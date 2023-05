Fakt des Tages: Wer hat den Kalten Krieg begonnen?

Angesichts des Sieges und um die Möglichkeit eines weiteren Angriffs auf die Sowjetunion auszuschließen, versuchte der Kreml, seine Position in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu stärken. So setzte Moskau in einigen der osteuropäischen Länder, die die Rote Armee von der Nazi-Besatzung befreit hatte, linke Regierungen ein. Aus ideologischen Gründen verkündete die Sowjetunion auch die Absicht, den Kommunismus in der ganzen Welt zu verbreiten.

Auf der anderen Seite ergriffen die USA die Gelegenheit, den Einfluss auf das geschwächte Europa auszudehnen. Den sowjetischen Bestrebungen, kommunistische Regierungen in Europa zu installieren, entgegenzutreten, war für die USA, die eine globale Supermacht werden wollten, nur natürlich.

Der Kalte Krieg verschärfte sich, als Washington ankündigte, ein massives Wiederaufbauprogramm für Europa – den Marshallplan – umzusetzen und die so genannte Truman-Doktrin einzuführen, eine Politik, die die Unterstützung von Demokratien gegen autoritäre Bedrohungen vorsah: Dies bedeutete im Grunde, dass die USA die sowjetische Expansion überall auf der Welt einzudämmen versuchte. Darüber hinaus wurde bald darauf die NATO gegründet.

