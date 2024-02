Zeit der Lügner und Kriege: Was die Unruhen waren und wie sie die Geschichte Russlands beeinflussten

Es gab viele schwierige Zeiten in der Geschichte. Die berühmteste und eine der am besten erforschten war jedoch die Zeit der Unruhen, als mehrere schwere Krisen das Land auf einmal trafen.

Als Zeit der Unruhen wird eine recht kurze Periode bezeichnet – von 1605 bis 1612. Aber diese Zeitspanne in der russischen Geschichte war so reich an Katastrophen, dass sie diesen Beinamen erhielt. Damals stand der Staat tatsächlich am Rande des Zusammenbruchs.

Wie begannen die Unruhen in Russland?

Einer der Gründe war eine Krise der Macht. Zar Iwan der Schreckliche unternahm große Anstrengungen, um die uneingeschränkte und alleinige Macht des Monarchen zu sichern. Insbesondere teilte er das Territorium Russlands in die sogenannte Sémschtschina und Oprítschnina auf. Letztere beherrschte der Zar mithilfe seiner persönlichen Garde – den Opritschniki. Diese organisierten Massenunterdrückungen und waren für ihre extreme Grausamkeit. Das Volk, das die Grausamkeit der Opritschnina erleiden musste, vertraute den Machthabern nicht mehr. Dies wiederum führte zu einer tiefen sozialen Spaltung, und das damalige Regime stieß in praktisch allen Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung, von flüchtigen Bauern und verarmten Handwerkern bis hin zur Armee.

Der interne politische Kampf, der nach dem Tod von Iwan dem Schrecklichen ausbrach, goss ebenfalls Öl ins Feuer. Der Zar hinterließ in Ermangelung männlicher Erben keine klaren Anweisungen für die Übertragung der Macht. Sein ältester Sohn Fjodor starb im Alter von 40 Jahren im Jahr 1598 und hinterließ keine Erben. Die anderen beiden Söhne des Zaren waren zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben.

Die Wirtschaft Russlands durchlebte nicht gerade die besten Zeiten. Die Eroberungsfeldzüge von Iwan dem Schrecklichen und der Livländische Krieg (ein 25 Jahre dauernder militärischer Konflikt zwischen Russland, Polen-Litauen, Schweden und Dänemark) erschöpften die materiellen Ressourcen des Landes. 1600-1603 kam es zu einer großen Hungersnot, die Tausende von großen und kleinen Bauernhöfen in ganz Russland ruinierte und bis zu einer halben Million Menschen ohne Nahrung zurückließ. Und die Menschen, die nicht mehr für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten, begannen zu rauben und zu plündern, was das allgemeine Chaos nur noch verschlimmerte.

Die Instabilität führte zu einer ganzen Kette weiterer schicksalhafter Ereignisse....

Unruhige Zeiten durch... Hochstapler

Die Zeit der Unruhen brachte eine ganze Reihe von Menschen hervor, die alles versuchten, um den Zarenthron zu besteigen. Während der ganzen Zeit der der ungeklärten Thronfolge versuchten mindestens 18 Hochstapler, Oberhaupt des Landes zu werden, aber keiner von ihnen konnte sich lange an der Macht halten. Der erfolgreichste war der erste von ihnen, der als Falscher Dmitrij I. in die Geschichte einging.

Seine Herrschaft begann im Jahr 1605 und dauerte weniger als ein Jahr. Der Falsche Dmitrij I. gab sich als der auf wundersame Weise überlebende Sohn von Iwan dem Schrecklichen aus, gewann die Unterstützung des polnischen Königs (der ihm Ländereien versprach) und zog in Moskau ein. Die Bojaren (die politische und militärische Elite des Landes) erkannten ihn als legitimen Herrscher an. Zunächst gab es unter ihnen Gerüchte, dass der neue Zar ein Hochstapler sei, aber als die Mutter des ermordeten Zarewitschs ihn als ihren eigenen Sohn anerkannte, wurde die Position des neuen Erben gestärkt.

Dann organisierte ein Bojar aus einer alten Familie, Wassilij Schujskij, eine Verschwörung und die Ermordung des Falschen Dmitrij I. Einige Bojaren, Kaufleute und die Armee schlossen sich ihm an und erklärten Schujskij nach den Ergebnissen des Sémskij Sobór (dem Vorläufer des russischen Parlaments mit Vertretern der verschiedenen Stände) selbst zum Zaren.

Aber der Kampf um die Macht war damit noch nicht ausgefochten.

Die Zeit der Unruhen war... der erste Bürgerkrieg

Und dennoch war Schujskijs Position noch nicht konsolidiert. Nicht alle Vertreter der Eliten waren glücklich darüber, dass er nun ihr Herrscher war: Es gab einige, die glaubten, dass der Falsche Dmitrij I. noch lebte und der legitime Erbe war. Sie begannen, einen Aufstand vorzubereiten, um den frisch gekrönten Zaren vom Thron zu stürzen. Es kam zu einer viermonatigen Belagerung Moskaus, die mit der Ankunft eines neuen Hochstaplers, des Falschen Dmitrij II., im Dorf Tuschino in der Nähe von Moskau.

Tatsächlich begann nach dem Tod des Falsche Dmitrijs I. in Russland der erste Bürgerkrieg mit zwei Machtzentren – in Moskau unter der Führung von Zar Schujskij und in Tuschino mit dem neuen Hochstapler, dem Falschen Dmitrij II. und dessen Anhängern. Letztere wurden von der polnisch-litauischen Rzeczpospolita unterstützt, die ihnen ihre Söldner schickte.

Die Zeit der Unruhen war... ein Staatsstreich und Krieg

Da Shuisky nicht in der Lage war, mit den „Tushins“ fertig zu werden, vereinbarte er militärische Unterstützung aus Schweden. Der polnische König Sigismund III. empfand dieses Abkommen als antipolnisch und nutzte es als Vorwand für einen Angriff auf Russland.

Während dieses Konflikts kam es zu einem Staatsstreich - die Bojaren setzten Shuisky ab, und der Sohn von Sigismund III, Vladislav Vladislav, leistete den Eid in Abwesenheit der Moskauer Regierung und des Moskauer Volkes in Vilnius (er kam nicht nach Moskau selbst, wurde nicht gekrönt und saß nicht auf dem Thron).

In dieser Zeit gab es keinen legitimen Herrscher in Russland, das Land war praktisch ruiniert und es herrschte Krieg auf seinem Territorium. Unter diesen Bedingungen wurde die Idee geboren, eine Befreiungsarmee zu vereinen und zu sammeln, die die polnische Invasion und die Unruhen beenden könnte.

Wie die Unruhen endeten

Im Jahr 1611 wurde die erste Miliz gegen ausländische Invasoren vom Rjasaner Woiwoden Prokopy Lyapunov zusammengestellt. Doch es kam zu einer Spaltung innerhalb der Armee, die die Polen ausnutzten und Ljapunow und andere Anführer der Miliz von innen heraus eliminierten.

Die zweite Miliz erwies sich als geeinter. Im selben Jahr sammelten die Einwohner von Nischni Nowgorod unter der Führung des Zemstwo-Vorstehers Kuzma Minin Gelder für den Unterhalt der neuen Armee und verschickten auch Einladungen zum Beitritt ins ganze Land. Aber Minin hatte keine militärische Erfahrung und konnte aufgrund seines Status nicht über den Adel befehlen. Also lud er den Prinzen und erfahrenen Militärführer Dmitri Pozharsky ein, die Miliz zu führen.

Der Versuch war erfolgreich. Im August 1612 besiegte ihre Armee die Polen in der Nähe von Moskau, und im Oktober befreite die Zweite Miliz die Hauptstadt von der Besatzung.

Dies war ein Wendepunkt in der Zeit der Unruhen. Die Polen unterzeichneten einen Kapitulationspakt. Nach der Befreiung der Hauptstadt organisierte der Zemsky Sobor die Wahl eines neuen legitimen Zaren. Heftige Diskussionen führten dazu, dass die Wahl auf einen Vertreter einer anderen adeligen Familie fiel, Michail Fjodorowitsch Romanow. Letzterer hatte verwandtschaftliche Beziehungen zu der vor der Staupe herrschenden Dynastie Rurikowitsch. Zum Zeitpunkt der Wahl war er erst 16 Jahre alt. In der Tat wurde er zu einer Kompromissfigur, die allen Clans gefiel. So kam die Dynastie an die Macht, die erst 1917 von den Bolschewiken verdrängt werden konnte.

Die Folgen

Die Zeit der Unruhen endete für Russland mit kolossalen territorialen Verlusten: Smolensk blieb unter der Polnisch-Litauischen Gemeinschaft, ein bedeutender Teil Kareliens sowie der Zugang zur Ostsee durch den Finnischen Meerbusen gehörten den Schweden. Erst Peter der Große konnte ein Jahrhundert später den Zugang zum Meer zurückgewinnen, woraufhin er 1703 St. Petersburg am Ufer der Bucht gründete.

Das Land befand sich in einer tiefen Wirtschafts- und Ernährungskrise: Die für die Aussaat geeignete Fläche war um das 15-fache und die Zahl der Bauern um das 4-fache zurückgegangen. In vielen Teilen des Landes war die Bevölkerungsdichte viele Jahre lang viel geringer als ein Jahrhundert zuvor.

Die Erholung von den Folgen der Unruhen war langwierig und schmerzhaft und kostete viel Kraft. Aber der neue Zar führte das Land aus der Systemkrise heraus, indem er nach und nach ein Finanzsystem, internationale Beziehungen und eine grundlegende Ordnung in den Regionen etablierte. Nach seinem Tod im Jahr 1645 hinterließ er seinem Sohn Alexei Michailowitsch einen Staat, der nicht nur das Chaos überwunden hatte, sondern sich bereits dynamisch entwickelte.



