Zweiter Weltkrieg: Warum hat Japan die UdSSR nicht angegriffen?

Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

Am 22. Juni 1941 überfiel die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion. Zur gleichen Zeit bereitete sich eine andere Armee, die japanische, darauf vor, die sowjetische Grenze im Fernen Osten zu überschreiten.

Als Verbündete des Antikomintern- und des Dreimächtepakts beabsichtigten Berlin und Tokio, die sowjetischen Streitkräfte zu besiegen und das riesige Land unter sich aufzuteilen. Alles war für einen japanischen Blitzkrieg vorbereitet, aber er fand nie statt. Und warum nicht?

Das Filetstück

Die Japaner hatten seit 1918 ernsthaft erwogen, Sibirien und den Fernen Osten von Russland loszureißen. Der Bürgerkrieg, der in Russland ausbrach, bot ihnen die Gelegenheit, ihr Land zu erweitern.

Landung japanischer Truppen in Wladiwostok am 11. August 1918. Culture Club/Getty Images Culture Club/Getty Images

Anfang 1920 zählten die japanischen Interventionstruppen in Russland bereits 100.000 Mann. Angesichts einer groß angelegten Partisanenbewegung und des diplomatischen Drucks der Westmächte waren sie jedoch gezwungen, sich zurückzuziehen.

Das Scheitern der Sibirischen Expedition ließ Tokio seine Ambitionen nicht vergessen.

Während der gesamten 1920er Jahre arbeitete der Generalstab der Kaiserlich Japanischen Armee aktiv an Plänen für einen Krieg gegen die UdSSR.

Japanische Artillerie in Nordchina, 1938. Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

„Japan sollte mindestens bis zum Baikalsee vordringen, die eroberten fernöstlichen Provinzen als Teil des eigenen Reiches betrachten und dort für viele Jahre Militärsiedlungen errichten“, forderte Oberstleutnant Yukio Kasahara, Militärattaché an der japanischen Botschaft in Moskau, 1931.

Nach der Besetzung des nordöstlichen Teils Chinas (Mandschurei) im Jahr 1932 verschafften sich die Japaner eine Ausgangsbasis für einen Angriff auf die Sowjetunion. Hier wurde mit dem Bau von Militärflugplätzen und Eisenbahnlinien zur sowjetischen Grenze begonnen, und die in der Region stationierten Truppen wurden in den Methoden der Kriegsführung gegen die Rote Armee ausgebildet.

Der Stab einer japanischen Militäreinheit wurde von den sowjetischen Soldaten in der Nähe des Flusses Chalchin-Gol besiegt. Viktor Temin/Sputnik Viktor Temin/Sputnik

Bittere Lektionen

1937 brach der chinesisch-japanische Krieg aus, und die Sowjets begannen, der Regierung von Tschiang Kai-schek militärische Unterstützung zu gewähren. Dies löste in Tokio Unmut aus. Die Provokationen und Grenzverletzungen durch die japanische Armee nahmen zu und führten zu einem bewaffneten Zusammenstoß.

Im Sommer 1938 trafen die beiden Seiten in einem Grenzkonflikt in der Nähe des Chassansee aufeinander, in dessen Folge die Rote Armee die japanischen Truppen aus dem sowjetischen Gebiet vertrieb. Ein größerer Schlag für das Land der aufgehenden Sonne war jedoch die Niederlage seiner Streitkräfte in der Schlacht am Fluss Chalcha (Chalchin-Gol) in der Mongolei im Frühjahr/Herbst 1939.

Japanische Soldaten, die in der Nähe des Flusses Chalchin-Gol gefangen genommen wurden. Viktor Temin/Sputnik Viktor Temin/Sputnik

Die Rote Armee erwies sich als kampffähiger, als die japanische Führung geglaubt hatte. Das Kaiserreich hatte jedoch nicht die Absicht, seine Pläne für einen künftigen Krieg gegen die UdSSR aufzugeben, aber es war nun vorsichtiger.

Wahl des Zeitpunkts

Diese Vorsicht und Besonnenheit veranlasste Tokio, am 13. April 1941 einen Neutralitätspakt mit Moskau zu unterzeichnen. Die Japaner wussten von der bevorstehenden Invasion der Wehrmacht in der UdSSR, waren aber nicht von Anfang an bereit, sich ihr anzuschließen. Wie es im Geheimen Kriegstagebuch des japanischen Generalstabs heißt, verschafft der Pakt „zusätzliche Zeit für eine unabhängige Entscheidung, einen Krieg gegen die Sowjets zu beginnen“.

Vertreter der sowjetischen und japanischen Führung während des Waffenstillstands im Gebiet des Flusses Chalkhin Gol. Viktor Temin/Sputnik Viktor Temin/Sputnik

Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland im Juni 1941 begannen die Japaner, die Lage an den Fronten genau zu beobachten und auf den richtigen Zeitpunkt für einen Angriff zu warten. „Der Angriff muss erfolgen, wenn die Sowjetunion wie eine reife Pflaume bereit ist, zu Boden zu fallen“, verkündete Kriegsminister Tojo Hideki auf einer Regierungssitzung.

Am 7. Juli 1941 genehmigte Kaiser Hirohito den Angriffsplan auf die UdSSR, der als Kantokuen (Sondermanöver der Kwantung-Armee) bekannt wurde. Der Plan sah vor, dass die 850.000 Mann starke Truppe, die in der Mandschurei und in Korea stationiert war, die UdSSR in mehreren Richtungen angreifen, Wladiwostok, Chabarowsk und Petropawlowsk-Kamtschatski einnehmen, den kommunistischen Verbündeten Mongolische Volksrepublik besiegen und das Ostufer des Baikalsees erreichen sollte.

Der japanische Außenminister Yosuke Matsuoka unterzeichnet den Neutralitätspakt zwischen der UdSSR und Japan. Nikolai Vlasik Nikolai Vlasik

Die Deutschen drängten Tokio unablässig, so bald wie möglich in den Krieg einzutreten. Die Japaner hingegen zögerten. Der japanische Geheimdienst sammelte aktiv Informationen über die Truppenstärke der Roten Armee im Fernen Osten, die Orte ihrer Aufstellung, ihr militärisches Potenzial und ihre Bewegungen im Land. Diese Informationen wurden sofort an die Deutschen weitergeleitet.

Regelmäßig wurden Saboteure auf sowjetisches Gebiet eingeschleust. Die Staatsgrenze wurde ständig von Kampf- und Aufklärungsflugzeugen oder sogar von ganzen Einheiten der japanischen Armee verletzt.

Zusammenbruch der Hoffnungen

Die Schlacht von Smolensk im Juli-August 1941 war das erste Warnsignal für Japan. In der Folge geriet der deutsche Blitzkrieg merklich ins Stocken.

Sowjetische Grenzsoldaten, 1940. Dmitry Debabov/Sputnik Dmitry Debabov/Sputnik

Wichtig war auch, dass die Zahl der sowjetischen Truppen im Fernen Osten nicht nur hoch blieb (etwa 500.000 Mann), sondern sogar noch zunahm. Aufgrund der katastrophalen Lage im Westen wurden zwar einige Einheiten in den Krieg mit den Deutschen geschickt, aber der Mangel an Soldaten wurde durch die Mobilisierung der einheimischen Bevölkerung kompensiert.

Infolgedessen wurde die für den 10. August geplante Stunde X immer wieder verschoben. Die Schlacht um Moskau hatte noch nicht begonnen, aber in Tokio hatte man bereits beschlossen, dass der Kantokuen verschoben werden sollte.

Sowjetische Soldaten auf dem japanischen Flugplatz in der Mandschurei. Fyodor Levshin/Sputnik Fyodor Levshin/Sputnik

Statt des Feldzugs nach Norden entschied man sich für einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten und Großbritannien, eine Offensive in Südostasien und die Eroberung Niederländisch-Ostindiens, das allein 20 Mal mehr Öl pro Jahr lieferte als alle von Japan kontrollierten Gebiete. Für den Fall eines plötzlichen Zusammenbruchs der UdSSR war die Kwantung-Armee in der Mandschurei weiterhin in Alarmbereitschaft.

Nach der Niederlage der Wehrmacht in Moskau und Stalingrad wurde der japanische Glaube an eine Niederlage der UdSSR erschüttert. Mit dem Scheitern der deutschen Operation Zitadelle im Kursker Bogen im Sommer 1943 verschwand er endgültig.

Sowjetische Panzereinheiten überqueren den Großen Khingan. Semyon Raskin/Sputnik Semyon Raskin/Sputnik

Wechsel des Vektors

In dem Bewusstsein, dass der Zusammenbruch der Achsenmächte unmittelbar bevorstand, bemühte sich das Kaiserreich um die Aufnahme von Beziehungen zur UdSSR und bot im Herbst 1943 sogar seine Dienste als Vermittler zwischen Moskau und Berlin an, was jedoch abgelehnt wurde.

Die Japaner vergaßen schließlich ihre Offensivpläne und begannen, sich auf einen möglichen sowjetischen Angriff vorzubereiten. Und je näher die Rote Armee an Berlin heranrückte, desto greifbarer wurde die Bedrohung.

Auf der Konferenz der alliierten Mächte in Jalta im Februar 1945 versprach Stalin Roosevelt und Churchill, dass die UdSSR nach der Kapitulation Deutschlands nach 2-3 Monaten in den Krieg gegen Japan eintreten würde.

Im April desselben Jahres kündigte die UdSSR den Neutralitätspakt mit dem Land der aufgehenden Sonne. Die Möglichkeit, den Vertrag ein Jahr vor Ablauf zu kündigen, war in Artikel 3 des Abkommens festgelegt worden.

Die Sowjets begründeten ihr Vorgehen damit, dass die Japaner Deutschland während des gesamten Krieges gegen die UdSSR unterstützt hätten und weiterhin gegen Moskaus Verbündete, die USA und Großbritannien, kämpften. Die Verlängerung des Paktes unter diesen Umständen habe also überhaupt keinen Sinn.

Am 9. August 1945 erklärte die Sowjetunion Japan den Krieg, und noch am selben Tag rückten ihre Truppen in der Mandschurei ein. In nur zehn Tagen hatten sie die Kwantung-Armee vollständig besiegt.



