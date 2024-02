Es gibt die Legende, dass der britische Premierminister ein Fan von armenischem Cognac war und Stalin ihn viele Jahre lang regelmäßig mit diesem Getränk versorgte.



Churchill hatte tatsächlich eine Vorliebe für den sowjetischen Cognac. Der Generalleutnant der sowjetischen Luftwaffe, Alexander Golowanow, erinnerte sich daran, wie Churchill und Stalin ihn während der Moskauer Konferenz im August 1942 tranken.

„Ich sah in den Händen des britischen Premierministers eine Flasche armenischen Cognacs. Nachdem er das Etikett geprüft hatte, füllte er Stalins Schnapsglas. Daraufhin schenkte Stalin den gleichen Cognac für Churchill ein. Es folgte ein Trinkspruch nach dem anderen.“

Der britische Premierminister Winston Churchill stößt mit dem sowjetischen Botschafter Iwan Maiskij an. Picture Post/Hulton Archive/Getty Images Picture Post/Hulton Archive/Getty Images

Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass der Premierminister Cognac in irgendeiner Weise anderen alkoholischen Getränken vorzog. Und selbst wenn er in den Geschenken von Stalin an Churchill enthalten war, nahm er keinen besonderen Platz ein.

Die Legende von Churchills Vorliebe für Cognac entstand durch die Fernsehserie Siebzehn Augenblicke des Frühlings aus dem Jahr 1973, die auf dem gleichnamigen Roman von Julian Semjonow basiert. Darin gibt es eine Szene, in der Gestapo-Chef Heinrich Müller zu Standartenführer Max Otto von Stierlitz (der eigentlich der sowjetische Spion Maxim Issajew war) sagt: „Halten Sie sich nicht für eine Person, die Churchill gleichkommt. Das Einzige, was ich mit Sicherheit über ihn weiß, ist, dass er russischen Cognac mehr mag als jeden anderen.“

Aber mit Sicherheit können wir sagen, dass der britische Premierminister den sowjetischen Champagner sehr schätzte. Er wurde von Stalin auf der Konferenz von Jalta 1945 mit ihm verwöhnt.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.