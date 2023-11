Was sind „Videosalons“ und warum waren sie in der UdSSR so beliebt?

Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre eröffneten überall in der Sowjetunion spezielle „Kinos“, und zwar an den unerwartetsten Orten: in Wohnungen, in Kellern, in Schulturnhallen, auf Bahnhöfen, sogar in Bussen, Zügen, Flugzeugen und auf Motorschiffen.

Ein Videosalon in Moskau am Arbat , 1986 Ter-Mesropyan/Sputnik Ter-Mesropyan/Sputnik

Nur gab es statt eines Projektors ein gewöhnliches Fernsehgerät mit einem kleinen Bildschirm, der an einen Videorekorder angeschlossen war. Diese „Kinos“, genannt „Videosalons“, zeigten ausländische Filme, die illegal auf VHS vertrieben wurden, meist mit einer einstimmigen Voice-Over-Übersetzung!

Plakate am Eingang eines Videosalons in Leningrad, 1989 Oleg Kuleschow/Sputnik Oleg Kuleschow/Sputnik

Trotz der monströsen Bild- und Tonqualität waren die Videosalons ungeheuer beliebt. Kein Wunder, denn für Millionen von Sowjetbürgern war dies die einzige Möglichkeit, ausländische Filme zu sehen. Das Angebot reichte von Achteinhalb und Der Pate bis zu Tanz der Teufel und Actionfilmen mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone.

Der Videosalon als Kleinunternehmen

Die ersten sowjetischen Videosalons wurden legal eröffnet – in Videotheken, in denen man Videokassetten ausleihen konnte. Der erste Videosalon entstand in Moskau 1985 am Arbat im Gebäude eines ehemaligen Kinos. Neben einem Kinosaal mit 30 Plätzen gab es „Einzelkabinen“ mit 3-4 Plätzen, in die man mit Freunden oder der Familie kommen konnte. Später wurde sogar ein mobiler Videosalon LiAZ-5917 auf der Basis eines Vorortbusses entworfen.

Ein Videosalon in Moskau am Arbat , 1985 А. Gurjewitsch/TASS А. Gurjewitsch/TASS

Allerdings waren offizielle Videotheken und Videosalons nicht sehr beliebt. Ein privater Videorecorder war damals noch eine Seltenheit und ein Luxus, und man konnte sich nur sowjetische Filme ausleihen oder in einem Videosalon ansehen, die bereits frei im Fernsehen und in Kinos zu sehen waren.

Wladimir Dozenko/TASS Wladimir Dozenko/TASS

Alles änderte sich mit dem Beginn der Perestroika, als 1987 das private Unternehmertum teilweise legalisiert wurde. Wie die Praxis gezeigt hat, entwickelte sich der Videosalon zu einer ausgezeichneten Form des Kleingewerbes. Alles, was man brauchte, war ein Raum, ein paar Dutzend Stühle, ein Fernsehgerät und natürlich das teuerste Gut – ein Videogerät.

Im Filmsaal des Videosalons in Tscheljabinsk, 1988 Boris Klipinitser/TASS Boris Klipinitser/TASS

Die Nachfrage war jedoch so groß, dass sich die Investition trotz der schlechten Qualität des Bildes dank der teuren „Eintrittskarten“ innerhalb weniger Monate amortisiert hatte. Der Besuch eines Videosalons kostete im ganzen Land, von Moskau bis Wladiwostok, den gleichen Betrag – im Durchschnitt 1 Rubel, während eine Kinokarte zwischen 10 und 50 Kopeken kostete. Aber im Kino bekam man keine westlichen Actionfilme, keinen Horror, keine Erotik oder Komödie zu sehen.

Boris Klipinitser/TASS Boris Klipinitser/TASS

Mit einer Wäscheklammer auf der Nase

Die verrückte Nachfrage brachte schnell eine Untergrundindustrie hervor. Die neuesten Neuheiten des ausländischen Videomarktes wurden sofort in die UdSSR importiert, von Übersetzern aus dem Untergrund übersetzt und dann in Massenproduktion hergestellt und an die Videosalons verteilt. Aufgrund der schlechten Qualität der Tonaufnahmen entstand eine Legende: Die Übersetzer sprachen den Text angeblich mit einer Wäscheklammer auf der Nase, um nicht vom KGB erkannt zu werden.

Eine der ersten sowjetischen Videotheken, Woronesch 1986 Igor Sotin, Wadim Koschewnikow/TASS Igor Sotin, Wadim Koschewnikow/TASS

In der Folge wurde die einstimmige Übersetzung des Autors, die aus der Not heraus entstanden war, zum Kult. Einige Star-Übersetzer der Videosalon-Ära, wie Jurij Serbin oder Andrej Gawrilow, sprechen immer noch Filme im Auftrag ihrer Fans ein. Sie werden nicht nur aus nostalgischen Gründen oder aus Liebe zu einem wiedererkennbaren Timbre der Stimme geschätzt, sondern auch aus Respekt vor der Qualität der Übersetzung.

Kultige Filme

Die beliebtesten Filme der sowjetischen Ära der Videosalons sind in etwa die gleichen wie im Westen: Der Pate, die ersten beiden Teile von James Camerons Der Terminator, Ridley Scotts Alien, sowie A Nightmare on Elm Street und andere mehr.

Actionfilm Das Phantom-Kommando mit Arnold Schwarzenegger 20th Century Fox Film Corporation 20th Century Fox Film Corporation

Die Komödie Police Academy mit Steve Guttenberg und der Actionfilm Das Phantom-Kommando mit Arnold Schwarzenegger waren auch in ihrem Heimatland beliebt, aber ihr Erfolg dort ist nicht zu vergleichen mit der enormen Popularität in der ehemaligen Sowjetunion.

Panasonic-Videorekorder und -Fernseher. Japanische Handels- und Industrieausstellung in Moskau, 1992 Sergej Subbotin/Sputnik Sergej Subbotin/Sputnik

In den frühen 1990er Jahren wurden Videorekorder dramatisch billiger und fanden ihren Weg in fast jeden Haushalt. Die Ära der Videosalons weicht der Ära der Videotheken.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.