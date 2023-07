Wie war Stalins Frau Nadjeschda Allilujewa?

Als Nadjeschda Allilujewa, eine junge Gymnasiastin, den vierzigjährigen Stalin heiratete, konnte sie kaum ahnen, dass ihr Mann bald der Vater der Nationen werden würde. Man sprach von ihr als einem bescheidenen, aber stolzen und entschlossenen Mädchen. Sie strebte nicht nach Macht und träumte nicht davon, eine First Lady zu sein.

Man weiß bis heute nicht, woran sie zerbrach: am schwierigen Charakter ihres Mannes, an ihrer Unfähigkeit, mit einem Tyrannen zu leben, oder einfach an ihren psychischen Problemen und ihrer starken Eifersucht.

Lenins Familie der Freunde

Die Eltern von Nadjeschda Allilujewa waren prominente Mitglieder der sozialdemokratischen Bewegung. Sie kannten nicht nur Stalin, sondern auch Lenin, der sich eine Zeit lang in ihrer Wohnung vor Verfolgung versteckte. Die Allilujews hatten jedoch ein wahrhaft freundschaftliches Verhältnis zum künftigen Vater der Völker, der häufig in ihrem Haus in Baku zu Gast war. Die Familienlegende besagt, dass Stalin 1903 die zweijährige Nadjeschda rettete: Sie spielte auf der Uferpromenade und stürzte ins Meer — ihr zukünftiger Ehemann zog sie aus dem Wasser.

Nadeschda, 1922. Public Domain Public Domain

1917 kehrte Stalin aus dem sibirischen Exil nach Petrograd zurück und begegnete dort der inzwischen erwachsen gewordenen Nadjeschda. Zu diesem Zeitpunkt war Stalin ein bekannter Parteifunktionär mit einer politischen Karriere, während Nadjeschda das Gymnasium besuchte. Sie beendete es aber nie und schämte sich für ihre Fehler in der russischen Sprache, als sie als Sekretärin arbeitete.

Trotz des Altersunterschieds kam es zu einer Affäre zwischen ihr und Stalin. Irina Gogua, die die Allilujews gut kannte, erinnerte sich jedoch: „Eines Tages kam Sergej Jakowlewitsch [der Vater von Nadjeschda Allilujewa] herein, sehr aufgeregt, und sagte, er [Stalin] habe Nadja mitgenommen. Nadja war, wie ich mich erinnere, noch nicht einmal 16 Jahre alt. Das war, glaube ich, nach dem Oktoberumsturz. Er nahm sie mit an die Front...“. Sie heirateten 1918 (offiziell 1919) — Nadja war 17 Jahre alt und Stalin 40.

Nadeschda Allilujewa und Joseph Stalin im Jahr 1917. Public Domain Public Domain

Strenge Mutter und gütiger Vater

Nachdem sie mit der Regierung nach Moskau gezogen war, begann Nadjeschda im Sekretariat von Lenin zu arbeiten, aber bald schon musste sie sowohl die Arbeit als auch die gesellschaftlichen Aktivitäten aufgeben — 1921 bekam das Paar einen Sohn, Wassilij. In diesem Jahr zog auch sein Sohn aus erster Ehe, Jakow, bei Stalins Familie ein. Nadjeschda nahm den Jungen liebevoll auf, aber die Beziehung zu seinem Vater scheiterte rundweg.

Nadezhda mit ihrem Sohn Wassilj, 1922. Nikolaj Swischtschew-Paola/Sputnik Nikolaj Swischtschew-Paola/Sputnik

Die Rolle der Hausfrau gefiel Nadjeschda nicht. Als die Kinder alt genug waren, kehrte sie zur Arbeit zurück, während sie an der Industrieakademie studierte, Französisch lernte, musizierte und eine Leidenschaft für die Fotografie entwickelte.

Sie war anspruchsvoll und sogar streng gegenüber ihren Kindern. Swetlana Allilujewa erinnerte sich: „Sie hat mich selten gestreichelt, aber mein Vater hat mich immer auf dem Arm getragen, liebte es, mich laut und kräftig zu küssen, nannte mich mit solchen Kosenamen wie Spätzchen und Pünktchen. Eines Tages schnitt ich mit der Schere ein neues Tischtuch durch. Oh, mein Gott, wie schmerzhaft meine Mutter mir auf die Hände schlug! Ich weinte so sehr, dass mein Vater kam und mich in die Arme nahm, mich tröstete, küsste und mich irgendwie beruhigte...!“

Josef Stalin mit seinen Kindern, Wassili und Swetlana, 1935. Sputnik Sputnik

Wenn man die Korrespondenz zwischen den Eheleuten liest, könnte man meinen, ihre Beziehung sei perfekt gewesen: Stalin nennt seine Frau Tatka, er interessiert sich für ihre Fortschritte im Studium, für ihre Kinder, und jeder Brief endet auf die gleiche Weise: Ich küsse dich. Nadjeschda antwortet ihm auf die gleiche Weise und erkundigt sich fürsorglich nach seiner Gesundheit und seinen Angelegenheiten. Aber was Nadjeschda wirklich quälte, war die Eifersucht: „Ich habe nichts von dir gehört. Ich vermute, die Wachteljagd hat dich zu sehr abgelenkt. Ich habe von einer jungen, interessanten Frau gehört, dass du großartig aussiehst. Ich bin sehr froh“, schrieb sie in einem ihrer Briefe an ihren Mann. Er entschuldigte sich: „Du spielst auf irgendwelche Reisen an. Ich teile dir mit, dass ich nirgendwo hin gereist bin (absolut nirgendwo!) und auch nicht die Absicht habe, dies zu tun“.

Nach den Erinnerungen seiner Schwester wollte Nadjeschda sogar Stalin verlassen und ging 1926 mit den Kindern nach Leningrad, um nicht zu ihrem Mann zurückzukehren, aber die Geschichte endete mit einer Versöhnung.

Ein mysteriöser Tod

Nach den Erinnerungen von Irina Gogua nahm Nadjeschda die Unhöflichkeit und Jähzornigkeit ihres Mannes schwer zu Herzen: „Nadja war in Josefs Gegenwart wie ein Fakir, der barfuß auf Glasscherben im Zirkus auftritt, mit einem Lächeln für das Publikum und einer schrecklichen Spannung in den Augen. Sie wusste nie, was als nächstes passieren würde, was für eine Explosion. Er war ein vollkommener Flegel.“

Der tödliche Streit ereignete sich während der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Oktoberrevolution am 8. November 1932, als Stalin seiner Frau zurief: „He, du, trink!“, worauf sie antwortete: „Ich bin nicht ‚He‘ für dich!“. Die Versionen verschiedener Quellen weichen voneinander ab: Einige sagen, dass Stalin seine Frau mit Brotkrümeln bewarf, woraufhin Nadjeschda die Feier verließ; andere, dass Nadjeschda am Tisch blieb und Stalin zu seiner Geliebten ging.

Joseph und Nadeschda mit Kliment Woroschilow und seiner Frau Jekaterina, 1932. Sputnik Sputnik

Als sie nachts in die Kremlwohnung zurückkehrte, erschoss sich Nadjeschda Allilujewa. Niemand hörte den Schuss, und die Leiche wurde erst am Morgen gefunden, als die Haushälterin Nadjeschda wecken wollte. Swetlana Allilujewa schrieb später in ihren Memoiren, dass Nadjeschda ihrem Mann eine Notiz voller Vorwürfe hinterlassen haben soll, die fast schon politischer Natur waren, aber dafür gibt es keine Bestätigung.

Zeitgenossen zufolge war Stalin schockiert, sagte, er wolle nicht mehr leben, und erzählte zweieinhalb Jahre später Verwandten: „Sie hat etwas sehr Schlimmes getan, sie hat mich zum Krüppel gemacht [...] zum Krüppel für das das ganze Leben“. Swetlana schrieb, dass Stalin sehr wütend auf seine Frau war, ihren Selbstmord als Verrat ansah und den Sarg während der Trauerfeier von sich wegschob.

Die Zeitungen verkündeten, dass Nadjeschda Allilujewa an einer Blinddarmentzündung gestorben sei. Das Schweigen führte zu dem Gerücht, dass Nadeschda auf Befehl ihres allmächtigen Mannes ermordet worden sei, doch Zeitgenossen und Historiker sind sich einig, dass es sich um Selbstmord handelte.

Nadeschda Allilujewa. Public Domain Public Domain

