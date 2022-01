Rudolf Abel: Der sowjetische Undercover-Agent mit den vielen Namen

1962 kam der amerikanische U-2-Pilot Gary Powers aus der UdSSR zurück in die Heimat. Er wurde auf der Glienicker Brücke im geteilten Berlin Deutschlands gegen einen Mann ausgetauscht, der in den Vereinigten Staaten als Rudolf Abel bekannt war. Die Amerikaner wussten nur eines über Abel: Er war ein sowjetischer Agent.

Verbindungsmann

Rudolf Abel hieß eigentlich William Fisher und wurde 1927 von der OGPU (Gemeinsame Staatliche Politische Direktion), dem Nachrichtendienst der Sowjetunion, angeworben. Sie wurden auf Fisher aufmerksam, weil er über hervorragende Fähigkeiten als Funker verfügte (die er während seines Militärdienstes in einem Funktelegrafenregiment erworben hatte) und fließend Englisch sprach. Fisher wurde 1903 in Newcastle upon Tyne, England, in einer Familie marxistischer Revolutionäre geboren, die aus dem Russischen Reich geflohen war und 1920 wieder in die UdSSR übersiedelte. Bei seinem Eintritt in den Nachrichtendienst schwor Fisher: „Lieber würde ich in den Tod gehen, als die Interessen meines Mutterlandes zu verraten“, womit er die UdSSR meinte.

William Fisher (zweiter von links) mit den Soldaten seines Regiments. Archive photo Archive photo

Die Tatsache, dass seine Eltern auch nach ihrer Ausreise in die UdSSR die britische Staatsbürgerschaft behielten, war für William eine große Hilfe. Er besorgte sich schnell einen britischen Pass mit der erfundenen Begründung, dass er mit den kommunistischen Ideen seines Vaters nicht einverstanden war und in sein Mutterland zurückkehren wollte. 1931 ging Fisher unter dem Deckmantel eines Verkäufers von Funktechnik zu seinem ersten Einsatz nach Norwegen. Vier Jahre später wurde er ins Vereinigte Königreich geschickt, wo er unter dem Decknamen „Frank“ als Inhaber eines Radiogeschäfts lebte, in Wahrheit aber als Verbindungsmann arbeitete. Er war es, der die von der berühmten Agentengruppe „Cambridge Five“ entdeckten Informationen an Moskau weiterleitete.

William Fisher mit einer Radioempfangsstation. Archive photo Archive photo

Dennoch wurde Frank alias Fisher am 31. Dezember 1938 aus dem Geheimdienst entlassen. Der Grund dafür war wahrscheinlich, dass man ihm misstraute, weil er mit einem sowjetischen Agenten namens Alexander Orlow zusammenarbeitete, der 1938 übergelaufen und zum „Volksfeind“ erklärt worden war.

Spiele mit den Nazis

Fisher war sehr hartnäckig, und 1941 wurde er beim NKWD wieder eingestellt und zusammen mit Rudolf Abel, einem Letten, ebenfalls Funker und verdeckter Agent, der 1938 vom NKWD entlassen worden war, nach Samara geschickt. Abel und Fisher waren so unzertrennlich, dass einige Leute sie sogar verwechselten. In Samara unterrichteten sie beide an einer Geheimdienstschule.

Echter Rudolf Abel. Archive photo Archive photo

Im selben Jahr war Fisher an einer Desinformationsoperation namens „Monastyr“ beteiligt, bei der er für den technischen Teil zuständig war und einen Agenten namens Alexander Demjanow im Umgang mit der Funktechnik unterrichtete. Demjanow spielte die Rolle eines Überläufers und übermittelte den Deutschen verschiedene, falsche Informationen über die sowjetischen Truppen. Im Jahr 1944 nahm er an der Operation „Berezino“ teil. Sowjetische Agenten gaben sich dabei als eine fiktive Einheit deutscher Truppen aus, die heimlich im Rücken der Roten Armee arbeitete. Die Nazis schickten ihnen Spione zur Hilfe. Fisher leitete die Operation und war dabei sehr geschickt. Der letzte Funkspruch von der Berliner Basis lautete: „Wir können euch nicht helfen, wir vertrauen auf den Willen Gottes.“

William Fisher während des Zweiten Weltkriegs. Archive photo Archive photo

Vielseitiger Agent

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Fisher als Undercover-Agent unter dem Decknamen „Mark“ in die USA geschickt. Er war auf jede Mission vorbereitet: Er verfügte über profunde Kenntnisse in Chemie, Physik, Malerei, Fotografie und konnte sogar als Elektriker arbeiten. Er gab sich als litauischer Flüchtling namens Andrew Kayotis aus und lebte dann in Brooklyn als Maler Emile Goldfus, der ein Fotostudio betrieb.

Fisher organisierte zwei Agentennetzwerke in Kalifornien und an der Ostküste der USA. Er schickte auch verschiedene wichtige Informationen nach Moskau, z. B. über die Gründung der CIA, die Entsendung amerikanischer Truppen nach Europa und die atomare Bombardierung sowjetischer Städte für den Fall, dass ein Krieg mit der UdSSR ausbrechen würde.

1955 kehrte Fisher für einige Zeit in die UdSSR zurück, um sich endgültig von Rudolf Abel zu verabschieden, der plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben war. Als er die Mission wieder aufnahm, schickte Moskau einen anderen Verbindungsmann: Reino Häyhänen mit dem Decknamen „Vik".

Reino Häyhänen. Public domain Public domain

Fisher wusste, dass Häyhänen unzuverlässig war. Im Mai 1957 rief Moskau Vik in die UdSSR zurück, um ihm eine Auszeichnung zu übergeben. Doch in Wirklichkeit war dies eine List, um ihn zur Rückkehr und Entlassung zu bewegen. Häyhänen durchschaute den Plan, floh in die US-Botschaft in Paris und enthüllte alles, was er über Fisher wusste. Dieser wurde in einem Hotelzimmer verhaftet, das er für Funkgespräche nutzte.

Der sowjetische Spion Rudolf Abel verlässt den US-Bundesgerichtshof, nachdem er zu 30 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 3.000 Dollar verurteilt wurde. Getty Images Getty Images

Fisher lehnte die Anfragen für die US-Regierung zu arbeiten ab und gab den Amerikanern keine Informationen über ihn und seine Arbeit. Er stellte sich als Rudolf Abel vor. Glücklicherweise wurde er nicht zum Tode verurteilt. In seinem ersten Brief an seine Frau, den er 1958 aus dem Gefängnis schickte, schrieb er, er sei zu 30 Jahren verurteilt worden, fühle sich aber gut und beschäftige sich mit Mathematik und Malerei. Fisher verbüßte lediglich fünf Jahre dieser Haftstrafe und wurde dann gegen Powers ausgetauscht.

Eine Briefmarke „Sowjetischer Geheimdienstagent Rudolf Abel“ aus dem Jahr 1990. Public domain Public domain

