Wo und wann ist die russische Staatlichkeit entstanden?

Staraja Ladoga ist ein Dorf im Leningrader Gebiet, das am Ufer des Flusses Wolchow 120 Kilometer von St. Petersburg entfernt liegt. Heute leben hier weniger als 2.000 Menschen, aber im Mittelalter war es eine große multinationale Stadt, die mit Zentralasien und Nordeuropa Handel trieb. Archäologische Ausgrabungen deuten darauf hin, dass Ladoga spätestens im Jahr 753 gegründet wurde. Das heißt, im Jahr 2023 war die Stadt mindestens 1270 Jahre alt.



Staraja Ladoga Karavanov Lev (CC BY-SA 4.0) Karavanov Lev (CC BY-SA 4.0)

Ladoga wird der Status der ersten Hauptstadt Russlands zugeschrieben. Einigen Chroniken zufolge begann hier der Vorfahre der ersten russischen Herrscherdynastie, Rurik, den die slawischen Stämme aus den nördlichen Gebieten herbeigerufen hatten, zu regieren.

Woher kam Rurik?

„Im Jahre 862 wurden Wikinger jenseits des Meeres vertrieben und ihnen wurde kein Tribut mehr gezahlt, und sie begannen, über sich selbst zu bestimmen. Und es gab keine Wahrheit unter ihnen, und eine Sippe erhob sich gegen die andere, und es gab Streit unter ihnen, und sie stritten sich untereinander. Und dann sagten sie: Lasst uns einen Fürsten suchen, der über uns herrschen und uns rechtmäßig richten wird“, heißt es in der Erzählung der vergangenen Jahre (deutsche Bezeichnung: Nestorchronik), einer der wichtigsten russischen Aufzeichnung, die vermutlich zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstand.

Berufung der Waräger Gemeinfrei Gemeinfrei

Laut diesem Dokument folgten der ostslawische Stamm der Slowenen und die mit ihnen verbündeten benachbarten finno-ugrischen Stämme, die Chudi und Meri, dem Ruf der Wikingerbrüder Rurik, Sineus und Truwor, die in drei Städten regierten. Während sich alle Quellen darüber einig sind, dass Sineus nach Bjeloósero (dem heutigen Bjelosérsk in der Oblast Wologda) und Truwor nach Isborsk (in der heutigen Oblast Pskow) gegangen ist, unterscheiden sich die Versionen über Ruriks Wohnsitz.

Die Sache ist die, dass die ursprüngliche Erzählung vergangener Jahre nicht erhalten geblieben ist. Fünf Abschriften aus dem 14. bis 16. Jahrhundert – spätere Reproduktionen des Dokuments, die keine genauen Kopien waren – haben unsere Tage erreicht. Mit anderen Worten, im Spätmittelalter gab es mehrere Ausgaben der Nestorchronik.

Laut einer Abschrift hat sich Rurik im Jahre 862 wirklich in Ladoga niedergelassen, und im Jahre 864, nach dem Tod beider Brüder, die alleinige Macht übernommen, ist zum Ilmen-See umgezogen und seine befestigte Siedlung gegründet. Später entstand Nowgorod in deren Nähe.

Nowgoroder Kreml Legion Media Legion Media

Eine andere Version besagt, dass Rurik sich sofort auf Nowgoroder Boden niedergelassen hat. Deren Befürworter verweisen darauf, dass Ladoga in der Mitte des 9. Jahrhunderts keine befestigte Handelssiedlung war, und folglich konnte er es nicht als Wohnsitz wählen. Außerdem kam es um 860, am Vorabend der Berufung der Waräger, zu einem großen Brand in Ladoga, der möglicherweise auf interne Streitigkeiten zurückzuführen ist.

Die Version über den Beginn der Herrschaft Ruriks in Ladoga könnte im 11.-12. Jahrhundert vor dem Hintergrund der politischen Beziehungen zu Nowgorod entstanden sein: Die Stadtgemeinde Ladoga wollte selbstständig werden und ein eigenes Wolost [traditionelle Verwaltungseinheit der Rus – Anm. d. Übers.] bilden.

„Die Einwohner Ladogas haben ein spiegelbildliches Geschichtskonzept entwickelt, in dessen Rahmen sich das angeblich vom Ladogafürsten gegründete Nowgorod als Vorort von Ladoga entpuppte“, schreibt der Historiker Maxim Schich. „Die Bildung eines historischen Gedächtnisses, in dem Ladoga als Hauptstadt, als in der Vergangenheit unabhängige und auch als die ältere Stadt in Bezug auf Nowgorod betrachtet wurde, sollte den Ladoganern helfen, die Unabhängigkeit ihrer Stadt in der Gegenwart zu erreichen.“

Gab es Rurik wirklich?

Auch die tatsächliche Existenz Ruriks selbst wird angezweifelt. Diejenigen, die glauben, dass er wirklich gelebt hat, stützen sich auf mittelalterliche Annalen, die, wie man glaubt, 150-200 Jahre nach der Herrschaft von Rurik erstellt wurden.

Einigen Chroniken zufolge war Rurik der Vorfahre der ersten russischen Herrscherdynastie. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Frage nach seiner Herkunft wurde aktiv untersucht. Die Waräger werden in den Annalen als Schweden, Norweger, Gotländer und Engländer bezeichnet. Alle, mit Ausnahme der letzten, betreffen die Skandinavier oder Normannen. Die Anhänger der normannischen Theorie, die sich im 18. Jahrhundert entwickelt hat, verweisen auf Rurik. Sein Name, so wird angenommen, stammt aus dem Proto-Germanischen, einem Vorläufer der skandinavischen Sprachen.

Man beachte auch, dass der Name Rurik mit dem dänischen Namen Rörik von Dorestad (oder auch Rörik von Hrørek), einemVasall der fränkischen Könige in der Mitte des 9. Jahrhunderts, übereinstimmt. Dagegen findet sich in den westlichen Quellen keine Erwähnung eines „russischen“ Ruriks, und die Nähe der Lebenszeiten von Rurik und Rörik führten einige Forscher zu der Annahme, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt.

Vor seinem Tod übergibt Rurik die Herrschaft an seinen Verwandten Oleg und ernennt ihn zum Vormund seines jungen Sohnes Igor. Gemeinfrei Gemeinfrei

Es gab Versionen, dass Rurik ein Vertreter der Waräger/Rus vom Volk der Abodriten ist, einem Zusammenschluss slawischer Stämme, die an den südlichen Ufern der Ostsee lebten. Dieser Standpunkt wurde von dem Wissenschaftler und Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts Michail Lomonossow vertreten. Ihm missfiel der Gedanke, dass die Skandinavier dem russischen Volk die Staatlichkeit brachten.

So sollten Ruriks Nachkommen, die Großfürsten von Moskau, als Erben von Augustus, und folglich, als Kaiserfamilie behandelt werden.

„Im Spätmittelalter hatte die Persönlichkeit Ruriks eine zentrale Bedeutung für das Selbstverständnis der Herrscherdynastie erlangt. Später, im 17. Jahrhundert, war es Ruriks Porträt, mit dem der berühmte Tituljarnik der Großfürsten und Zaren des russischen Staates begann. In diesem Tituljarnik werden die Porträts der herausragendsten Herrscher der gesamten russischen Staatsgeschichte präsentiert. Rurik ist dort der erste“, bemerkt der Historiker Arkadij Tarassow.

Das heißt, die Rus entstand mit dem Erscheinen von Rurik als Herrscher?

Es ist wohl sinnlos, über die erste Hauptstadt der Rus zu streiten, wenn der Staat als solcher in der Ära Ruriks noch nicht existierte. Aber auch in dieser Hinsicht gehen die Meinungen auseinander.

Als vermutliches Datum der Entstehung des altrussischen Staates nennen moderne Historiker das Jahr 882, als Ruriks Verwandter Oleg Nowgorod und das von ihm übernommene Kiew unter seiner Herrschaft vereinigte.

Iwan III. Gemeinfrei Gemeinfrei

Die Moskauer historische Schule vertritt den Standpunkt, dass Russland im strengen Sinne erst im 14.-15. Jahrhundert unter Iwan III., dem Großfürst von Moskau, gegründet wurde, als dieser begann, die russischen Fürstentümer um Moskau vereinigen. Iwan III. beendete die Tributpflichtigkeit der russischen Länder von der Goldenen Horde, verabschiedete eine Gesetzessammlung, entwickelte die administrativen Eigenschaften des Staates, führte das Symbol der höchsten Macht ein (das Wappen mit dem Bild des doppelköpfigen Adlers) und nahm den Titel des Zaren von ganz Russland an.

Unter Kaiser Alexander II. wurde 1862 in Welikij Nowgorod das Nationaldenkmal Tausend Jahre Russland zum Jahrestag der Anrufung der Waräger eingeweiht. Einen besonderen Platz in der Komposition nimmt Rurik ein – als Gründer des Staates.

Das Nationaldenkmal Tausend Jahre Russland in Welikij Nowgorod Dar Veter (CC BY-SA 3.0) Dar Veter (CC BY-SA 3.0)

Das Jahr 862 wurde von Nikolaus I., dem Vater von Alexander II., offiziell als Beginn des russischen Staatswesens anerkannt. Sein Sohn feierte das runde Datum und initiierte eine große theatralische Einweihung des Denkmals, mit der er mehrere politische Ziele verfolgte.

Erstens sollte die Kontinuität der Macht hervorgehoben werden: Die Flachreliefs des Denkmals stellen die wichtigsten Herrscher dar. Zweitens sollte hervorgehoben werden, dass die Herrschaft in Russland mit einergütlichen Einigung zwischen der Obrigkeit und dem Volk (d. h. Zwischen Rurik und den Stämmen, die ihn anriefen) begann – und dass diese immer noch gilt. Schließlich erinnerte die Einweihung des Denkmals in Nowgorod an die ersten Freiheiten, die die Bewohner der mittelalterlichen Republik Nowgorod genossen. Im Jahr 1862 war es für die Behörden wichtig, diese Parallele im Zusammenhang mit den liberalen Großen Reformen Alexanders II. zu ziehen.

Olga1969 (CC BY-SA 4.0) Olga1969 (CC BY-SA 4.0)

Offensichtlich wurden die Akzente in den Chroniken und in der Interpretation der russischen Geschichte im Laufe der Jahrhunderte auf der Grundlage der Notwendigkeit gesetzt, aktuelle politische Thesen zu verteidigen. Und obwohl es keine eindeutigen Antworten auf die Frage nach dem Ursprung der russischen Staatlichkeit gibt, stand für Rurik der anerkannte Status des "Stammvaters" Russlands fest, und die Berufung der Wikinger wurde zu einem wichtigen Meilenstein der Geschichte des russischen Staates.



