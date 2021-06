Die verheerendste Niederlage in der Geschichte der russischen Marine

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stellte Japan die Dominanz Russlands im Fernen Osten in Frage. Das Land der aufgehenden Sonne bekundete offen seine geopolitischen Interessen in Korea und Nordostchina.

Der russisch-japanische Krieg brach zwischen 1904 und 1905 aus. Die zaristische Armee würde in der Schlacht von Tsushima keinen einzigen Sieg erringen und die russische Flotte die schrecklichste Niederlage in ihrer Geschichte erleiden.

Eine lange Reise

Am 15. Oktober 1904 verließen Kriegsschiffe des 2. Pazifikgeschwaders, das an der Ostsee stationiert war, den Hafen von Libawa (heutiges Liepaja in Lettland). Sie mussten um die halbe Welt reisen, um das Gelbe Meer zu erreichen. Dort sollten sie die Kameraden vom 1. Pazifikgeschwader unterstützen, die von der kaiserlichen Marine unter Druck gesetzt wurden.

Die schicksalhafte Reise begann bereits mit einem Fehlschlag. In den frühen Morgenstunden des 22. Oktober eröffneten die russischen Schiffe in der Nähe der Küste Großbritanniens das Feuer auf lokale Fischereifahrzeuge, da sie sie für japanische Saboteure gehalten hatten. Mehrere englische Seeleute wurden getötet, und nur dank der intensiven Bemühungen russischer Diplomaten konnte der Konflikt friedlich gelöst werden.

Das 2. Pazifikgeschwader brauchte sieben lange Monate, um den Fernen Osten zu erreichen. Vor der Küste von Französisch-Indochina schloss sich das 3. Pazifik-Geschwader von Konteradmiral Nikolai Nebogatow an, das eine Abkürzung durch den Suezkanal genommen hatte.

Am 27. Mai 1905 erreichten elf Schlachtschiffe, neun Kreuzer, neun Zerstörer sowie Transport- und Hilfsschiffe unter dem Kommando von Vizeadmiral Zinovi Roschdestwenski die Korea-Straße in der Nähe der Insel Tsushima, wo der Feind bereits auf sie wartete.

Massaker

Japans kombinierte Flotte war den Russen zahlenmäßig überlegen und sehr gut vorbereitet. Der japanische Admiral Togo Heihachiro war entschlossen, den Feind in einem einzigen Schlag zu vernichten.

Die Japaner entdeckten Roschdestwenskis Schiffe früh. Der russische Befehlshaber hatte es versäumt, eine ordnungsgemäße Aufklärung durchzuführen. Auch ein Aktionsplan für den Fall, dass sie frühzeitig auf den Feind treffen würden, hatten die Russen nicht. Ihre Alternative wäre ein Rückzug in Richtung Wladiwostok gewesen.

Das russische Geschwader war schwer bewaffnet und bewegte sich in einer einzigen Linie, ein Schiff nach dem anderen in einer festgelegten Entfernung, was die Schussweite erheblich einschränkte. Zudem befanden sich viele alte Schiffe in den Reihen des Geschwaders. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag daher bei neun Knoten. Togo befahl, den behäbig manövrierenden Feind mit kleinen Formationen von vier bis sechs Schiffen anzugreifen, die den Konvoi mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16 Knoten überholen und eine günstige Angriffsposition einnehmen sollten.

Zu Beginn der Schlacht wurde das russische Flaggschiff „Prinz Suworow“ mit Vizeadmiral Roschdestwenski an Bord, schwer getroffen. „Ich blickte mich um. Was für eine Verwüstung!“, beschrieb ein Offizier aus dem Stab des Kommandanten, Wladimir Semjonow, das Szenario. Feuer und Trümmer überall, Berge von Toten, zerstörte Bordtechnik, Beobachtungsposten, das alles war „wie weggefegt, alles zerstört“. „Hinter dem Flaggschiff befanden sich die „Alexander“ und die „Borodino“, ebenfalls in Rauch gehüllt“, so der Offizier.

Der verwundete Roschdestwenski wurde auf ein anderes Schiff evakuiert. Konteradmiral Nebogatow, der ihn ersetzte, konnte nicht alle unter seinem Kommando stehenden Kräfte vereinen und führte praktisch nur seine Abteilung weiter.

Die Japaner, die mehr Kampferfahrung hatten, gut auf die Gefechte vorbereitet, besser ausgerüstet und zahlenmäßig überlegen waren, übernahmen von Anfang an die Initiative und behielten bis zum Schluss die Oberhand. Nachts gelang es ihnen, das russische Geschwader endgültig aufzureiben. Anschließend waren die russischen Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer leichte Beute. Sie wurden zerstört oder gekapert.

„Während unsere besten Schiffe nacheinander verloren gingen, von feindlichen Granaten durchlöchert, von Feuer zerstört, gekentert und weiter in der Kampfformation, blieb der Feind nahezu unversehrt“, erinnerte sich Wladimir Kostenko, ein Ingenieur des Schlachtschiffs „Orjol“. Die japanische Flotte verlor in der Schlacht von Tsushima nur drei Zerstörer. Einer war nicht von den Russen getroffen worden, sondern sank, nachdem er mit einem anderen japanischen Schiff zusammengestoßen war.

Desaster

Die Verluste der russischen Staffel waren immens. Einundzwanzig Schiffe wurden entweder vom Feind zerstört oder nach dem erlittenen Schaden von ihren eigenen Besatzungen in die Luft gesprengt: sechs Geschwader-Schlachtschiffe, zwei Schlachtschiffe der Küstenwache, vier Kreuzer, fünf Zerstörer, ein Hilfskreuzer und drei Transportschiffe. Die menschlichen Verluste beliefen sich auf 5.045 Personen, darunter 209 Offiziere.

Vier Schlachtschiffe, ein Zerstörer und zwei Sanitätsschiffe hissten die weiße Flagge. Insgesamt wurden 7.282 Menschen von den Japanern gefangen genommen, darunter auch die beiden Kommandeure Roschdestwenski und Nebogatow.

Sieben Schiffe gelangten nach Manila und Shanghai, wo sie interniert wurden. Nur der Kreuzer „Almas“ und die Zerstörer „Brawy“ und „Grosny“ erreichten Wladiwostok. Von den ursprünglich 16.000 Besatzungsmitgliedern kehrten nur 870 Offiziere und Seeleute von der Schlacht zurück nach Russland.

Die Tsushima-Katastrophe beendete den russischen Krieg gegen Japan. Der katastrophale Verlauf der Auseinandersetzung hatte Folgen für das Land. Innerhalb Russlands wuchs die öffentliche Unzufriedenheit mit der Regierung rapide, was zur ersten russischen Revolution von 1905-1907 führte.

Das Russische Reich verlor seine beherrschende Stellung im Fernen Osten vollständig an Japan.

