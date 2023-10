Fakt des Tages: Wie viele Male wurde Stalin inhaftiert und verbannt?

Bevor er in höhere Machtebenen aufstieg, war Josef Stalin ein Revolutionär und fanatischer „Kämpfer für das Glück des arbeitenden Volkes“. Wegen der Teilnahme an Streiks und Protesten, der Herausgabe illegaler Zeitungen und Untergrundaktivitäten wurde er wiederholt inhaftiert oder verbannt.



1. Josef Dschugaschwili (Stalins richtiger Nachname) wurde 1902 zum ersten Mal verhaftet. Der junge Mann, der damals über zwanzig Jahre alt war, wurde einige Zeit in den Gefängnissen von Batumi und Kutaisi festgehalten, bevor er für drei Jahre in die Verbannung nach Sibirien geschickt wurde. Einen Monat später gelang es ihm zu fliehen.

Kopie der Strafakte, die von der Polizei des Russischen Reiches in Baku nach der Verhaftung von Dschugaschwili im Jahr 1910 angelegt wurde. Gemeinfrei Gemeinfrei

2. Im März 1908 wurde der zukünftige „Vater der Nationen“ erneut verhaftet. Und nach seiner Inhaftierung in einem Gefängnis in Baku wurde er im Februar 1909 nach Solwytschegodsk in den Norden des Landes geschickt, wo er unter Polizeiaufsicht leben musste. Bereits im Juni desselben Jahres floh er erneut.

3. Im Frühjahr 1910 wurde der Revolutionär verhaftet und nach Solwytschegodsk zurückgebracht. Dort verbrachte er weitere neun Monate, bis er erneut auf der Flucht war.

Die Akte über Joseph Stalin aus dem Archiv der zaristischen Geheimpolizei in St. Petersburg Gemeinfrei Gemeinfrei

4. Von Ende 1911 bis Februar 1912 war Dschugaschwili in der Verbannung in Wologda. Statt der vorgeschriebenen drei Jahre verbrachte er nur drei Monate in der Stadt und verließ sie heimlich in Richtung St. Petersburg.

5. Der künftige Führer hielt sich nicht lange in der damaligen Hauptstadt des Reiches auf. Im April 1912 wurde er wieder verhaftet und in die sibirische Stadt Narym gebracht. Nach 38 Tagen gelang ihm abermals die Flucht.

Stalin in der Verbannung in der Region Turuchan, 1915 Gemeinfrei Gemeinfrei

6. Die Verbannung Dsсhugaschwilis im März 1913, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Stalin positioniert hatte, sollte sich als sein letztes erweisen. In der sibirischen Region Turuchan und anschließend in der Stadt Atschinsk verbrachte er fast die gesamte vierjährige Zeit seiner Verbannung. Wenige Monate vor dem Ende wurde er dank der bolschewistischen Revolution von 1917 entlassen.



