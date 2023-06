Fakt des Tages: Wie sowjetische Hunde Nazi-Panzer in die Luft sprengten

Zehntausende von Hunden nahmen in der Roten Armee am Zweiten Weltkrieg teil. Sie verrichteten hauptsächlich die Arbeit von Sanitätern, Pionieren, Minensuchern und Nachrichtensoldaten. Es gab aber auch solche, die auf Kosten ihres Lebens feindliche Panzer zerstörten.

Diese Tiere krochen unter einen deutschen Panzern und trugen dabei Sprengstoff mit einem Kontaktzünder aus Holz auf dem Rücken. Die Vorbereitung dieser Selbstmordhunde war hart — sie wurden mehrere Tage lang nicht gefüttert und auf dem Schießplatz freigelassen, wo Futter unter l fahrende und feuernde Panzerfahrzeuge gelegt wurde. Früher oder später überwand der Hunger die Angst, und der vierbeinige Freund des Menschen verwandelte sich in eine tödliche, wenn auch nur ein einziges Mal einsetzbareWaffe.

Panzerabwehrhunde wurden in der Anfangsphase des Krieges aktiv eingesetzt, unter anderem in den Schlachten um Moskau und Stalingrad. Äußerst effektiv haben sie sich am 22. Juli 1942 in der Nähe des Dorfes Sultan-Saly bei Rostow am Don erwiesen. Damals wurden 64 Hunde einsetzt und 24 deutsche Panzer auf einmal ausgeschaltet. Insgesamt wurden durch die Selbstmordhunde etwa 200 feindliche Panzer zerstört.

Im Jahr 1943, als die kritische Phase des Krieges für die UdSSR vorbei war, gab die Rote Armee diese extreme Methode des Kampfes gegen feindliche Panzer auf und verließ sich auf konventionelle Panzerabwehrwaffen.

