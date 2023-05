Wo fand die letzte sowjetische Großoffensive gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg statt?

Am Morgen des 2. Mai 1945 gab der Kommandant von Berlin, General Helmut Weidling, den Resten der Garnison der Stadt den Befehl, die Waffen niederzulegen und sich der Roten Armee zu ergeben. Die schweren und blutigen Kämpfe um die Hauptstadt des Dritten Reiches endeten mit einem Sieg der Sowjetunion. Die Einnahme der „Höhle der Nazi-Bestie" brachte jedoch kein sofortiges Ende des Krieges.

Die neue deutsche Regierung in Flensburg (an der dänischen Grenze) unter der Führung von Großadmiral Karl Dönitz verfügte noch immer über große Militärkontingente in der Tschechoslowakei und in Österreich. Die Nationalsozialisten hofften, sich entweder mit den westlichen Verbündeten zu einigen und mit ihnen in einer gemeinsamen Front gegen die Russen zu kämpfen oder ihnen diese Gebiete zu überlassen, bevor die Rote Armee anrückte.

Zerstörter deutscher Panzer in den Straßen von Prag, Tschechoslowakei im Mai 1945 Getty Images Getty Images

Die Heeresgruppe Mitte, die unter dem Kommando von Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner in Mittel- und Westböhmen eingesetzt war, umfasste etwa 900.000 Mann. Ihr standen die Kräfte von drei sowjetischen Fronten gegenüber: Der 1. ukrainischen Front unter dem Kommando von Marschall Iwan Konjew, der 2. ukrainischen Front unter dem Kommando von Marschall Rodion Malinowskij und der 4. ukrainische Front unter dem Kommando von General Andrej Jeremenko, zu denen auch verbündete polnische, rumänische und tschechoslowakische Truppenverbände mit insgesamt bis zu zwei Millionen Mann gehörten.

Antonin Sochor, Kommandeur des 1. Infanteriebataillons, 1. unabhängige tschechoslowakische Infanteriebrigade, 51. Schützenkorps, 38. Armee, 1. ukrainische Front. Nikolai Jeronin/Sputnik Nikolai Jeronin/Sputnik

Prag, der größte Verkehrsknotenpunkt der Region, wurde als Hauptziel für die letzte große Operation der Roten Armee in Europa ausgewählt. Konjew, der der tschechischen Hauptstadt am nächsten stand, sollte von Norden über Dresden dorthin durchbrechen, während Malinowskij und Jeremenko von Süden und Osten vorstoßen sollten. Die Truppen sollten die feindliche Gruppierung umzingeln, zerstückeln und besiegen und so deren Rückzug nach Westen und die anschließende Übergabe an die Amerikaner verhindern.

Die Operation sollte am 7. Mai beginnen, doch am 5. Mai brach in Prag ein Aufstand aus.

Artilleriebatterie in der Nähe von Prag. Sputnik Sputnik

Der tschechische Nationalrat, der ihn anführte, bat die Sowjets per Funk um schnellstmögliche Hilfe. Daraufhin wurde die Offensive um einen Tag vorgezogen. „Die donnernden Salven der Katjuscha-Raketenwerfer der Garde durchbrechen die angespannte Stille an der Front. Artilleriesysteme aller Kaliber antworteten mit schallendem Getöse“, erinnerte sich der Kommandeur der 5. Gardearmee, General Alexej Schadow, am Abend des 6. Mai: „Der Feuertornado am Ende der Artillerievorbereitung ließ nicht nach, sondern nahm an Kraft und Zerstörungswucht zu. Langsam drang er tief in die feindliche Verteidigung ein und fegte alles weg, was sich ihm in den Weg stellte: menschliche Kräfte und Ausrüstung des Feindes, Feuerwaffen, Unterstände, Kommunikationseinrichtungen, Kommando- und Beobachtungspunkte. In der Folge griffen Panzer und Infanterie den Feind entschlossen auf der ganzen Front an.“

Die Truppen der 1. ukrainischen Front waren die ersten, die in die Offensive gingen; in der ersten Nacht waren sie 10-12 km in die gegnerische Verteidigung eingedrungen. „Unter normalen Bedingungen könnte man mit dem Erreichten durchaus zufrieden sein“, schrieb Marschall Konjew in seinen Memoiren: „Aber in Anbetracht der Lage in Prag, wo jede Stunde kostbar war, verlangte ich ... ein höheres Tempo der Offensive. Die Infanterie hatte die Aufgabe, in den nächsten 24 Stunden 40-45 Kilometer zurückzulegen, die Panzer 50-60 km. Sie sollten Tag und Nacht vorrücken, ohne Rücksicht auf Ermüdung oder andere Hindernisse.“

Der Feind versuchte, sich der vorrückenden Roten Armee zu widersetzen, ging zum Gegenangriff über, verminte das Gelände, sprengte Brücken und hinterließ kampfunfähige Panzer und Lastwagen auf den Straßen. Dennoch gelang es den Truppen aller drei Fronten, die feindlichen Verteidigungslinien auf der ganzen Länge zu durchbrechen, das Erzgebirge zu überqueren, Dresden einzunehmen und die entfernten Außenbezirke von Prag zu erreichen.

"Lassen Sie die Soldaten etwas schlafen." Georgij Lipskerow/МАММ/МDF/russiainphoto.ru

Nach der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Reims am 7. Mai legten die feindlichen Gruppierungen die Waffen nicht nieder, sondern begann, nach Westen vorzustoßen. „Schörners Absicht war es, uns bis zur letzten Gelegenheit zu bekämpfen und sich im entscheidenden Moment von uns zu entfernen und vor denen zu kapitulieren, mit denen er sich nicht im Krieg befand“, bemerkte Konjew.

Der Gewaltmarsch der 63. Tscheljabinsker Panzerbrigade nach Prag. Staatliches Historisches Museum des Südurals/russiainphoto.ru

Und während es dem Feldmarschall selbst gelang, zu den Amerikanern durchzudringen (die ihn Ende Mai an die UdSSR ausliefern sollten), gelang dies seinen Truppen im Großen und Ganzen nicht. Am 9. Mai um 4 Uhr morgens stürmte das 10. Gardepanzerkorps der 4. Gardepanzerarmee der 1. ukrainischen Front nach einem 80 Kilometer langen Eilmarsch als erstes Prag. Bald rückten auch die Truppen anderer Fronten in die Stadt ein. Mit der Einnahme der Hauptstadt waren den Deutschen die Wege für einen Rückzug nach Westen abgeschnitten.

„Die Tschechen begrüßten uns überschwänglich“, erinnert sich der Panzerfahrer Wassilij Moskalenko: „Die Jungen liefen wie auf Kommando mit mit kaltem Wasser gefüllten Eimern auf die Panzer zu. Für uns war das nach dem Marsch wie Honig. Sie kamen zu jedem Panzer und versorgten ihn. Damals blühte schon der Flieder, und es wurde jedem Panzerfahrer [ein Strauß] in die Hand gedrückt. Die Menschen, von klein bis groß, schrien vor Freude und ergriffen unsere Hände. Sie küssten und umarmten sich gegenseitig.“

Soldaten der Panzerkompanie von Oberleutnant Sotnikow auf erbeuteten deutschen Panthern bei Prag. Sputnik Sputnik

Am 8. Mai (am 9. Mai Moskauer Zeit) wurde im Berliner Stadtteil Karlshorst die Kapitulationsurkunde Deutschlands unterzeichnet, die den Krieg in Europa beendete. Dennoch gingen die Feindseligkeiten weiter. Die Rote Armee verfolgte versprengte Gruppen des Feindes, die versuchten, zu den westlichen Alliierten durchzubrechen.

Am 10. und 11. Mai kamen die Einheiten der 1. und 2. ukrainischen Front in der Nähe von Chemnitz, Pilsen und Karlsbad mit den amerikanischen Einheiten in Kontakt. Sie kämpften sogar gemeinsam gegen die Deutschen. Bei dem Dorf Slivice besiegten die sowjetischen Truppen mit Artillerieunterstützung der 3rd Army der USA die von tschechoslowakischen Partisanen blockierte Gruppierung des SS-Gruppenführers Karl Friedrich von Pückler-Burghaus.

Die Befreiung der Tschechoslowakei von den Nazi-Invasoren. Kriegsgefangene der Hitler-Armee, die an zerstörtem Kriegsgerät vorbeilaufen. Fjodor Lewschin/Sputnik Fjodor Lewschin/Sputnik

Während der Prager Offensivoperation besiegte die Rote Armee die letzte große deutsche Gruppierung und nahm mehr als 850.000 Soldaten, darunter 60 Generäle, gefangen. Die unwiederbringlichen Verluste des Feindes beliefen sich auf einige zehntausend Personen, die der Roten Armee auf 11.000.

In seinen Memoiren Das Jahr fünfundvierzig schrieb Marschall Iwan Konjew: „Wenn ich den Olschanskij-Friedhof in Prag besuche, wo die Asche unserer in den Tagen der Prager Operation gefallenen Soldaten und Offiziere ruht, lese ich mit einem traurigen Gefühl auf den mit Blumen geschmückten Grabsteinen das Datum 9. Mai. Im Grunde genommen war der Krieg bereits zu Ende, und diese Männer starben hier am Rande von Prag, als unser ganzes Land bereits den Sieg feierte, sie starben in den letzten Kämpfen mit dem Feind und führten das Unternehmen furchtlos zu Ende.“

Anfang Mai 1945. - Die Prager Offensive führt zur Befreiung der Tschechoslowakei durch sowjetische Truppen. Die Einwohner grüßen die sowjetischen Soldaten mit Blumen. Sputnik Sputnik

