Fakt des Tages: War der Kalte Krieg unvermeidlich?

In gewisser Weise schon. Wir wissen nicht, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn die USA oder die UdSSR anders gehandelt hätten.

Rückblickend betrachtet gab es jedoch viele Faktoren, die zum Ausbruch des Kalten Krieges beitrugen, dass man davon ausgehen kann, dass es weder für Moskau noch für Washington einen Weg daran vorbei gab.

Zum einen verlor Deutschland seinen Einfluss in Europa und hinterließ eine Machtlücke, die schnell von der UdSSR und den USA gefüllt wurde, was die beiden Länder zu Rivalen machte. Auch die gegensätzlichen Ideologien trugen nicht dazu bei, die Beziehungen freundschaftlich zu gestalten. Beide Länder erwarben zu Beginn der Feindseligkeiten des Kalten Krieges Atomwaffen, die sie zu den führenden Mächten der Welt werden ließen. All diese Faktoren zusammengenommen lassen den Kalten Krieg im Nachhinein gewiss als unvermeidlich erscheinen.

