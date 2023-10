Der härteste Tag der Schlacht um Stalingrad für die sowjetischen Truppen

Am 14. Oktober 1942 entschied sich nicht nur das Schicksal der Stadt an der Wolga, sondern das des gesamten Krieges.

Mitte Oktober kontrollierte die deutsche 6. Armee von General Friedrich Paulus bereits einen großen Teil von Stalingrad. Die sowjetische 62. Armee von General Wassilij Tschuikow hielt jedoch noch mehrere Stadtteile und Brückenköpfe am Flussufer und leistete dem Feind weiterhin erbitterten Widerstand.



In der Absicht, Stalingrad vor dem Einsetzen der kalten Jahreszeit einzunehmen, plante das deutsche Kommando den entscheidenden Angriff für den 14. Oktober. Eine starke Angriffsgruppe aus drei Infanterie- und zwei Panzerdivisionen wurde auf einer Front von nur fünf Kilometern eingesetzt.

Der Erstürmung der sowjetischen Stellungen ging eine groß angelegte Luft- und Artillerievorbereitung voraus. Insgesamt flogen die Bomber der Luftwaffe an diesem Tag mehr als zweieinhalbtausend Mal in die Luft.

Schlacht um Stalingrad. Deutsche Infanteristen in Stellung, Spätherbst 1942 Deutsches Bundesarchiv Deutsches Bundesarchiv

„Die Motoren der Sturzkampfbomber dröhnten, Bomben heulten auf, Flakgeschosse explodierten in der Luft, und ihre Leuchtspuren verteilten sich am Himmel“, erinnerte sich Tschuikow. „Alles dröhnte, ächzte und flog in die Luft... In der Ferne bröckelten die Mauern der Häuser, die Fassaden der Traktorenfabrik brannten.“

Die heftigsten und blutigsten Kämpfe fanden in der Gegend der Traktorenfabrik und der Fabrik Barrikady am Ufer der Wolga statt. Kleine Gruppen sowjetischer Soldaten, die sich umzingelt sahen, wehrten sich weiterhin gegen den Feind.

Um drei Uhr nachmittags waren die deutschen Panzer nur noch dreihundert Meter von Tschuikows Gefechtsstand entfernt und griffen die Wachkompanie des Hauptquartiers an. „Der Feind konnte noch näher herankommen, wir hätten selbst gegen die deutschen Panzer kämpfen müssen“, erinnerte sich der Kommandeur.

Die Soldaten der Roten Armee hielten dem ersten Ansturm stand, obwohl es den Deutschen in den folgenden Tagen gelang, die Traktorenfabrik unter schweren Verlusten einzunehmen, zur Wolga durchzubrechen und die Kräfte der 62. Armee zu spalten. Dennoch konnten sie die Truppen, die die Stadt verteidigten, nicht durchbrechen und vernichten.

Selbst an den Fluss gedrängt und von drei Seiten blockiert, kämpften die sowjetischen Einheiten weiter und hielten ihre Stellungen noch einen Monat lang, bis die Rote Armee eine groß angelegte Gegenoffensive startete.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.