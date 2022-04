Warum war es für die CIA während des Kalten Krieges so schwierig, in Moskau zu spionieren?

In den ersten Jahren des Kalten Krieges war es unter den CIA-Offizieren allgemein bekannt, dass Moskau das gefährlichste und schwierigste Ziel der Welt war. Unter den härtesten Bedingungen entwickelten die CIA-Agenten ungeschriebene Regeln für ihre Arbeit. Diese sollten die Agenten und ihre Quellen im Verdrängungskampf mit dem KGB schützen und gingen als die „Moskauer Regeln“ in die Geschichte ein.

Die gefährlichste Stadt

Das Gebäude der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika am Novinsky Boulevard. Boris Prichodko/Sputnik Boris Prichodko/Sputnik

Wenn die in Moskau stationierten CIA-Agenten innerhalb der Mauern der US-Botschaft ein heikles Thema besprachen, taten sie dies in einer so genannten Blase. Diese durchsichtige Plastikstruktur ähnelte einer Kuppel, die sich über einen Tisch für zwei Personen senkte.

„Die Blase war der einzige Ort in Moskau, in dem man sensible Informationen besprechen konnte, ohne vom KGB belauscht zu werden", schrieb Tony Mendez, ein ehemaliger CIA-Agent, der während des Kalten Krieges in Moskau diente und nach seiner Pensionierung Schriftsteller wurde.

Austin Mills (CC BY-SA 2.0) Austin Mills (CC BY-SA 2.0)

Sowjetischer Endovibrator in einer Kopie des Großen Siegels der Vereinigten Staaten. Ein Endovibrator ist ein Hörgerät, das weder eine Stromquelle noch einen Sender benötigt. Eine Delegation sowjetischer Pioniere überreichte dem US-Botschafter Averell Harriman ein Geschenk – ein Holzbild des Großen Siegels der Vereinigten Staaten. Der Botschafter hängte das Geschenk in seinem Büro an die Wand, ohne zu wissen, dass ein Endvibrator darin eingebaut war.

Moskau galt nicht umsonst als die härteste Prüfung für die US-Spione während des Kalten Krieges. Zu Beginn des Kalten Krieges war die CIA eine relativ neue Institution, die gegen den umfangreichen KGB-Apparat antreten musste, der von seinem Vorgänger, dem NKWD, eine Menge Erfahrung geerbt hatte.

Aber warum war Moskau während des Kalten Krieges eine so gefährliche Stadt für die CIA-Agenten?

Überall Augen

Ein Mitarbeiter der Abteilung für Verkehrsregelung der staatlichen Verkehrsinspektion des Innenministeriums der UdSSR (GAI) in der Gorki-Straße (heute Twerskaja) in Moskau. B.Korsin/Sputnik B.Korsin/Sputnik

Eine Handvoll CIA-Agenten, die in den ersten Jahren des Kalten Krieges in Moskau stationiert waren, fanden sich in einem Umfeld wieder, in dem Ausländer, bildlich gesprochen, wie ein „rotes Tuch für einen Stier“ waren.

CIA-Agenten, die während des Kalten Krieges in Moskau arbeiteten, erinnern sich daran, dass die 7. Abteilung des KGB, die für die Überwachung zuständig war, sie jederzeit im Auge hatte.

Für die CIA war es aufgrund dieser engen Überwachung praktisch unmöglich, sich in Moskau zu bewegen und ihre sowjetischen Quellen im Geheimen zu treffen.

„In Moskau (..) wurden amerikanische Diplomatenfahrzeuge in der Regel sofort bei der Durchfahrt durch das Botschaftstor streng überwacht. Überwachungsteams, die außerhalb des Geländes warteten, traten dann in Aktion und verfolgten das amerikanische Fahrzeug, bis es in die Botschaft zurückkehrte", schrieb der ehemalige CIA-Agent Mendez.

Der KGB beschattete nicht nur die Amerikaner in Moskau, sondern setzte auch Technologien ein, um das Botschaftspersonal und die CIA abzuhören.

Als die Russen in den späten 1970er Jahren eine neue US-Botschaft in Moskau errichteten, versah der KGB sie noch während der Bauarbeiten mit Wanzen.

Sicherheitsdienst des KGB der UdSSR. Nikolai Malyschew/TASS Nikolai Malyschew/TASS

„Die einzige Möglichkeit, das Gebäude sicher zu machen, bestand darin, die obersten drei Stockwerke des Gebäudes abzureißen und sie mit US-Arbeitskräften und US-Material, das aus den USA importiert wurde, wieder aufzubauen", sagte Ray Parrack, ehemaliger leitender technischer Geheimdienstoffizier (im Ruhestand) bei der CIA, in einem Kommentar für die Netflix-Dokumentation „Spycraft“.

Für den Fall, dass seine Agenten einen Fehler machten und ihr Ziel verloren, konnte sich der sowjetische Sicherheitsapparat auf die sowjetischen Bürger verlassen, die dazu angehalten wurden, wachsam zu sein und den Behörden alles Verdächtige zu melden.

Darüber hinaus schreckte der KGB auch nicht davor zurück, verdeckte CIA-Beamte mit unheimlicheren Methoden einzuschüchtern.

„Wenn man als Amerikaner in Moskau aus dem Urlaub zurückkehrte, konnte es passieren, dass die Tür der eigenen Wohnung aus den Angeln gehoben worden war. Sie wurden dann ermahnt - vielleicht hatte jemand Rauch gerochen - und daran erinnert, Ihre Türen nicht zu verschließen, wenn Sie weggingen, so dass sie Ihre Wohnung betreten konnten, ohne die Tür einzuschlagen", schrieb Mendez.

Die Moskauer Regeln

Sicherheitsdienst des KGB der UdSSR. Nikolai Malyschew/TASS Nikolai Malyschew/TASS

Die CIA musste sich der Herausforderung stellen. Das Moskauer CIA-Büro war gezwungen, aus ihren Fehlern in der Anfangsphase zu lernen, und entwickelte einige Prinzipien, die so genannten „Moskauer Regeln".

Da es nie ein schriftliches Dokument gab, in dem diese Regeln festgelegt wurden, variieren sie je nach Quelle. Im Internationalen Spionagemuseum in Washington D.C. werden die „Moskauer Regeln“ wie folgt beschrieben:

1.Nimm nichts an.

2.Handle nie gegen dein Bauchgefühl.

3.Jeder ist potenziell unter der Kontrolle der Opposition.

4.Schaue nicht zurück; Du bist nie ganz allein.

5.Lasse dich treiben, füge ich ein.

6.Variiere dein Muster und bleibe innerhalb deiner Deckung.

7.Wiege sie in ein Gefühl der Selbstgefälligkeit.

8.Belästige den Gegner nicht.

9.Wähle den Zeitpunkt und den Ort der Aktion.

10.Halte dir deine Optionen offen.

In anderen Quellen finden sich Variationen dieser „Moskauer Regeln“ der CIA. Allen gemeinsam ist jedoch das unmissverständliche Gefühl der immensen Gefahr, dass sie überhaupt erst notwendig machte.

„Obwohl niemand sie aufgeschrieben hatte, waren sie die Regeln, die wir alle verstanden... Als sie in Moskau ankamen, kannte jeder diese Regeln. Sie waren ganz einfach und voller gesundem Menschenverstand", schrieb Mendez.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.