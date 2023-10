Joy – der letzte Hund der Romanows, der das Erschießungskommando überlebte

Als die Familie Romanow im Ipatjew-Haus in Jekaterinburg ankam, hatten sie drei Hunde dabei, die alle schwarz waren: die französische Bulldogge Ortipo, die der Großfürstin Tatjana gehörte, den Cavalier-King-Charles-Spaniel Jimmy der Großfürstin Anastasia und den Cockerspaniel von Zarewitsch Alexej, der den Spitznamen Joy trug.

Der Kronprinz spielt mit seinem Hund.

Der Thronfolger mit dem Hund

Zarewitsch Alexej und sein Hund Joy auf einem Bahnhof. Public domain Public domain

„Ich ... habe meinen Revolver auf die Sträflinge abgefeuert. Das Ergebnis meiner Schüsse kenne ich nicht, denn ich musste sofort auf den Dachboden zum Maschinengewehr gehen. <...> Als ich auf den Dachboden lief, sah ich, dass im Bergbauinstitut auf der anderen Straßenseite das Licht brannte. Die Schüsse waren deutlich zu hören, und das Heulen der Hunde des Zaren war laut.“ Als Kabanow wieder herunterkam, waren bereits alle tot, aber „der Hund Jack, der nicht jaulte, wurde nicht angerührt“ – der Teilnehmer des Hinrichtungskommandos der Zarenfamilie, der Tschekist Alexei Kabanow, Mitschrift eines Gesprächs mit A. G. Kabanow über die Hinrichtung der Zarenfamilie, Chabarowsk, 1965.

Wie hat Joy überlebt?

Wer und wann Joy dem Zarewitsch geschenkt hat, ist unbekannt. Der Name, der auf Englisch Freude bedeutet, wurde ihm von Zarin Alexandra Fjodorowna, der Lieblingsenkelin von Königin Victoria, gegeben, die ebenfalls sehr hundebegeistert war.

Alle drei Hunde begleiteten ihre Besitzer von Zarskoje Selo nach Tobolsk und von dort nach Jekaterinburg. Jimmy wurde zusammen mit der Familie des Zaren im Keller getötet; Ortipo, der im Haus blieb, wurde getötet, weil er laut geheult hatte. Joy jedoch überlebte das Erschießungskommando.

„Die Tür vom Vorraum zu den Räumen, in denen die Zarenfamilie wohnte, war noch geschlossen, aber es war niemand in den Zimmern. Es war klar: Von dort war kein einziger Laut zu hören. Früher, als die Zarenfamilie dort wohnte, war immer Leben in den Zimmern: Stimmen, Schritte. Doch nun gab es dort kein Leben. In der Eingangshalle stand ganz alleine an der Tür zu den Räumen, in denen die königliche Familie lebte, ihr Hund, der darauf wartete, eingelassen zu werden. Ich erinnere mich gut, ich dachte damals auch: Du wartest vergeblich“ – Anatolij Jakimow, Hauswächter von Ipatjew, aus den Vernehmungsprotokollen, Jekaterinburg, 1919.

Die königlichen Kinder und ihre Hunde, von links nach rechts: Großfürstin Anastasia und Jammie, Großfürstin Tatiana und Ortipo, Zarewitsch Alexej und Joy. Public domain Public domain

Der Hund wurde von einem der Wachmänner, Michail Letjomin, aufgenommen. Joy wurde zum Hauptbeweis, durch den der Marodeur von den Ermittlern der Weißen Armee, die Jekaterinburg besetzte, entdeckt wurde. Weitere 79 Gegenstände wurden bei Letjomin beschlagnahmt.

„Die Tschechen [tschechoslowakisches Korps in der russischen Armee], die Jekaterinburg besetzten, fanden das arme kleine Tier, das halb verhungert im Hof des Ipatjew-Hauses herumlief. Der Hund schien die ganze Zeit auf der Suche nach seinem Herrchen zu sein, und dessen Abwesenheit machte ihn so traurig und niedergeschlagen, dass er kaum Futter anrührte, selbst wenn er liebevoll umsorgt wurde.

Ich ging zu Joy und er, der offenbar in seiner hündischen Naivität dachte, dass sein Herrchen sicher mit mir auftauchen würde, wurde sichtlich lebhaft. Ich hatte noch nie einen so aufgeregten Hund gesehen.

Als ich ihn rief, sprang er sofort aus dem Waggon und rannte über den Bahnsteig auf mich zu, wobei er in weiten Kreisen auf und ab hüpfte und sich nicht mit den Vorderpfoten an mir festhielt, sondern auf den Hinterbeinen auf und ab lief wie ein Zirkushund. General Dieterichs erzählte mir, dass er noch nie von jemandem so begrüßt worden war, und ich schrieb es der Tatsache zu, dass meine Kleidung, die dieselbe war, die ich in Tobolsk getragen hatte, immer noch den vertrauten Geruch hatte, auch wenn ich ihn nicht besonders streichelte.

Als ich abreiste, lag Joy den ganzen Tag vor der Tür, durch die ich gegangen war. Er weigerte sich zu fressen und verfiel wieder in seinen üblichen Zustand der Verzweiflung.“ – Baronin Sophia Karlowna Buxhoeveden, Hofdame der Zarin Alexandra Fjodorowna. Das Leben und die Tragödie von Alexandra Fjodorowna, Zarin von Russland. Erinnerungen einer Hofdame.

Joy wurde NICHT auf dem Anwesen des Königs begraben – das ist eine Legende.

Ein Selfie von Alexej mit seinem Hund. Public domain Public domain

Der Spaniel des Thronfolgers wurde von General Michail Dieterichs, dem Leiter des „weißen“ Untersuchungskomitees für die Hinrichtung der Zarenfamilie, mitgenommen. Joy wurde dann zu Oberst Pawel Rodsjanko gebracht, einem Russen, der die britische Militärmission von General Knox begleitet hatte und ein bekannter Sportler und Reitlehrer war. Nach dem Oktoberumsturz meldete sich Rodsjanko bei der britischen Armee und wanderte nach Großbritannien aus.

In England eröffnete Rodsjanko eine Reitschule für Aristokraten. Einer seiner Schüler war der zukünftige König Edward VIII. von Großbritannien. Später erzählte Paul Rodsjankos Neffe, Bischof Basil (Rodsjanko, 1915-1999) von der Orthodoxen Kirche in Amerika, dass Joy in den Besitz von König Georg V. überging, dem Rodsjanko vom Tod seines Cousins und seiner Familie berichtete. Angeblich lebte Joy beim König von England und wurde auf dem königlichen Hundefriedhof in Windsor begraben. Aber das ist nur eine Legende.

Alexej spielt mit seinem Hund im Park von Zarskoje Selo. Public domain Public domain

In seiner Autobiografie Tattered Banners (London, 1938) schreibt Rodsjanko über seine Begegnung mit Georg V.: „Ich habe die kalten, leeren Räume und den blutigen Keller des Ipatjew-Hauses beschrieben, meine vergebliche Suche auf dem Friedhof und die grimmige Reise durch den sibirischen Wald, um eine Handvoll Asche zu finden. <...> Ich erzählte ihm von Joy, der in meinem Garten herumläuft. Er scheint recht glücklich zu sein, aber wenn ich in diese hellbraunen Augen schaue, frage ich mich oft, woran er sich erinnert.“

Nikolaus II. spielt mit Joy, dem Hund seines Sohnes. Public domain Public domain

Joy starb in Windsor, aber nicht am königlichen Hof, sondern auf dem kleinen Anwesen von Oberst Rodsjanko in Sefton Lawn, dessen Park an den königlichen Park grenzte.

„Jedes Mal, wenn ich an meinem Garten in Windsor vorbeigehe, denke ich an das kleine Hundegrab im Gebüsch mit der doppeldeutigen Inschrift Hier ruht die Freude. Für mich markiert dieser kleine Stein das Ende des [Russischen] Reiches und dessen Lebensweise.“ – Oberst Pawel Rodsjanko, Tattered Banners, London, 1938.



