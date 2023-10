Zweiter Weltkrieg: Mit welchen britischen Panzern kämpfte die Rote Armee? (TEIL 1)

Während des Zweiten Weltkriegs erhielt die UdSSR mehr als 10.500 Panzer von den westlichen Alliierten als Militärhilfe. Etwa 6.000 wurden von den USA geliefert, viereinhalb von Großbritannien und Kanada.

Die westlichen Panzerfahrzeuge wurden nicht zur Hauptschlagkraft der Roten Armee (die UdSSR produzierte allein mehr als 65.000 T-34). Dennoch trugen sie zum Sieg über Nazideutschland bei.

1. Matilda

Der britische Infanteriepanzer Mk II Matilda gelangte in einer Stückzahl von neunhundert Stück in die UdSSR. In Bezug auf die Frontpanzerung übertraf er sogar den schweren sowjetischen KV-2 (78 mm gegenüber 75 mm), dem die Deutschen den Spitznamen russisches Ungeheuer gegeben hatten.

Die sowjetischen Panzerfahrer schätzten diesen Panzer wegen der Zuverlässigkeit des Dieselmotors und des Getriebes sowie wegen des Komforts und der einfachen Bedienung. Allerdings waren nicht alle Soldaten der Roten Armee mit ihm zufrieden.



„Matilda war einfach ein zu großes Ziel“, beklagte sich der Panzersoldat Nikolai Schelesnow. „Seine Panzerung war dick, aber die Kanone hat nur [ein Kaliber von] 42 mm und dazu noch mit einem prähistorischen Visier. Der Panzer als Ganzes war schwerfällig, unmanövrierbar...“

Anfang 1943 wurde klar, dass der Matilda nicht mehr den modernen Anforderungen entsprach, und die UdSSR weigerte sich, ihn geliefert zu bekommen. Die Mk II wurden noch während der Schlacht von Kursk und den darauf folgenden groß angelegten Offensivoperationen eingesetzt, aber 1944 gab es in den sowjetischen Panzereinheiten praktisch keine mehr.

2. Valentine

Der britische Schützenpanzer Valentine wurde zum massenhaftesten gepanzerten Kampffahrzeug, das von „Foggy Albion“ an die UdSSR geliefert wurde. Mehr als 3.300 Stück dieses Panzers wurden in acht Modifikationen an die UdSSR geliefert.

Die ersten Valentines erschienen Ende 1941 in der Roten Armee und nahmen an der Gegenoffensive in der Nähe von Moskau teil, wo sie sich unter den russischen Winterbedingungen gut bewährten. Während der Kaukasusschlacht wurden die gedrungenen britischen Panzer zu einem der wichtigsten Panzer der sowjetischen Armee, da sich die Frontlinie in der Nähe zum Iran befand, über den der militärische Nachschub der Alliierten lief.

„Der Motor läuft leise – wenn man die Hand auf die Panzerung Seite legt, hört man ihn nicht“, erinnerte sich der Panzerfahrer Michail Kotlow.

Einige sowjetische Soldaten glaubten, dass sich der mit einer 57-mm-Kanone ausgerüstete Valentine aufgrund seiner Geräuschlosigkeit sogar unbemerkt an einen schweren deutschen Tiger heranschleichen und dessen Panzerung von der Seite durchdringen konnte.

3. Churchill

Während des Krieges schickte Großbritannien über dreihundert Infanteriepanzer Mk IV Churchill in die UdSSR, aber nur 253 erreichten ihr Ziel. Der Rest ging in den Gewässern des Arktischen Ozeans zusammen mit den alliierten Transportschiffen unter.

Der Panzer zeichnete sich durch seine starke Frontpanzerung von bis zu 102 mm (in späteren Modifikationen bis zu 152 mm) aus, aber die sowjetischen Spezialisten mussten eine Reihe erheblicher Mängel an Motor und Kanone beheben und den Panzer an die winterlichen Bedingungen anpassen.

Dennoch wurde der Churchill in der Schlacht von Kursk zu einem der wichtigsten schweren Panzer der Roten Armee und nahm an der Befreiung der Ukraine, des Baltikums und an den Kämpfen mit der finnischen Armee in Karelien teil. Am Ende des Krieges waren nur noch drei dieser Panzer in aktiven Einheiten vorhanden.

4. Tetrarch

Die britische Armee setzte den leichten Panzer Mk VII Tetrarch bei den Landungen in Madagaskar im Mai 1942 und in der Normandie im Juni 1944 ein. Das sieben Tonnen schwere Kampffahrzeug wurde mit Lastensegler vom Typ Hamilcar an seinen Bestimmungsort transportiert.

In der UdSSR kamen zwei Dutzend dieser Panzer während der Kaukasusschlacht zum Einsatz und wurden anschließend zur Eskorte von Konvois und zur Bewachung von Brücken eingesetzt. Aufgrund seiner schwachen Panzerung (bis zu 16 mm) wurde der Mk VII in der Roten Armee nicht als wertvolle Einheit angesehen.

5. Cromwell

Nur sechs Stück des Mk VIII Cromwell kamen in der UdSSR an. Die im Herbst 1944 in der Region Moskau durchgeführten Tests zeigten, dass der britische Panzer dem US-amerikanischen Sherman in fast allen Belangen unterlegen war. Darüber hinaus hatten die sowjetischen Fachleute Zweifel an der Konstruktion der Wanne und des Turms. Schließlich wurde beschlossen, die Lieferungen an die UdSSR einzustellen.



