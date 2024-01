Russia Beyond

Kaliningrad ist heute Russlands einzigartige Ecke des alten Europas. Der große deutsche Philosoph Immanuel Kant ist in der Stadt begraben.

Kaliningrad, das früher unter dem Namen Königsberg bekannt war, gehörte zu Preußen, bevor es nach dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion fiel. Immanuel Kant (1724-1804) wurde in Königsberg geboren und lebte hier.

Gemeinfrei Gemeinfrei

Kant ist in einer Krypta in der Nähe des Königsberger Doms begraben. Zum 200. Geburtstag des Philosophen wurde im Jahr 1924 eine Konstruktion in Form einer offenen Säulenhalle über seinem Grab errichtet. Nachts ist sie beleuchtet.

Das Domgebäude selbst beherbergt heute auch ein Museum, das den Werken Kants gewidmet ist. Es wurde in den 1990er Jahren eröffnet.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

In der Nähe des Hauses, in dem der Denker seine letzten Lebensjahre verbrachte, steht ein Denkmal für ihn. Auch die Kaliningrader Universität trägt heute seinen Namen – die Baltische Föderale Immanuel-Kant-Universität.

Übrigens gelang es Kant auch, ein russischer Untertan zu werden, obwohl er die Region nie verlassen hatte. Dies geschah während des Siebenjährigen Krieges in Europa (1756-1763), der sich hauptsächlich zwischen Österreich und Preußen abspielte.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Im Jahr 1758 marschierten russische Truppen, die mit Österreich und Sachsen verbündet waren, in Königsberg ein, und die Einwohner der Stadt schworen der Kaiserin Elisabeth die Treue.

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Das Museum bewahrt Kants Bittschrift an Elisabeth Petrowna auf, ihn zum Leiter des Lehrstuhls für Logik und Metaphysik an der Universität Königsberg zu ernennen. Der Philosoph hatte sogar russische Schüler.

Königsberg gehörte bis 1762 zu Russland. Danach wurde es von Kaiser Peter III. durch den Vertrag von St. Petersburg an Preußen zurückgegeben.



