ehrlichkeit eines unehrlichen Mannes.“

Woroschilow unterzeichnete persönlich 185 Hinrichtungslisten. Im Frühjahr 1939 lebten nur noch zwei der fünf Marschälle der Sowjetunion, und einer von ihnen war Kliment Jefremowitsch.

Kliment Woroschilow begrüßt die Teilnehmer der Militärparade.

Unter Woroschilow als Verteidigungskommissar wurde die Rote Armee vollständig vom veralteten Kontingentierung mit territorialen Milizen auf das Kaderprinzip umgestellt und regelmäßig mit modernen Waffen ausgerüstet. Außerdem wurde mit der Massenausbildung von Führungsoffizieren begonnen, das System der vorbereitenden militärischen Ausbildung der Jugend wurde eingeführt, ein gewaltiger Durchbruch bei der Entwicklung der Marine und der Luftlandetruppen wurde erzielt.

Der harte und blutige Winterkrieg gegen das kleine Finnland in den Jahren 1939-1940 zeigte jedoch, dass die sowjetischen Streitkräfte nicht so stark waren, wie sie zu sein schienen. Die Probleme bei der Führung der Truppen, ihrer Versorgung, der Gefechtsausbildung und dem Kampfzusammenhalt der Einheiten waren enorm. Der Ausbildungsstand des Führungspersonals war unbefriedigend, und das Volkskommissariat für Verteidigung selbst „offenbarte große Nachlässigkeit“.

Führende sowjetische Militärkommandeure in den 1930er Jahren.

Die Fähigkeit Woroschilows, den Militärapparat wirksam zu führen, wurde von anderen Militärkommandeuren häufig in Frage gestellt. So wurde er nicht nur von Tuchatschewskij, sondern auch von Marschall Georgij Schukow scharf kritisiert.

„Es muss gesagt werden, dass Woroschilow, der damalige Volkskommissar, in dieser Rolle inkompetent war. Er blieb bis zum Schluss ein Dilettant in militärischen Angelegenheiten und kannte sie nie tief und ernsthaft“, behauptete der Kommandeur.

Der Weg schwächte die sowjetischen Truppen im Winterkrieg und zwang Stalin, seine Haltung gegenüber dem Marschall zu überdenken. Im Mai 1940 wurde Woroschilow seines Postens enthoben, den er fast fünfzehn Jahre lang innehatte.

Doch der „Vater der Völker“ wollte seinen treuen Liebling nicht von der Macht entfernen. Woroschilow übernahm das Amt des Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Rat der Volkskommissare der UdSSR, der die wichtigsten Entscheidungsprozesse der staatlichen Verteidigungsfähigkeit überwachte.

Woroschilow und Nikita Chruschtschow auf der Krim.

Nach dem Ausbruch des Krieges gegen Nazideutschland gab Stalin Woroschilow die Chance, sich als militärischer Führer zu beweisen, doch sein Kommando über die Nordwestfront und die Leningrader Front endete mit dem Vorrücken der feindlichen Truppen bis an die Tore der Stadt. Später besuchte der Marschall als Vertreter des Oberkommandos wiederholt die Fronten und half bei der Vorbereitung von Militäroperationen, war aber nicht mehr an der direkten Führung der Truppen beteiligt.

Viel effektiver agierte Woroschilow im Herbst 1942 als Befehlshaber der Partisanenbewegung. Durch seine Bemühungen wurde ein wirksames Verwaltungssystem für die Partisanentruppen eingeführt, und viele Probleme der Ausbildung, der Versorgung der Abteilungen usw. wurden gelöst. Später leitete er das Trophäenkomitee und nahm an der Teheraner Konferenz teil.

Vasily Malyshev Vasily Malyshev

Der engagierte Woroschilow blieb bis zu Stalins Tod 1953 dessen Schützling, verlor aber auch nach dem Weggang seines Gönners nicht an politischem Gewicht. Vier Jahre später schloss er sich der so genannten Antiparteiengruppe an und versuchte, Nikita Chruschtschow zu entmachten.

Der Versuch scheiterte, aber Kliment Woroschilow hatte Glück. Da er nicht über einen entsprechenden Rückhalt verfügte, stellte der alte Marschall keine Gefahr für Chruschtschow dar, und dieser machte sich nicht die Mühe, ihn aus der Kommunistischen Partei auszuschließen, wie es bei anderen Mitgliedern der besiegten Oppositionsgruppe der Fall war. Woroschilow setzte sich bald zur Ruhe und widmete die letzten Jahre seines Lebens dem Schreiben seiner Memoiren.

