Wann und wie hat der Planer des Angriffs auf Pearl Harbor gegen Russland gekämpft?

Russia Beyond (Foto: Public domain)

Der japanische Marschall Admiral Isoroku Yamamoto trug zur katastrophalsten Niederlage in der Geschichte der kaiserlich-russischen Marine bei. Das Schicksal wollte ihm jedoch nicht die Gelegenheit geben, sich mit der sowjetischen Marine zu messen.

Am Sonntag, dem 7. Dezember 1941, erlebten die Bürger der Vereinigten Staaten einen schweren Schock: Die japanische Luftwaffe hatte einen plötzlichen Angriff auf die Pazifikflotte, die auf dem Stützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii stationiert war, durchgeführt. Insgesamt wurden 21 Schiffe versenkt oder beschädigt, 188 Kampfflugzeuge abgeschossen und fast 2.400 amerikanische Matrosen, Piloten und Zivilisten kamen bei dem Angriff ums Leben.

Für den Urheber des vernichtenden Angriffs, Marschall Admiral Isoroku Yamamoto, war es nichts Neues, Großmächte dort zu treffen, wo es weh tut. 35 Jahre zuvor hatte er dem Russischen Reich die schrecklichste Niederlage einer Seeschlacht in der russischen Geschichte zugefügt.

Gegen das Russische Reich

Das Schlachtschiff "Arizona" brennt nach der Explosion durch den Einschlag einer japanischen Bombe. Public domain Public domain

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschloss das einst weltabgewandte, nun aber modernisierte und aufgerüstete Japan, die Vormachtstellung Russlands im Fernen Osten herauszufordern, in der Hoffnung, dessen Position in Korea und Nordostchina zu schwächen. Der Verlauf des Russisch-Japanischen Krieges von 1904 bis 1905 erschütterte die Weltgemeinschaft: Die zaristische Armee konnte keinen einzigen bedeutenden Sieg erringen und die Flotte eine Niederlage nach der anderen erlitt.

Im November 1904, auf dem Höhepunkt des Konflikts, hatte der 20-jährige Isoroku Yamamoto (damals Takano) gerade die Akademie der kaiserlichen japanischen Flotte mit dem Rang eines Kaigun Shōi Kōhōsei (Fähnrich) abgeschlossen und seinen Dienst auf dem U-Boot-Tender „Karasaki“ angetreten. Doch bereits im November 1905 wurde er auf den Panzerkreuzer „Nissin“ versetzt. Dort nahm er am 27. und 28. Mai desselben Jahres an der Schlacht von Tsushima teil - eine der dunkelsten Seiten in der Geschichte der russischen Flotte.

Isoroku Yamamoto 1905 kurz vor dem Einsatz während des Russisch-Japanischen Krieges. Public domain Public domain

Nach dem Verlust von drei Zerstörern gelang es den Japanern, das russische Geschwader, das von der Ostsee aus in den Pazifik geschickt worden war, vollständig zu vernichten. Mehr als 20 Schiffe wurden entweder im Gefecht zerstört oder von ihren Besatzungen versenkt, nachdem sie schwere Schäden erlitten hatten; sieben weitere hissten die weiße Flagge der Kapitulation. Etwa 5.000 russische Seeleute kamen ums Leben, weitere 7.000 wurden von den Japanern gefangen genommen.

Die „Nissin“ wurde im Laufe des Gefechts elf Mal getroffen. Die Brücke wurde zerstört, und das Schrapnell eines starken Geschosses, das den Bugturm traf, landete im Kommandoturm und verwundete Vizeadmiral Misu Sotaro. Er war der einzige Offizier mit diesem Rang, der in der Schlacht von Tsushima verwundet wurde.

Yamamoto selbst blieb nicht unversehrt. „Das Projektil schlug mit ohrenbetäubendem Getöse direkt in die noch unbeschädigte 8-Zoll-Kanone ein“, erinnerte er sich. „Der giftige Rauch hüllte den Bug des Schiffes vollständig ein, während ich durch die Wucht der schrecklichen Explosion fast zurückgeschleudert wurde. Ich stolperte einige Schritte und merkte dann plötzlich, dass ... zwei Finger meiner linken Hand abgetrennt worden waren und nur noch von der Haut gehalten wurden.“ Der junge Offizier erlitt auch Wunden an seinem linken Oberschenkel.

Nisshin. Public domain Public domain

Britische Militärbeobachter, die sich während des Aufpralls an Bord des Schiffes befanden, behaupteten später, die Ursache für die Explosion sei nicht das Ergebnis feindlichen Präzisionsbeschusses, sondern eine übermäßig empfindliche Lunte eines der japanischen Sprengstoffe gewesen.

„Rache“

Isoroku hatte unglaubliches Glück. Hätte er außer dem Mittel- und Zeigefinger noch einen weiteren Finger verloren, wäre er sofort aus den Reihen der Streitkräfte entlassen worden.

Russischer geschützter Kreuzer Oleg, der nach der Schlacht von Tsushima Gefechtsschäden zeigt. Ursprüngliche Sepiatönung Fotografie etwas digital-erhöht und aufgeräumt. Sammlung Peter H. Proctor (CC BY-SA 2.5) Sammlung Peter H. Proctor (CC BY-SA 2.5)

So hielten seine Verletzungen Yamamoto nicht davon ab, eine erfolgreiche Militärkarriere bei der Flotte einzuschlagen, während der Russisch-Japanische Krieg schließlich als gute militärische Ausbildung diente und zu einem heroischen Kapitel seiner Biografie wurde. „Wie von einem Mann zu erwarten, der den Krieg erlebt und dem Tod ins Auge geblickt hatte, war er schwer zu erschrecken", schrieb die japanische Presse in den 1930er Jahren über den Admiral.

Foto des Schadens am japanischen Panzerkreuzer Nisshin, nachdem eine seiner Kanonen während der Schlacht von Tsushima im Mai 1905 explodiert war. Die Explosion verletzte den späteren Admiral Isoroku Yamamoto. Public domain Public domain

Am 30. August 1939 wurde Isoroku Yamamoto zum Oberbefehlshaber der Kombinierten Flotte - der wichtigsten Seekomponente der kaiserlichen Flotte Japans - befördert. Nach Pearl Harbor bis zur Schlacht von Midway im Juni 1942 war die japanische Flotte unter seinem Kommando praktisch unaufhaltsam.

Admiral Isoroku Yamamoto, Foto des Planungstreffens der kaiserlichen japanischen Marine auf dem Schlachtschiff Nagato irgendwann im Jahr 1940, als er Oberbefehlshaber der kombinierten Flotte war. Public domain Public domain

Isoroku Yamamoto gelang es, am Krieg gegen das Russische Reich teilzunehmen, aber es war ihm nicht vergönnt, im August 1945 gegen die Pazifikflotte der Sowjetunion zu kämpfen. Zwei Jahre vor dem Beginn des Russisch-Japanischen Krieges führten die Amerikaner erfolgreich die Operation Vengeance durch, deren Ziel es war, den Admiral auszuschalten. Nachdem sie einen japanischen Funkspruch abgefangen und entschlüsselt hatten, verschafften sich die US-Streitkräfte Zugang zur gesamten Flugroute des japanischen Marinekommandanten über den Salomon-Inseln. Am 18. April 1943 geriet Yamamotos Flugzeug in einen Hinterhalt, der von einer Gruppe von US-Jägern gelegt wurde, und wurde zerstört.

