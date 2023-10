In Russland gibt es eine Kanone des „Anführers aller Bären“ – woher stammt sie?

Eine Kanone mit dieser Inschrift wird tatsächlich in einem Museum in St. Petersburg aufbewahrt. Über ihre Herkunft streiten sich die Geschichtsforscher.

Als der Historiker Florentij Pawlenkow in den späten 1850er Jahren im Fundus des alten St. Petersburger Arsenals stöberte, fand er eine Kanone vom Anfang des 17. Jahrhunderts. Sie ist 155,6 Zentimeter lang, wiegt 315,5 Kilogramm und hat ein Kaliber von 69 Millimetern.



Der Lauf ist gezogen und wird hinten vom Verschluss aus geladen. Der Fund war erstaunlich – zu dieser Zeit hatten alle Kanonen noch einen glatten Lauf und wurden durch die Mündung geladen. Aber noch überraschender waren die auf der Kanone eingelassene Inschrift.

Militärgeschichtliches Museum der Artillerie, des Ingenieurwesens und der Nachrichtentechnik Militärgeschichtliches Museum der Artillerie, des Ingenieurwesens und der Nachrichtentechnik

Auf dem Verschluss der Kanone ist das Jahr des Gusses – 1615 – angegeben sowie das Wappen des Moskauer Staates – ein doppelköpfiger Adler mit einem Schild auf der Brust, und im Schild eine Darstellung des Heiligen Georgs. Um das Rohr herum befindet sich eine lateinische Inschrift: Magno Domini Tzari et Magno Duchi Michaeli Foedrowits Omnium Ursorum, was so viel bedeutet wie Dem Großen Herrn Zaren und dem Großen Anführer aller Bären Michael Fjodorowitsch.

Die Geschichte der alten Kanone

Natürlich ist die Inschrift über den Anführer aller Bären das Ergebnis eines Fehlers der Schöpfer der Kanone. Die Inschrift hätte mit den Worten Omnium Russorum – ganz Russlands – enden müssen. Aber jemand hat die Buchstaben verwechselt, und aus Russorum wurde Ursorum (urs bedeutet in Latein Bär). Florentij Pawlenkow schlug vor, dass es der russische Meister war, der den Fehler „aufgrund seiner geringen Lese- und Schreibfähigkeit und seiner schlechten Kenntnisse der lateinischen Sprache“ beging. In diesem Fall, schrieb Pawlenkow, „kann es sehr gut sein, dass der Guss dieser Kanone uns zuzuschreiben ist, und dann wird die Ehre der Initiative bei der Erfindung des gezogenen Laufs unser volles und ungeteiltes Eigentum sein.“

Militärgeschichtliches Museum der Artillerie, des Ingenieurwesens und der Nachrichtentechnik Militärgeschichtliches Museum der Artillerie, des Ingenieurwesens und der Nachrichtentechnik

Tatsache ist, dass Kanonen mit gezogenem Lauf in Europa frühestens Ende des 17. Jahrhunderts aufkamen, und Russland erst zu Zeiten Pawlenkows, das heißt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, begann, eigene Kanonen mit gezogenem Lauf herzustellen. Die ersten Erforscher der Kanone, Pawlenkow und Nikolai Brandenburg, gingen davon aus, dass es sich um eine russische Kanone handele, und bis in die 1950er Jahre wurde sie in der Peter-und-Paul-Festung als die erste in Russland hergestellte Kanone mit gezogenem Lauf der Welt ausgestellt. Im Jahr 1900 wurde sie sogar zur Weltausstellung in Paris mitgenommen: Diese Kanone ist die älteste aller bekannten Kanonen mit gezogenem Lauf, die durch den Verschlussblock geladen wird stand im Ausstellungskatalog.

Die Entlarvung einer schönen Legende

Die ersten ernsthaften Zweifel an der Zuschreibung der Kanone kamen unter sowjetischen Historikern in den 1950er Jahren auf. Daraufhin wurde die Kanone aus der Ausstellung in der Peter-und-Paul-Festung entfernt, bis ihre Herkunft geklärt werden würde. „Sie kann nur Teil unserer Ausstellung sein, wenn sie russisch ist“, gibt der Historiker Wladimir Galkin die Meinung der Museumsmitarbeiter wieder.

Militärgeschichtliches Museum der Artillerie, des Ingenieurwesens und der Nachrichtentechnik Militärgeschichtliches Museum der Artillerie, des Ingenieurwesens und der Nachrichtentechnik

Erst in den 2010er Jahren wurde die Kanone von dem berühmten Artilleriehistoriker Alexej Lobin untersucht, der eine neue Quelle entdeckte: Die Kanone wurde in der Dwinskój Rospisnoj spisok des Jahres 1702 (einer Liste der Befestigungen und Geschütze von Archangelsk und den nahegelegenen Festungen) als „Kupferregimentskanone, deutscher Guss“ erwähnt. Es wurde nicht angegeben, dass der Lauf vom Verschluss aus geladen wurde und einen Zug hatte.

Die Untersuchung des Geschützes ist, wie Wladimir Galkin zu Recht anmerkt, noch nicht abgeschlossen. Allerdings gehen Historiker heute von Folgendem aus:

Die Büchse stammt, höchstwahrscheinlich, nicht aus russischer Produktion. Die lateinische Inschrift im Dativ zeigt, dass die Kanone als Geschenk an Michail Fjodorowitsch in Europa hergestellt worden sein könnte – darauf deutet auch der Hinweis in der Dwinskój-Liste hin, dass sie „aus deutschem Guss“ war. Bei der Annahme des Geschenks mag unseren Landsleuten der lustige Schreibfehler aufgefallen sein oder auch nicht – aber die Kanone war wahrscheinlich ein zu wertvolles Geschenk, um es nicht anzunehmen.

Dieselbe Quelle (die Dwinskój-Liste) deutet darauf hin, dass die Kanone ursprünglich weder Züge im Kanonenrohr noch einen Verschlussmechanismus hatte. Sie wurden später, im 18. Jahrhundert, hinzugefügt. Bislang sind dies jedoch nur Vermutungen, die noch nicht bestätigt oder widerlegt werden konnten.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.