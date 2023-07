Die besten Nachkriegsaufnahmen des legendären sowjetischen Fotografen Dmitrij Baltermanz

Baltermanz ist einer der wenigen sowjetischen Fotografen, die schon zu Lebzeiten im Ausland Anerkennung genossen. In den 1960er Jahren fanden seine persönlichen Ausstellungen mit großem Erfolg in London und New York statt; in der Sowjetunion schmückten Millionen Leser der Zeitschrift Ogonjok die Wände ihrer Gemeinschaftswohnungen mit den Titelseiten seiner Fotos.



Seine Karriere begann im Jahr 1939. Der Mathematiker Baltermanz verließ die Wissenschaft zugunsten seiner Liebe zur Fotografie und wurde Fotoreporter der Zeitung Iswestija – in dieser Position ging er bald an die Front. Es war der Krieg gegen Nazi-Deutschland, der seinen Namen in die Liste der Weltlegenden der Fotografie eintrug. Die Aufnahmen, auf denen er die Verteidigung Moskaus und die Schlacht bei Stalingrad festhielt, machten ihn berühmt. Wir haben einige seiner Hauptwerke aus der Nachkriegszeit zusammengestellt.

Test eines neuen Autos vom Typ ZIS-110, 1947

Der Rote Platz, 1953

Das Begräbnis von Joseph Stalin, 1953

Gegenseitiges Füttern – dieser Brauch ist Ausdruck höchster Gastfreundschaft in Kaschmir, 1955

Auf dem Dach des Hotels Ukraine, 1957

Die VI. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Moskau, 1957

Auswahl eines Platzes für das Denkmal für Wladimir Majakowski, 1958

Ein Strand am Dnjepr, 1958

Kinder an einem Getränkeautomaten, 1958

>>> Wie die gesamte Sowjetunion aus demselben Glas trank und (nie) krank wurde

Olympiasieger im Gewichtheben Jurij Wlassow, 1960

Aus der Serie Kolja lebt in Moskau, 1960er Jahre

Das Warten, 1960er Jahre

Die bekannteste Uuhr des Landes, 1964

Porträt eines Mannes vor einem Wladimir-Lenin-Denkmal, 1965-1973

Besuch von Leonid Breschnew in Usbekistan, 1970er Jahre

Rohre für eine Gaspipeline, 1971

Porträt einer älteren Frau, 1972

Nicht zurückblicken. Zwei Iljitschs, 1972

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen auf unserer Website

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.