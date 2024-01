Was bedeuten die Namen der russischen Städte?

Moskau – die Feuchte

Moskaus Name auf Russisch ist Moskwa. Das ist der Name des größten Flusses der Stadt – der Moskwa. Die Sprachwissenschaftler sind sich immer noch nicht einig, woher der Name des Flusses stammt. Aber er kann mit dem slowakischen Wort mláka verwandt sein, das Pfütze bedeutet, oder dem litauischen mazgoti, das spülen bedeutet.

Außerdem ist Moskawa der Name von mindestens drei Flüssen, einer in Polen, ein anderer in der Ukraine, der dritte in Belarus.

Laut dem russischen Sprachwissenschaftler Wladimir Toporow lässt sich der Name Moskwa auf alte baltische Formen zurückführen, die einen feuchten Ort, ein Flussbett bedeuten.

Orjol – Adler

Der Name dieser 368 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen alten russischen Stadt bedeutet Adler. Es gibt keine eindeutige Erklärung für seine Herkunft.

Orlik (dt.: ein kleiner Adler) ist der Name eines Flusses, der im historischen Zentrum von Orjol in die Oka mündet und der ganzen Stadt den Namen gab. Wir wissen jedoch nicht, warum der Fluss nach einem Vogel benannt ist, oder ob es sich um ein ganz anderes altes Wort handelt.

Es gibt nur eine Legende, die besagt, dass im Jahr 1566, als Iwan der Schreckliche den Bau der ersten Festung an der Stelle von Orjol anordnete, die Bauarbeiter damit begannen, eine alte Eiche am Zusammenfluss von Oka und Orlik zu fällen. Plötzlich tauchte ein Adler aus der Spitze des Baumes auf. Der Zar ordnete daraufhin an, die Festung Orjol zu nennen.

Kasan – Kessel

Obwohl es eine Version gibt, die besagt, dass der Name Kasan in der alten alanisch-burtischen Sprache Flussbiegung bedeutet, ist eine andere Version vorherrschend.

Kazan bedeutet im Türkishen Kessel. Sprachwissenschaftler vermuten jedoch, dass es in diesem Zusammenhang niedriger Ort bedeutet. Kasan liegt am unteren Ufer der Wolga und im Zentrum der Stadt gibt es viele Hügel und Senken. Eine solche Erklärung ist also zumindest plausibel.

Woronesch – Rabe oder schwarz

Auch hier gibt es keine sichere Erklärung, aber der Name des Flusses Woronesch, an dem die gleichnamige Stadt liegt, stammt wóron, das im Russischen zwei Bedeutungen hat: Rabe (wóron) und schwarz (waranój). Diese Wörter sind im Russischen miteinander verwandt, denn Raben sind von Natur aus schwarz.

Es ist auch möglich, dass die Russen im Altertum den Fluss Woronesch (ein Schwarzer) nannten, weil sein Wasser zu jener Zeit schlammig war, aber diese Hypothese kann weder bewiesen noch widerlegt werden.

Smolensk – Teer

Der Name der altrussischen Stadt Smolensk stammt von dem Wort smalá (Teer). Das besagt zumindest die zuverlässigste Deutungen des Namens der Stadt.

Die alte Handelsroute von den Warägern zu den Griechen benötigte viele Schiffe, denn im alten Russland waren Flüsse die besten Transportwege. Smolensk liegt inmitten dichter Kiefernwälder, und die Einwohner produzierten Kiefernharz, das zur Herstellung von Pech für die Teerung der Schiffe verwendet wurde. In der Folge nannte man die Einwohner Smoljanje (Harzproduzenten) und der Name blieb der Stadt erhalten.

Brjansk – Dickicht

Die heutige Stadt Brjansk hatte ursprünglich einen längeren Namen – sie wurde 1146 in der Ipatjew-Chronik als Debrjansk erwähnt, was vom Wort debri hergeleitet werden kann und Dickicht oder dichter Wald bedeutet.

Tjumen – zehntausend

In der mongolisch-tatarischen Armee, die im 13. Jahrhundert in die russischen Lande einfiel, war ein Tumen eine militärische Einheit mit 10.000 Soldaten. In der Folge wurde ein Gebiet, das die Armee mit dieser Anzahl von Kriegern versorgen konnte, als Tumen bezeichnet. Mongolische und tatarische Khane, Fürsten der Goldenen Horde, hatten viele Tumen in ihrem Besitz und konnten sie ihren Dienern als Ländereien überlassen.

Höchstwahrscheinlich stammt der Name Tjumen von diesem Wort Tumen, denn das sibirische Gebiet, in dem sich die Stadt befindet, war Teil des sibirischen Khanats und anderer alter Staaten, die die mongolisch-tatarischen Armeedivisionen nutzten und sicherlich Tumens hatten.



