Fakt des Tages: Dieser sowjetische Marschall kämpfte einst gegen die Bolschewiki

Interessanterweise engagierte sich Goworow im russischen Bürgerkrieg aktiv gegen die Sowjets. Fast ein Jahr lang kämpfte er in den Reihen des Anführers der weißen Bewegung, Admiral Alexander Koltschak, im Osten des Landes, wo er eine Artilleriebatterie befehligte.



Nach der Niederlage der Weißen im Dezember 1919 beschloss Leonid Goworow, zu den Roten überzulaufen. Unter den besonderen Bedingungen des Bürgerkriegs war dies kein seltenes Vorkommnis.

Um das Vertrauen der Bolschewiki zu gewinnen, kämpfte der künftige Marschall selbstlos und heldenhaft gegen die Truppen von Baron Pjotr Wrangel im Süden der Ukraine und auf der Krim, wurde zweimal verwundet und sogar mit dem Rotbanner-Orden ausgezeichnet.

Nach dem Ende des Konflikts wartete auf Goworow eine glänzende Karriere in der Roten Armee. „Stalin schätzte ihn als Profi und auch, dass Leonid Alexandrowitsch und seine Frau sehr bescheidene Menschen waren“, erzählte Alexej Goworow, der Enkel des Marschalls: „Großvater mochte keine Versammlungen und Zusammenkünfte, er mischte sich nicht in die Politik ein. Er war in seine dienstlichen Angelegenheiten vertieft, widmete sich ganz der Arbeit... Wahrscheinlich hat ihn das vor Repressionen geschützt und ihn am Leben erhalten.“

