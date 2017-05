Russland feiert 2018 Solschenizyn-Gedenkjahr

2018 wird Russland des russischen Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Alexander Solschenizyn gedenken. So soll anlässlich seines 100. Geburtstags in Moskau ein Denkmal eingeweiht werden. Das Ehrenmal wird in einem Park an der Alexander-Solschenizyn-Straße stehen. Zudem werde beabsichtigt, in der ehemaligen Wohnung des Autors von „Archipel Gulag“ an der Twerskaja-Straße ein Museum einzurichten, wie die Organisatoren des Gedenkjahrs erklären.

Außerdem, so teilte Solschenizyna mit, werde in London, Berlin und Paris eine Ausstellung von Manuskripten des Literaten vorbereitet. Und in den USA gebe es Bestrebungen, ein Museum zu eröffnen: „Nach der Vertreibung lebten wir in Vermont, in dem Kleinstädtchen Cavendish. Dort soll das Museum in einer leerstehenden Kirche entstehen“, sagte Solschenizyna. Doch die Umsetzung könne sich noch hinziehen: „Der Bundesstaat ist recht arm, Cavendish hat nur 1 300 Einwohner“, erklärte die Witwe.