Wann wurde Russland gegründet?

Es ist nicht so, dass es eine Zeit gab, in der sich Menschen versammelten und beschlossen, den russischen Staat zu gründen. Es gab jedoch eine Zeit, einen Ort und eine Person, die bewusst die Grundlagen des russischen Staates schuf.

Die „Rosses“ und die ersten Erwähnungen von Russland

Konstantin VII. Porphyrogenetos. Legion Media Legion Media

Das erste Datum ist 862, als Rurik (und wahrscheinlich seine Brüder oder Helfer Truvor und Sineus) von den Bewohnern Nowgorods gerufen wurde, um über ihr Land zu herrschen und es vor Feinden zu schützen. Historiker verfolgen die Geschichte der Rurikiden-Dynastie von diesem Zeitpunkt an.

In ausländischen Chroniken wird das Volk, das in der nördlichen Schwarzmeerregion lebte, jedoch schon vor 862 als „Rosses“ (росы) bezeichnet. Die Annalen von Saint Bertin, die die Jahre 830-882 abdecken, erwähnen „Leute von Ros“ und ihren König vor 839. Dann, im 10. Jahrhundert, erwähnt der byzantinische Kaiser Konstantin VII. Flavius Porphyrogenitus (905-959), dass die Pechenegs, ein Nomadenvolk aus der nördlichen Schwarzmeerregion, Krieg gegen Rosia führten und ihre Hauptstadt Kiew angriffen.

Die ersten Erwähnungen von „Rosses" und ihrem Land beziehen sich also auf die Kiewer Rus', einem lose organisierten Staat mit einer Hauptstadt Kiew, der im 9. bis 13. Jahrhundert existierte und später unter dem Druck der Mongolen-Tataren zerfiel, die im 13. Jahrhundert in die Kiewer Länder einfielen. Die mongolisch-tatarische Invasion führte schließlich dazu, dass die russischen Fürsten ihre Macht in den nordöstlichen Gebieten Zentralrusslands konsolidierten.

Moskau entsteht

St. Daniil Alexandrowitsch. Miniatur aus dem Titelbuch des Zaren. 1672-1673. Public domain Public domain

Im 13. Jahrhundert wurde Daniil Aleksandrovich (1261-1303), ein Rurikide, als Fürst der erste Herrscher von Moskau. Von dieser Zeit an und besonders unter Daniils Sohn, Iwan Kalita (1288-1341), wurde Moskau zur wichtigsten Stadt der nordöstlichen Rus.

Moskau begann, den Kampf der russischen Herzogtümer gegen den mongolisch-tatarischen Staat der Goldenen Horde anzuführen. Die Schlacht von Kulikowo (1380), die vom Moskauer Fürsten Dmitrij Donskoj (1350-1389) gewonnen wurde, war der erste große Sieg der russischen Herzogtümer, angeführt von Moskau, über die Mongolen-Tataren. Historiker sind sich einig, dass der Kampf gegen die Goldene Horde einer der Hauptgründe für die Konsolidierung der russischen Länder unter der Macht Moskaus und die Bildung des Moskauer Zarenreiches war. Aber es wurde noch nicht Russland genannt!

Iwan der III., der Schöpfer des Moskauer Staates

Iwan III. von Russland. Public domain Public domain

Mitte des 15. Jahrhunderts war Moskau so stark geworden, dass es gelang, die umliegenden Fürstentümer und deren Streitkräfte unter einem Banner zu versammeln. Somit konnte erfolgreich ein Patt gegen die Armee der Goldenen Horde, bekannt als „Stehen an der Ugra“, erreicht werden. Die Streitkräfte Moskaus wurden von Großfürst Iwan III. von Moskau (1440-1505) angeführt, der den Titel „Gosudar (Herrscher) der ganzen Rus“ trug.

Staatssiegel von Ivan III., 1497. Staatsarchiv für antike Akte Staatsarchiv für antike Akte

Iwan III. war der Mann, der die Bildung des Moskauer Staates mit mehreren großen Reformen vollendete. Während seiner Herrschaft wurde der Moskauer Kreml, wie wir ihn heute kennen, von italienischen Architekten erbaut, einschließlich der Errichtung der Dormitio-Kathedrale, der größten und am reichsten geschmückten Kathedrale in den russischen Ländern jener Zeit.

Ebenfalls unter Iwan III. wurde das Gesetzbuch (Sudebnik) von 1497 eingeführt und damit eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Bürger des Moskauer Staates geschaffen. Ebenfalls wurde 1497 erstmals der zweiköpfige Adler als Wappen dieses Staates eingeführt und er erschien auf dem 1497 geschaffenen Großen Siegel von Moskau.

Iwan III. war auch der erste Moskauer Herrscher, der in seiner diplomatischen Korrespondenz den Titel „Zar" verwendete - ein Titel, der früher von den Russen in Bezug auf die Khane der Goldenen Horde genutzt wurde. Die Verwendung dieses Titels in Bezug auf den Großfürsten von Moskau führte also dazu, dass ein unabhängiger Moskauer Staat auf der politischen Landkarte Europas erschien.

Als Iwan IV. der Schreckliche (1530-1584) 1547 zum Zaren gekrönt wurde, enthielt sein offizieller Titel die Worte „Zar der ganzen Rus“. Wir können also sagen, dass Russland als unabhängiger Staat unter Iwan III. von Moskau gegründet wurde und unter seinem Enkel Iwan IV., dem Schrecklichen, zum Zarenreich aufstieg.

