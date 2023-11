Von Chanel bis Picasso: die Pariser Bohème mit den Augen eines russischen Fotografen

Boris Lipnitzkij wurde in einer jüdischen Familie in der Provinz Tschernigow des Russischen Reiches (heute Ukraine) geboren.

Er arbeitete als Fotograf in Odessa und Warschau, zog dann aber aufgrund von Pogromen und Revolution mit seiner Familie nach Mitteleuropa.

In den 1920er Jahren arbeitete Lipnitzkij in Paris, wo er durch adlige russische Emigranten den französischen Modeschöpfer Paul Poiret kennenlernte. Dieser bat Lipnitzkij, seine Kollektionen zu fotografieren. So wurde er einer der ersten Modefotografen in Paris.

Von Pablo Picasso bis Coco Chanel, einer nach dem anderen wurden die berühmtesten Menschen – Künstler, Filmemacher, Designer, Schauspielerinnen und Ballerinas – von seiner Kamera eingefangen.

Pablo Picasso in seinem Atelier Madoura in Vallauris an der Côte d'Azur, 1948

Eine Frau fährt einen Chrysler auf dem Champ de Mars, Paris, Juli 1938

Der spanische Modeschöpfer Cristobal Balenciaga, Paris, 1927

Coco Chanel. Paris, Juli 1936

Tsuguharu Foujita, ein französischer Künstler japanischer Abstammung, 1925



