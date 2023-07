Mit wem nahm Russland seine ersten diplomatischen Beziehungen auf?

Kira Lisitskaya (Photo: Global Look Press, imageBROKER.com/Global Look Press)

Im Westen

Der erste europäische Staat, mit dem Moskau regelmäßige diplomatische Beziehungen aufnahm, war der Heilige Stuhl, ein politisches Gebilde unter der Jurisdiktion des Papstes. Bereits 988 traten päpstliche Gesandte mit Wladimir dem Großen, dem Herrscher der Kiewer Rus’, in Kontakt. Seitdem haben sich die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Russland gefestigt.

Ab dem frühen 13. Jahrhundert intensivierte sich die Korrespondenz zwischen Moskau und dem Heiligen Stuhl, und es kam zu regelmäßigen Besuchen von Gesandten des Papstes in Moskau. Während der Herrschaft Peters des Großen in Russland im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert war Moskau an der Haltung des Papstes zur Wahl des polnischen Throns interessiert, während der Heilige Stuhl hoffte, die Zustimmung des russischen Herrschers zum Bau eines katholischen Klosters in Moskau und zur Öffnung russischer Gebiete für katholische Missionare auf dem Weg nach China zu erhalten.

Im Jahr 1481 nahm Moskau diplomatische Beziehungen zu Dänemark auf, einem historisch befreundeten Staat. Im Jahr 1485 unterzeichnete Moskau Bündnisverträge mit dem Königreich Ungarn und der Republik Venedig.

1487 nahmen das Großherzogtum Moskau und das Königreich Polen – zwei im Allgemeinen verfeindete Staaten – in unregelmäßigen Abständen diplomatische Kontakte auf, ohne jedoch reguläre diplomatische Beziehungen zu pflegen.

Die Russen unterhielten traditionell bessere Beziehungen zu entfernten europäischen Staaten als zu ihren unmittelbaren Nachbarn wie beispielsweise dem Königreich Polen. So kam Moskau in den ersten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in Kontakt mit Vertretern Spaniens, des Königreichs Schweden, Preußens, Frankreichs und der Hanse – einem mittelalterlichen Handels- und Verteidigungsbündnis von Kaufmannsgilden und Marktstädten in Mittel- und Nordeuropa.

Im Osten

Das Krim-Khanat war der erste Staat im Osten, mit dem Moskau diplomatische Beziehungen aufnahm. Insgesamt bemühten sich die Russen, zunächst stabile diplomatische Beziehungen zu den Ländern im Osten aufzubauen, die oft eine Gefahr für ihre Sicherheit darstellten oder das Potenzial hatten, ihre Interessen herauszufordern.

In einem Brief des Krim-Khans Meñli I. Giray an den Moskauer Großfürsten Iwan III. aus dem Jahr 1474 wurden die Freundschaft des Khans, die Geschlossenheit gegen gemeinsame Feinde und Bereitschaft, die zum Staat Moskau gehörenden Länder und Fürstentümer nicht anzugreifen oder zu erobern, bekundet.

Im Jahr 1489 unterzeichnete der Moskauer Herrscher Iwan III. einen Freundschafts- und Einigungsvertrag mit dem Khan der Nogai-Horde, einer von Nomaden gegründeten Konföderation, die die pontisch-kaspische Steppe besetzte. Diplomatische Kontakte zwischen den beiden Staaten blieben jedoch selten: Die Gesandten des Zaren besuchten die Nogai-Horde nur in Notfällen, um über Koalitionen zu verhandeln oder um die Entsendung von Kavallerie zur Unterstützung der zaristischen Armee zu erbitten.

Die diplomatischen Beziehungen zu einem der erbittertsten historischen Feinde Moskaus, dem Osmanischen Reich, wurden 1492 aufgenommen, als der russische Herrscher Iwan III. und Sultan Bayezid II. versuchten, die Handels- und Sicherheitsbeziehungen zwischen den beiden historisch verfeindeten Staaten zu verbessern.

Posólskij Prikás

Nachdem 1549 das erste russische Amt für Außenpolitik, der Posólskij Prikás, gegründet worden war (eine staatliche Institution in Russland, die von 1549 bis 1720 für die Beziehungen zum Ausland zuständig war), wurde der Prozess der Pflege diplomatischer Beziehungen mit ausländischen Staaten formell institutionalisiert.

Innerhalb des Prikás wurden verschiedene Abteilungen gebildet, die mit der Abwicklung der regelmäßigen diplomatischen Beziehungen zwischen den russischen Herrschern und ihren ausländischen Partnern betraut wurden.

In den frühen 1680er Jahren wurden beispielsweise fünf Abteilungen innerhalb des Prikás gebildet. Jede Abteilung war für die Beziehungen und die Korrespondenz mit verschiedenen Staatengruppen zuständig: eine für den Heiligen Stuhl, Spanien, Frankreich und England; eine andere für Schweden, Polen, die Walachei, Moldawien, die Türkei, die Krim, Holland, Hamburg und die Hansestädte; eine weitere für Dänemark und Brandenburg; eine weitere für Persien, Armenien und Indien; und die letzte für China, Buchara, Chiwa und Georgien.

