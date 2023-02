6 Grundfragen zum Kalten Krieg

1. Was war der Kalte Krieg?

Der Kalte Krieg ist definiert als eine Rivalität zwischen den USA und der Sowjetunion und ihren jeweiligen Verbündeten. Die Rivalität kristallisierte sich einige Jahre nach der Niederlage Nazideutschlands im Jahr 1945 heraus. Schon bald entwickelte er sich zu einer ausgewachsenen Feindschaft, die sich auf ideologische, wirtschaftliche, wissenschaftliche, militärische und andere Bereiche ausdehnte, in denen die beiden Supermächte versuchten, sich gegenseitig zu übertreffen.

Er dauerte fast 50 Jahre und endete offiziell mit dem Zerfall der UdSSR im Jahr 1991.

2. Wer hat ihn begonnen?

Obwohl die Frage, wer die Hauptverantwortung für den Beginn des Kalten Krieges trägt, immer noch diskutiert wird, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sowohl die USA als auch die UdSSR zu den eskalierenden Spannungen beigetragen haben.

Angesichts des hart errungenen Sieges und um die bloße Möglichkeit eines weiteren verheerenden Angriffs auf die Sowjetunion auszuschließen, versuchte der Kreml, seine Position in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu stärken. So setzte Moskau in einigen der osteuropäischen Länder, die die Rote Armee von der Nazi-Besatzung befreit hatte, linke Regierungen ein. Aus ideologischen Gründen, die die kommunistische Ideologie untermauern, verkündete die Sowjetunion auch den Wunsch und die Absicht, den Kommunismus in der ganzen Welt zu verbreiten.

Auf der anderen Seite ergriffen die USA die einmalige Gelegenheit, ihren Einfluss auf das geschwächte Europa auszudehnen und so zu einer dominierenden Kraft in der Weltpolitik zu werden. Den sowjetischen Bestrebungen, kommunistische Regierungen in Europa zu installieren, entgegenzutreten, war für die USA, die eine globale Supermacht werden wollten, nur natürlich.

Der Kalte Krieg verschärfte sich, als Washington ankündigte, ein massives Wiederaufbauprogramm für Europa – den Marshallplan – umzusetzen und die so genannte Truman-Doktrin einzuführen, eine Politik, die die Unterstützung von Demokratien gegen autoritäre Bedrohungen vorsah: Dies bedeutete im Grunde, dass die USA die sowjetische Expansion überall auf der Welt einzudämmen versuchte. Darüber hinaus wurde bald darauf die NATO gegründet.

3. War dies unvermeidlich?

In gewisser Weise schon. Wir wissen nicht, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn die USA oder die UdSSR anders gehandelt hätten, als sie es taten. Rückblickend betrachtet gab es jedoch so viele Faktoren, die zum Ausbruch des Kalten Krieges beitrugen, dass man davon ausgehen kann, dass es weder für Moskau noch für Washington einen Weg daran vorbei gab.

Zum einen verlor Deutschland seinen gesamten Einfluss in Europa und hinterließ eine Machtlücke, die schnell von der Sowjetunion und den USA gefüllt wurde, was die beiden Länder zu natürlichen Rivalen machte. Auch die gegensätzlichen Ideologien trugen nicht dazu bei, die Beziehungen freundschaftlich zu gestalten. Beide Länder erwarben zu Beginn der Feindseligkeiten des Kalten Krieges Atomwaffen, die sie zu den führenden Mächten der Welt werden ließen. All diese Faktoren zusammengenommen lassen den Kalten Krieg im Nachhinein gewiss als unvermeidlich erscheinen. Außerdem werden wir nie mit Sicherheit erfahren, ob es jemals möglich gewesen wäre, diese große geopolitische Rivalität abzuwenden.

4. Warum wird er als „kalt“ bezeichnet?

Das globale Patt zwischen den USA und der Sowjetunion wurde als „kalt“ bezeichnet, weil es nie zu einem „heißen“, also zu einem offenen Krieg zwischen den beiden Supermächten kam. Der Begriff Kalter Krieg wurde 1945 von George Orwell geprägt, der eine Periode der Geschichte voraussah, die durch die Rivalität von Staaten gekennzeichnet war, die „gleichzeitig unbesiegbar und in einem permanenten Zustand des kalten Krieges mit ihren Nachbarn“ waren.

Seine Vorhersage hat sich mit unglaublicher Genauigkeit bewahrheitet: Die USA und die UdSSR waren unbesiegbar, da sie über riesige Atomwaffenbestände verfügten und gleichzeitig in einen ständigen Konflikt miteinander verwickelt waren.

5. Wie nahe war es, dass es zu einem echten Krieg kam?

Ziemlich nah. Tatsächlich manifestierte sich der Kalte Krieg in mehreren Stellvertreterkriegen, in denen die USA und die UdSSR einander indirekt bekämpften, indem sie die jeweils andere Seite in blutigen Konflikten unterstützten, die in verschiedenen Teilen der Welt ausgelöst wurden.

Die Kriege in Korea, Vietnam, Kongo, Angola, Afghanistan und anderen Ländern waren im Großen und Ganzen Produkte des Kalten Krieges. In diesen Konflikten starben viele Menschen, darunter sowjetische und amerikanische Soldaten. Sie wurden jedoch nie als offene militärische Konfrontationen zwischen den USA und der UdSSR betrachtet.

Stattdessen sahen Moskau und Washington sie als Teil der Bemühungen an, ihre jeweiligen Ideologien zu verbreiten und die Position ihrer Rivalen aus dem Kalten Krieg in verschiedenen Teilen der Welt zu untergraben, und zwar auf Kosten der lokalen Bevölkerung, die enormes Leid ertrug, aber auch einige Vorteile aus der Verbundenheit mit einer der beiden rivalisierenden Seiten zog.

In einigen Fällen waren die USA und die UdSSR während des Kalten Krieges nahe daran, in einen direkten Krieg gegeneinander zu geraten. So zum Beispiel während der Kubakrise 1962, als die Welt kurz vor dem Dritten Weltkrieg stand. Ein technischer Fehler hätte 1983 zu einem Atomkrieg zwischen den beiden Ländern führen können, doch die Apokalypse wurde dank des sowjetischen Offiziers Stanislaw Petrow abgewendet, der nach einem Fehlalarm beschloss, keinen Atomschlag gegen die USA zu führen.

6. Wer hat gewonnen?

Als die Sowjetunion 1991 aufhörte zu existieren, waren die USA der „letzte verbliebene Player“ im Kalten Krieg.

Historiker sind sich jedoch uneinig darüber, ob den USA zu Recht der „Sieg“ im Kalten Krieg zugeschrieben werden kann, denn es ist nicht klar, was der Hauptgrund für den Zusammenbruch der UdSSR war.

Man kann argumentieren, dass sich die sowjetischen Ressourcen durch teure Stellvertreterkriege und ein unverschämt aufwendiges atomares Wettrüsten mit den USA erschöpft haben. Einige argumentieren jedoch, dass die USA lediglich Zeuge des Zusammenbruchs der UdSSR waren, da die kommunistische Supermacht aufgrund einer Reihe interner Probleme zerfiel, wie z. B. die Ineffizienz der Planwirtschaft, die enormen Militärausgaben, die Korruption, die totalitäre Herrschaft der kommunistischen Partei und das Fehlen verschiedener Freiheiten, einschließlich der Redefreiheit.

Auch wenn Washington den Zusammenbruch seines Rivalen als eindeutigen Sieg betrachtete, stellte die Zeit nach dem Kalten Krieg die USA vor viele neue Herausforderungen, was manche zu der Ansicht veranlasste, dass die USA zu einer abnehmenden Macht in der internationalen Politik wurden, nachdem sie mit der UdSSR ihren Erzfeind verloren hatten.

Ebenso kann man argumentieren, dass der Zusammenbruch der UdSSR den „Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit“ markierte. In der Tat glaubten dies Anfang der 1990er Jahre viele Menschen, obwohl die Entwicklung nach dem Kalten Krieg viele Menschen an der Gültigkeit dieses Arguments zweifeln ließ.

