Fakt des Tages: Diese sowjetische Frau wurde Panzersoldatin, um ihren Mann an den Nazis zu rächen

Im August 1941 erfuhr Maria Oktjabrskaja, dass ihr geliebter Mann an der Front gefallen war. Überwältigt von Trauer und Empörung beschloss die Frau, selbst in den Krieg zu ziehen. Doch der 36-jährigen, gesundheitlich angeschlagenen Telefonistin wurde die Einberufung zum Wehrersatzamt verweigert.

Dann sammelte Oktjabrskaja aktiv Geld für die Rote Armee. Sie verkaufte ihr gesamtes Hab und Gut, stickte und verkaufte neben ihrer Arbeit Tischdecken und Verbandstücher.

Maria Oktjabrskaja. Tomsker Museum für Regionalstudien Tomsker Museum für Regionalstudien

Nachdem sie das gesammelte Geld für den Bau eines Panzers gespendet hatte, schrieb sie einen Brief an Stalin, in dem sie darum bat, die Nazis für den Tod ihres Mannes und „für den Tod des gesamten sowjetischen Volkes, das von den faschistischen Barbaren zermalmt wurde“ rächen zu dürfen.

Marija Oktjabrskaja und ihr Mann Ilja Ortjabrskij. Tomsker Museum für Regionalstudien Tomsker Museum für Regionalstudien

„Ich bitte darum, dass ein Panzer mit der Spende gebaut wird, der den Namen Bojewaja Podruga (dt.: Kampffreundin) erhält und dass ich diesen Panzer an der Front fahren darf“, schrieb Maria Oktjabrskaja. Stalin erteilte diese Erlaubnis.

Maria Oktjabrskaja und ihr Panzer „Bojewaja Podruga“ („Kampffreundin“). Tomsker Museum für Regionalstudien Tomsker Museum für Regionalstudien

Nachdem sie die Panzerschule als Mechanikerin und Fahrerin mit ausgezeichneten Noten abgeschlossen hatte, zog Oktjabrskaja im Herbst 1943 in den Krieg. Immer wieder zeigte sie sich in Kämpfen glänzend: Sie zerstörte Artilleriegeschütze, Maschinengewehrnester und die Infanterie des Feindes. „Ich töte die Bastarde. Manchmal bin ich blind vor Wut“ , schrieb Maria in ihren Briefen an ihre Schwester.

Ein Denkmal für die „Kampffreundin“. Tomsker Museum für Regionalstudien Tomsker Museum für Regionalstudien

Am 18. Januar 1944 wurde die tapfere Panzersoldatin schwer verwundet. Die Ärzte kämpften lange Zeit um ihr Leben, jedoch erfolglos. Am 15. März starb Maria Oktjabrskaja und wurde posthum zum Helden der Sowjetunion ernannt.

Denkmal für die Heldin der Sowjetunion, Maria Oktjabrskaja, in Tomsk. Andrej Tomskij (CC BY-SA 4.0) Andrej Tomskij (CC BY-SA 4.0)

